Où sont les cartes microSD de 2 To ?

Les cartes microSD à ultra haute capacité sont une promesse en grande partie non tenue. La SD Association a approuvé la spécification SDXC en janvier 2009, qui prend en charge les cartes mémoire jusqu’à 2 To. Certes, c’était un maximum théorique à l’époque. Il a fallu 10 ans à l’industrie (!!!) pour mettre sur le marché des cartes microSD de 1 To et les cartes microSD de 2 To ne se sont tout simplement jamais concrétisées. Pourquoi donc? Il s’avère qu’il y a des raisons et la plupart d’entre elles sont assez simples.

Voici pourquoi les cartes microSD de 2 To pourraient ne jamais arriver sur le marché.

La microSD a-t-elle un avenir ?

Certains pensent que les cartes microSD sont en train de disparaître dans les téléphones portables, si ce n’est déjà le cas. Lorsque Samsung a lancé la série Galaxy S21 plus tôt cette année sans prise en charge du stockage extensible, beaucoup ont sonné le glas de la microSD. Après tout, si l’un des deux plus grands fabricants de téléphones au monde ne le prend pas en charge, il est sûrement sur le point de disparaître, n’est-ce pas ? Pas assez.

Affaire au point. Apple n’a jamais pris en charge le stockage extensible dans ses iPhones. La société a toujours enfermé les clients dans des capacités de stockage définies, puis a utilisé la différence pour vendre aux gens la possibilité de stocker plus de photos, de films et de musique. Par exemple, la famille iPhone 13 Pro d’aujourd’hui est disponible dans des capacités de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Ceux qui craignent que 128 Go ne suffisent pas dépenseront l’argent supplémentaire pour plus de capacité, une victoire pour Apple.

Samsung, en revanche, soutient depuis longtemps l’idée des cartes microSD – et c’est toujours le cas. Bien sûr, la société a supprimé l’option de ses produits phares de 2021, mais un pourcentage énorme de ses tarifs de milieu de gamme et d’entrée de gamme comprend toujours des emplacements pour cartes microSD. Il suffit de regarder le Galaxy A13, A32 ou A42.

Samsung n’est pas seul. Une myriade de combinés abordables offre toujours un stockage extensible. Cela permet aux fabricants tels que Motorola, Nokia et d’autres de proposer des téléphones avec de plus petites quantités de stockage intégré qui coûtent moins cher. Les consommateurs restent sensibles aux prix des téléphones sur les marchés émergents. La réduction du stockage intégré permet de réduire les coûts. MicroSD offre aux personnes qui ont besoin de plus de stockage une option sur des appareils tels que le Motorola G Power ou le Nokia X100.

La SD Association voit un brillant avenir pour les cartes microSD.

Mais ceux-ci ne représentent qu’une opportunité commerciale pour la microSD. Il est important de se rappeler que les téléphones mobiles ne sont pas le seul marché pour les cartes microSD. En fait, la SD Association voit un brillant avenir pour les cartes mémoire. Il souligne que plusieurs marchés pour les cartes microSD sont toujours en croissance, notamment les caméras d’action, les drones, les systèmes multimédias automobiles, les consoles de jeux portables, les systèmes de caméras de surveillance, les appareils de capture vidéo 8K, les casques de réalité virtuelle et bien plus encore.

De nombreux smartphones haut de gamme de milieu de gamme et phares commencent leur stockage interne à environ 128 Go, éliminant souvent le besoin de stockage extensible. Ainsi, alors que les téléphones phares ont commencé à éviter le stockage amovible pour les options intégrées, la microSD a encore beaucoup de place pour se développer.

Mais qu’en est-il des cartes microSD de 2 To ?

Avez-vous acheté une carte microSD récemment ? Les cartes d’une capacité de 32 Go, 64 Go, 128 Go et 256 Go sont nombreuses et abordables. En fait, c’est incroyable à quel point une carte de 128 Go est bon marché de nos jours. Vous pouvez en obtenir un pour 15 $ à 40 $, selon la vitesse/la classe de la carte.

Vous voulez une carte microSD de 1 To ? Les prix couvrent une gamme encore plus large. Selon l’endroit où vous regardez, le coût d’une carte microSD de 1 To varie de 40 $ à 400 $. Pour 40 $, vous obtiendrez une carte lente et obsolète d’une marque dont vous n’avez jamais entendu parler, tandis qu’à 400 $, vous obtiendrez la carte la plus rapide disponible auprès d’une marque de premier plan comme SanDisk. Le prix moyen à l’heure actuelle est d’environ 250 $ (bien que cela semble être faussé en raison des ventes de vacances.) C’est beaucoup d’argent à dépenser pour un accessoire pour un téléphone qui pourrait coûter 500 $ à 750 $.

Lorsque nous avons demandé aux fabricants de cartes microSD quand nous pourrions voir des cartes avec des capacités plus élevées, la réponse se résumait à l’économie de base.

« La technologie pour les cartes de 1 To est là et certains concurrents l’ont mise en œuvre », a déclaré Kingston dans un e-mail à Android Authority, « cependant, le besoin d’un stockage« temporaire » aussi important via des cartes mémoire est encore un très petit marché de niche (pensez à affichages des supports de vol), qui ne représentent qu’environ 0,3 % des densités expédiées [worldwide]. En tant que tel, nous sommes enclins à attendre que le marché arrive à maturité pour pouvoir proposer une solution abordable répondant aux besoins de nos clients.

Les cartes de 1 To ne représentent que 0,3 % de la demande mondiale de cartes mémoire.

Ainsi, les cartes de 1 To ne représentent que 0,3 % de la demande mondiale de cartes mémoire, selon Kingston. Cela signifie que 99,7% du marché est satisfait des cartes de 512 Go et moins. Cela laisse aux fabricants de cartes mémoire un très petit marché adressable égal ou supérieur à 1 To, un marché si petit qu’il ne vaut guère la peine d’être ciblé.

Avec si peu d’intérêt des consommateurs pour les cartes au niveau 1 To, est-il étonnant que les fabricants de cartes aient ignoré le niveau 2 To ? De plus, le coût serait probablement scandaleusement élevé. Avec des cartes microSD de 1 To de premier ordre fonctionnant à 400 $, une version de 2 To de la même carte coûterait sûrement 600 $, voire beaucoup plus.

À l’instar de Kingston, Samsung n’aime pas pour le moment les cartes mémoire ultra haute capacité. Lorsqu’on lui a demandé, il a déclaré : « Samsung propose une gamme complète de cartes dans une gamme de capacités qui répondent le mieux aux demandes actuelles de ses clients. Pour les clients qui ont besoin d’une option de capacité plus élevée, Samsung propose sa famille de disques SSD portables qui permettent aux clients de transférer et de stocker facilement du contenu lors de leurs déplacements. En d’autres termes, Samsung est plus intéressé à vous vendre un disque dur externe qu’une carte microSD haute capacité.

Tout cela pour dire que les cartes microSD de 2 To n’existent pas car personne ne les demande. Assez simple.

