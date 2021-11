Où sont maintenant tous les premiers fabricants de téléphones Android ?

Robert Triggs / Autorité Android

On dirait qu’Android est un acteur puissant depuis le lancement des premiers smartphones, mais ce n’était pas vraiment le cas. Avant l’adoption d’Android et le lancement de l’iPhone, les smartphones étaient alimentés par Windows Mobile, Symbian de Nokia, Palm OS et BlackBerry OS.

Mais tout cela a changé avec la formation de l’Open Handset Alliance (OHA) ce jour-là en 2007. Menée par Google, il s’agissait d’une initiative visant à développer et à promouvoir l’adoption d’Android en tant que plate-forme de smartphone ouverte et viable.

L’alliance se composait de quelques grands noms de l’industrie à l’époque, totalisant finalement plus de 80 entreprises de technologie mobile et générale. Mais avec plus d’une douzaine de fabricants de combinés répertoriés sur le site Web de l’OHA et pour marquer l’anniversaire de la création de l’OHA, jetons un coup d’œil à la situation actuelle de tous ces acteurs de l’industrie.

Acer

La marque taïwanaise était un producteur assez prolifique de smartphones et de tablettes, à partir de la fin des années 2000. Certains des appareils les plus importants publiés par la société comprenaient la série Liquid Jade et les ardoises Iconia Tab, cependant, il est maintenant plus connu pour ses ordinateurs portables et ses Chromebooks. La société n’a pas sorti de téléphone Android depuis 2016.

Alcatel Mobile

TCL était l’un des membres de l’Open Handset Alliance via sa licence de la marque Alcatel. TCL propose régulièrement des smartphones Alcatel Android depuis le début des années 2010. Il a également été proposé des téléphones de marque TCL au cours des dernières années, tels que la série TCL 20. La licence de TCL pour Alcatel expire en 2024 suite au rachat de la marque par Nokia en 2015.

Asus

La solide entreprise de technologie taïwanaise a initialement accroché son wagon à Windows Mobile à la fin des années 2000, mais est finalement passée à Android au début des années 2010 avec des appareils comme la tablette Padfone et Transformer. Il continue de proposer des téléphones Android à ce jour, avec des entrées acclamées par la critique comme le Zenfone 8 et le ROG Phone 5 en 2021.

CCI

Vous ne savez peut-être rien sur CCI, mais la société est en fait un sous-traitant comme Foxconn. C’est-à-dire qu’il a tendance à produire des gadgets pour d’autres marques. Certains de ses partenaires les plus importants au fil des ans incluent Cat, LeEco, HTC et Apple. Il a révélé son propre concept enroulable plus tôt cette année.

Dell

Le fabricant de PC Dell était également une autre entreprise qui a rejoint l’Open Handset Alliance sur toute la ligne. Il offrait des appareils remarquables à la fin des années 2000 et au début des années 2010, comme la phablette Dell Streak à l’époque où les phablettes étaient nouvelles. La firme a discrètement quitté le monde des smartphones en 2011.

FIH

FIH est une branche de Foxconn, l’un des fabricants sous contrat les plus importants au monde. La société a signé un accord en 2016 pour produire les smartphones de marque Nokia de HMD Global, et cet accord se poursuit aujourd’hui. FIH a également acquis l’activité de téléphonie mobile de Microsoft Mobile/Nokia en 2016.

Fujitsu Limitée

Fujitsu est bien connu pour ses ordinateurs, mais on ne peut pas en dire autant de ses smartphones. La société produit des téléphones (comme la gamme d’appareils Arrows), mais ceux-ci sont souvent limités à son marché domestique, le Japon. Notamment, Fujitsu a fait partie de la première vague de fabricants à proposer des smartphones résistants à l’eau.

Garmin

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Vous connaissez Garmin en tant que fabricant de GPS et de wearables, mais il s’avère que la société a également fabriqué des smartphones sous la bannière Garmin-Asus à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Cette entreprise a vu deux téléphones Android sortis en 2010, mais plus rien depuis.

Haier

L’une des marques les plus obscures de la liste, Haier est un fabricant chinois d’appareils électroménagers et électroniques. Il ne produit des téléphones Android que depuis environ 2017, mais ce sont des appareils économiques et semblent être limités à son marché domestique.

HTC

Le fabricant de téléphones de longue date a sorti le HTC Dream (également connu sous le nom de T-Mobile G1) à la fin de 2008, qui était le premier téléphone Android disponible dans le commerce. Il n’est donc pas surprenant que la société soit un membre fondateur de l’Open Handset Alliance. Il a connu un succès commercial et critique jusqu’en 2015, produisant également le premier Pixel en 2016. Cependant, la fortune de HTC a tourné au fur et à mesure que Samsung a pris de l’ampleur, aboutissant à la vente d’une partie importante de son activité de smartphones à Google en 2017. HTC est toujours produisant des téléphones économiques à partir de 2021, principalement pour les marchés émergents, cependant, il est mieux connu maintenant pour ses produits de réalité virtuelle Vive.

Huawei

Robert Triggs / Autorité Android

Le fabricant chinois a commencé sa vie en tant qu’ODM, fabriquant des appareils pour les transporteurs et d’autres marques. Mais il s’est lancé tout seul au début des années 2010, ses séries P, Mate et Lite étant toutes des familles d’appareils très populaires. La société, renforcée par sa sous-marque (maintenant indépendante) Honor, est devenue l’un des trois premiers acteurs mondiaux et a couru pour la première place à la fin des années 2010 avant d’être stoppée par une interdiction commerciale américaine. Cela a considérablement affecté sa capacité à développer et à vendre des téléphones dans le monde entier. Il est maintenant sorti du top cinq mondial, mais produit toujours des téléphones qui restent influents en raison de leurs systèmes de caméra impressionnants.

Kyocera

La société japonaise Kyocera est peut-être mieux connue pour ses imprimantes et ses copieurs, mais elle fait également partie du secteur des smartphones depuis un peu plus d’une décennie maintenant. Le téléphone le plus original de sa gamme est peut-être le Kyocera Echo de type DS, mais ces dernières années, il est passé à l’offre de smartphones robustes.

Lenovo/Motorola

Motorola est également un membre fondateur de l’Open Handset Alliance, livrant quelques premiers succès basés sur Android comme la série Droid. Il a ensuite été racheté par Google en 2012 avant d’être vendu par le géant de la recherche en 2014 à Lenovo. Il produit toujours un flux régulier de téléphones Motorola sous son propriétaire actuel.

En parlant de Lenovo, la marque chinoise est un incontournable dans l’espace des téléphones Android depuis 2011. Aujourd’hui, son portefeuille Android se compose de la série K de téléphones économiques, de la gamme de téléphones de jeu Lenovo Legion et d’une variété de tablettes.

LG

LG était un joueur mobile chevronné, qui a commencé avec les téléphones multifonctions au début des années 2000. Il a été membre fondateur de l’Open Handset Alliance et a effectué une transition majeure vers les smartphones en 2010. La société était un acteur majeur aux États-Unis et a régulièrement produit des téléphones Android comme les séries LG G et V jusqu’au début de cette année. Cependant, après des années de baisse des bénéfices dans le secteur, LG Corporation a choisi de fermer sa division smartphone et de se retirer complètement du secteur.

NCA

Cet acteur japonais était un géant de l’espace des téléphones portables au début des années 2000, en particulier sur son marché domestique, mais les smartphones étaient une tout autre histoire. Il n’offrait pas du tout beaucoup d’appareils Android, même si le Medias W N-05e à double écran de 2013 était certainement quelque chose. Il est sorti du jeu sur smartphone en juillet 2013.

Oppo

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Élément clé du conglomérat BBK qui comprend également OnePlus et Realme, Oppo est l’une des cinq premières marques de smartphones au monde en 2021. La société produit des smartphones Android depuis 2012, ses séries Find et Reno étant les plus importantes en 2021.

Pantech

Infâme pour être le autre Marque sud-coréenne de smartphones à part Samsung et LG, Pantech a généralement toujours été dans l’ombre de ses rivaux locaux. En fait, l’entreprise n’a vraiment connu de succès significatif que sur son marché national. L’entreprise risquait la faillite en 2014 avant d’être rachetée par un groupe coréen. Nous n’avons rien vu de la société depuis lors, bien que les nouveaux propriétaires auraient commencé à cibler les marchés mondiaux émergents comme le Vietnam en 2016.

Samsung

Membre fondateur de l’Open Handset Alliance, Samsung a adopté Android dès le début. Cette décision a certainement bien fonctionné pour l’entreprise, car elle est devenue la première marque de smartphones en 2011 et a rarement renoncé à la couronne depuis lors grâce à sa série Galaxy S, ses téléphones de milieu de gamme et économiques très populaires, et plus récemment son industrie. -principaux pliables Galaxy Z. Il a caressé l’idée de passer à ses propres plates-formes de smartphones au fil des ans, telles que Bada et Tizen, mais il est finalement resté avec Android.

Tranchant

La société japonaise Sharp était un acteur majeur des téléphones portables avant l’essor des smartphones, tout comme son compatriote japonais NEC. Il a cependant fait un meilleur travail de transition vers le segment des smartphones, grâce à ses appareils Aquos. En fait, les téléphones Aquos Crystal étaient des pionniers grâce à leur rapport écran/corps élevé.

La société produit toujours des produits phares intéressants (quoique uniquement au Japon). Il a annoncé un retour en Europe il y a quelques années, mais ce plan semble avoir fait long feu sans signe de présence majeure dans la région.

Sony Ericsson

Avant que Sony ne fasse cavalier seul dans le domaine des smartphones, le mastodonte japonais produisait des téléphones Android en collaboration avec la société de télécommunications suédoise Ericsson. Ces appareils comprenaient le Xperia Play, le Xperia X10 et le Xperia Mini. Ce partenariat a pris fin fin 2011, et depuis lors, Sony sort régulièrement ses propres appareils. Après plusieurs années de pertes, la division des smartphones de Sony s’est récemment installée dans un créneau tranquillement prospère, aidée par son accent renouvelé sur les suites de caméras professionnelles et d’autres fonctionnalités matérielles conviviales. Ses derniers téléphones sont les Sony Xperia 1 III et Xperia 5 III, ainsi que l’hybride appareil photo-téléphone, le Xperia Pro-I.

Toshiba

Tout comme Fujitsu, Toshiba est mieux connu pour les ordinateurs portables et autres gadgets que pour les téléphones. En fait, les deux sociétés ont coopéré sur certains téléphones au début des années 2010. La marque japonaise n’a cependant pas produit de smartphones depuis plus de cinq ans.

ZTE

La marque chinoise vétéran est impliquée dans les smartphones depuis un peu plus d’une décennie maintenant et est toujours bien vivante. En fait, l’Axon 20 de 2020 a été le premier téléphone majeur doté d’une caméra selfie sous l’écran. Il a traversé une période difficile en 2018 lorsqu’il a brièvement fait l’objet d’une interdiction de commerce aux États-Unis, mais il semble être en bonne santé en ce moment grâce aux séries Axon et Blade.

C’est là que se trouvent tous les fabricants de combinés de l’Open Handset Alliance aujourd’hui. Des surprises ? Faites le nous savoir dans les commentaires.