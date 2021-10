Où sont les endroits les plus et les moins abordables ?

Les loyers moyens au Royaume-Uni ont maintenant atteint 1 061 £ par mois alors que la demande continue d’augmenter. Alors que certaines régions ont connu des fluctuations drastiques, d’autres ont bénéficié d’une augmentation lente et régulière au cours de la dernière année.

En septembre 2021, le locataire privé moyen consacrait 29,6 % de son revenu brut au loyer. Sans surprise, ce chiffre tombe lorsque vous retirez Londres de l’équation, à 28,4 %.

Mais la zone qui a connu le plus grand changement en matière d’abordabilité est le nord-ouest, selon le dernier rapport sur l’indice des loyers Homelet. La région a vu les locataires consacrer en moyenne 27,2 % de leurs revenus au loyer, contre 29 % en septembre 2020.

Ceci en dépit du fait que les loyers ont en fait enregistré des performances extrêmement élevées au cours des 12 derniers mois. Le nord-ouest dans son ensemble a vu les loyers augmenter de 7,8% depuis l’année dernière, avec une augmentation de 1,2% entre août et septembre 2021. Cela porte le coût de location actuel dans la région à 830 £ par mois.

La demande locative dans la région reste toujours forte, tandis que les perspectives d’emploi ainsi que l’investissement et la régénération dans de nombreux domaines continuent de s’améliorer.

Trouver le juste équilibre

Le nord-est demeure l’endroit le plus abordable pour être locataire. Les coûts de location n’ont augmenté que de 3,6% au cours des 12 derniers mois – les plus bas du pays – pour atteindre 578 £. Cela signifie que le locataire moyen de la région ne paie que 22,1 % de son revenu à un propriétaire. Cependant, il est devenu 0,5% moins abordable depuis septembre 2020.

En revanche, le Grand Londres est de loin l’endroit le moins abordable à louer. Les locataires peuvent s’attendre à débourser 33,7% de leur salaire sur les loyers, en hausse de 1,4% depuis l’année dernière. Il s’agit d’une hausse des prix de 6,4% au cours des 12 derniers mois, à une moyenne de 1 752 £.

Ces derniers temps et comme cela a été largement documenté, un nombre croissant de personnes ont réévalué leur lieu de résidence. Pour beaucoup, le tirage au sort de Londres sera encore une raison suffisante pour payer les prix plus élevés. Pourtant, pour d’autres, la recherche d’un meilleur équilibre et d’un mode de vie loin de la capitale est devenue de plus en plus préférable.

La région où les loyers ont le plus augmenté en Angleterre est celle des East Midlands. La région a vu les coûts de location augmenter de 8,4 % depuis septembre 2020, bien qu’une baisse de 0,9 % au cours du mois dernier pourrait indiquer une stabilisation. Cela porte les loyers à 735 £ par mois, soit 28,1 % des revenus moyens des habitants.

Loyers britanniques : demande et offre

Comme pour tout aspect du marché immobilier, il y aura toujours des changements et des changements constants au fur et à mesure que les gens réagiront à ce qui se passe autour d’eux. Pourtant, le marché immobilier britannique reste un endroit stable pour investir de l’argent malgré les fluctuations, par rapport à des actifs plus volatils comme les actions et les actions.

Matthew Carter, responsable du marketing chez HomeLet and Let Alliance, déclare : « Le logement suit les mêmes lois fondamentales de l’économie que les autres biens dont les consommateurs ont besoin. Au final, la demande, conjuguée à la baisse des stocks de certains types de biens, fait monter les valeurs locatives. Le problème, c’est que nous en sommes à un point où certaines régions connaissent une demande exceptionnellement élevée.

« Les propriétaires et le marché de la location ont été confrontés à une série continue de changements et de législations ; le gouvernement doit examiner attentivement l’impact de toute politique future sur les 4,5 millions de ménages du secteur locatif privé. La pression du gouvernement sur l’accession à la propriété ne devrait pas se faire au détriment d’une industrie qui joue un rôle essentiel dans le logement au Royaume-Uni.

Les loyers britanniques devraient continuer de grimper à des rythmes différents à travers le pays. Le nombre de personnes vivant actuellement dans le secteur locatif privé est plus élevé que jamais, certains ne pouvant pas acheter et d’autres heureux de profiter de la flexibilité que permet la location. Le coût des loyers au Royaume-Uni est directement lié à la demande dans une région, et comme le marché immobilier continue de s’adapter à la « nouvelle normalité », les préférences de localisation des gens sont susceptibles d’évoluer.