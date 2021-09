Où sont les presque 100 volcans en Espagne ?

23/09/2021 à 16h04 CEST

L’Espagne possède deux zones volcaniques considérées comme actives -celles où des éruptions se sont produites au cours des 10 000 dernières années-, qui sont les Les Canaries et la région de La Garrotxa, à Gérone, mais il y a aussi des volcans endormis à Cabo de Gata (Almería), Cofrentes (Valence), les îles Columbretes (Castellón) et Campo de Calatrava (Ciudad Real). Au total, il existe près d’une centaine de cônes répartis sur tout le territoire national.

Actuellement, les îles Canaries sont la seule zone de risque volcanique élevé en Espagne et les îles de La Palma, Tenerife et El Hierro les plus actives, selon l’Institut Géographique National (IGN). Dans cet archipel, il y a eu toutes les éruptions volcaniques enregistrées au cours des derniers siècles en Espagne, dont sept sur l’île de La Palma.

L’autre zone considérée comme active, bien qu’elle n’ait pas enregistré d’éruption depuis des milliers d’années, est la région de la Garrotxa, à Gérone, où se trouve le Parc Naturel de la Zone Volcanique du même nom, rapporte l’agence Efe.

Dans la région il y a 40 des cônes volcaniques, parmi lesquels le volcan Santa Margarida, dans la commune de Santa Pau, dont la dernière éruption a eu lieu il y a 11 000 ans ; le Croscat, de type strombolien, le plus jeune et le plus grand de la région et aussi le plus grand de la péninsule ibérique.

Aussi, au milieu de la ville d’Olot est le Montsacopa, qui avec un cratère de 120 mètres de diamètre est aligné entre les volcans Mopntolivet et La Garrinada.

Le volcanisme a été documenté il y a entre 15 et 16 millions d’années à Cabo de Gata (Almeria), lorsque l’activité magmatique a commencé dans la mer d’Alboran. Il n’y a pas non plus de signe actif, mais c’est le complexe volcanique le plus complexe de la péninsule ibérique car il possède des volcans sous-marins et de surface, tels que des dômes de lave, tels que Fraile et Fraile chico, et des caldeiras volcaniques, telles que La Caldera del Plomo ou Majada Redonda.

Le volcan valencien de Cofrentes, situé sur la colline d’Agrás, à environ 500 mètres d’altitude et à proximité de la centrale nucléaire du même nom.

Comme le précédent, le volcan de Las Îles Columbretes, au large de Castellón, dans lequel, selon certaines études, il y avait une activité de quelques 300 000 ans.

De même, en Castilla-La Mancha, spécifiquement à Campos de Calatrava, à Ciudad Real, une zone volcanique d’environ 5 000 kilomètres carrés est située, où il existe quelque 300 manifestations volcaniques documentées, parmi lesquelles le volcan Cerro Gordo, situé entre Granátula et Valenzuela, ou celui de Columba, qui avec 5 000 ans de vie est situé entre Calzada et Granatula.

En outre, à Valverde, également à Ciudad Real, est le volcan Posadilla ou Fuentillejos, dans le cratère duquel une lagune a été créée par le contact de la lave au contact d’une importante couche d’eau souterraine.

En Espagne, selon l’IGN, il faut différencier, d’une part, le volcanisme qui se situe dans la zone péninsulaire et dans certaines de ses îles voisines et, d’autre part, celui que l’on trouve aux îles Canaries.

Alors que l’origine de la première est liée à la collision entre les plaques africaine et eurasienne, celle des îles Canaries est avec la formation d’un point chaud à l’intérieur d’une plaque océanique, située au contact du continent africain.

40 volcans aux Canaries

Dans les îles Canaries, il y a quatre douzaines de volcans. Le plus célèbre de tous est le Teide, à Tenerife, le plus haut sommet d’Espagne (3 715 mètres) et le troisième plus haut volcan du monde. La plus grande éruption dont on a connaissance en territoire espagnol s’est produite au volcan Timanfaya, à Lanzarote, et a duré 2 055 jours, entre 1730 et 1736.

Jusqu’à présent à Cumbre Vieja, la dernière éruption avait été celle du volcan sous-marin Tagoro, au large d’El Hierro, en octobre 2011. Il y a 50 ans, en 1971, la précédente éruption terrestre avait été enregistrée, dans le volcan Teneguía. , également sur La Palma.

