Où sont maintenant les champions de l’Euroligue 2010 ?

20/10/2021 à 6h30 CEST

Le Covid a empêché le FC Barcelone de célébrer l’an dernier le dixième anniversaire de la deuxième Euroligue réalisé le 9 mai 2010 à Paris contre l’Olympiacos (86-68).

Le club profitera de vendredi, il visite le Palau el Zenit à Saint-Pétersbourg avec Xavi Pascual sur le banc pour rendre hommage à une équipe qui s’est émerveillée et a marqué une époque avant que le Madrid de Pablo Laso ne prenne le relais.

Avant le match, les champions se retrouveront dans le Barça Store du Camp Nou et, à partir de 19h30, ils signeront des objets commémoratifs aux supporters. Puis le moment le plus émouvant viendra quand ils sortiront au centre de la piste avec la présence de sept des 12 joueurs de cette équipe (Roger Grimau, Víctor Sada, Jordi Trias, Gianluca Basile, Juan Carlos Navarro, Fran Vázquez et Pete Mickeal). Pour diverses raisons, Ricky Rubio, Boniface N’Dong, Jaka Lakovic, Lubos Barton et Terence Morris seront portés disparus.

Ricky, actif

Mais revoyons ce que font les champions. Xavi Pascual a continué encore six ans au Barça, il a dirigé la PAO entre 2016 et 2018 de revenir sur les bancs après deux stages sabbatiques et de s’enrôler en 2020 dans l’ambitieux projet d’un Zenit avec lequel il a déjà mené le Barça au cinquième match des quarts de finale de la dernière Euroligue.

Juan Carlos Navarro a pris sa retraite en tant que joueur du Barça en 2018 et il est actuellement directeur sportif ou manager de la section basket-ball dans un poste auquel il a accédé après les élections.

Navarro dirige désormais les dessins du Barça dans les bureaux

| FCB

L’infatigable Roger Grimau Il a pris sa retraite en 2015 à Manresa et a fait ses débuts cette saison à la tête d’un Barça B. qui dirige le Groupe C-3 de l’EBA. Et son « second » est Víctor Sada, qui a raccroché ses chaussures à la filiale en 2018 et a déjà été honoré au Palau.

Le seul encore actif est Ricky Rubio, qui tentera d’aller chercher du pétrole dans les faibles ‘Cavs’ lors de sa onzième saison dans une NBA à laquelle il est arrivé en 2011 en provenance du Barça.

Jaka Lakovic dirige Ratiopharm Ulm depuis 2019 de la Bundesliga et Lubos Barton entraîne l’équipe tchèque des moins de 18 ans et Next Generation Brno Basket ; tous deux ont quitté le basket-ball en 2016 chez la filiale.

Le grand Pete Mickeal a raccroché ses chaussures à l’Athènes argentine en 2017 et est en « repérage » chez les Mavericks, le médiatique ‘Boni’ Ndong est dans la structure des Nuggets Après avoir pris sa retraite de Galatasaray en 2013, Jordi Trias commente les matchs sur Barça TV et est proche du conseil d’administration après avoir quitté le basket en 2010 à Gérone et Fran Vázquez se prépare à s’entraîner à Malaga (il a pris sa retraite l’année dernière à Saragosse).

Basile a gagné l’amour total des Palau

| FCB

Sans lien avec le basket-ball, Erazem Lorbek vit à Barcelone et a des affaires après avoir quitté le basket-ball en 2018 à l’Union Olimpija, l’italien Basilic Gianluca (Orlandina, 2016) travaille avec sa femme dans un refuge pour chiens d’accueil et Terence Morris (il a une entreprise de restauration et d’événements aux États-Unis) après avoir pris sa retraite du Barça en 2011.

Joueurs et occupation actuelle :

-Ricky Rubio : Joueur des Cleveland Cavaliers en NBA.

-Jaka Lakovic : Entraîneur du Ratiopharm Ulm de la Bundesliga allemande.

-Víctor Sada : Deuxième entraîneur du Barça B, leader du groupe C-3 de la Ligue EBA.

-Roger Grimau : Barça B.

-Juan Carlos Navarro : Directeur sportif de la section basket du Barça.

-Gianluca Basile : Il travaille avec sa femme dans un refuge pour chiens d’accueil.

-Tubes Barton : Entraîneur du Tchèque des moins de 18 ans et du Next Generation Brno Basket.

-Pete Mickeal : Animateur et représentant des joueurs des Dallas Mavericks.

-Jordi Trias : Commentateur pour Barça TV et relations avec le Conseil actuel.

-Terence Morris : Il a une entreprise de restauration aux États-Unis.-Fran Vázquez : Il se prépare à Malaga pour être entraîneur.

-Boniface Ndong : Il travaille dans la structure des Denver Nuggets, de la NBA.

-Erazem Lorbek : Il vit à Barcelone et a plusieurs entreprises.

-Xavi Pascal : Entraîneur du Zenit Saint-Pétersbourg, de l’Euroligue et de la VTB League.