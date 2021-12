Où sont Philip Schofield et Holly Willougby ce matin ?

Phil et Holly sont portés disparus cette semaine (Photo : Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock)

Les stars de This Morning Holly Willoughby et Phillip Schofield sont absentes de la série aujourd’hui, Josie Gibson et Vernon Kay les remplaçant.

Le duo anime l’émission pour la première fois ensemble, interviewant Simon Gregson de I’m A Celebrity apparaissant dans l’émission.

Ils reprennent le programme à l’approche de Noël, avec Alison Hammond et Dermot O’Leary apparaissant également ensemble au cours des prochains jours.

Mais où sont Holly et Phil, et pourquoi n’organisent-ils pas l’émission ensemble ?

Voici tout ce que vous devez savoir.

Où sont Holly et Phil ce matin ?

La paire manquait à l’appel lors de l’émission de lundi (Photo : Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock)

Le couple profite d’une pause de Noël bien méritée, après avoir organisé leur dernier spectacle ensemble vendredi dernier.

Ils ont annoncé la nouvelle en présentant ensemble un rare show du vendredi, succédant à Alison et Dermot avant de se séparer pour la période des fêtes.

Holly s’est vêtue d’une tenue spéciale de Noël et a bercé une mini-robe en velours de soie cramoisie la semaine dernière dans l’émission, partageant un message avec les fans avant son congé.

La présentatrice a partagé une photo de sa tenue de fête sur Instagram en écrivant : » C’est CHRIIIIIIISTMAAAAAS ! Dernier jour le @thismorning jusqu’au jour de Noël… ouvrez le fizz !’

Cela vient après que Holly a critiqué les rapports affirmant qu’elle prévoyait de quitter This Morning, les qualifiant de « si injustes et faux ».

La présentatrice a déclaré que cela faisait « mal » de lire des articles dans la presse affirmant qu’elle prévoyait de quitter l’émission ITV, qu’elle anime aux côtés de Phillip.

Apparaissant au Jonathan Ross Show, Willoughby a admis qu’il était parfois «difficile» de faire face à l’examen minutieux de son travail.

Elle a déclaré: « Je l’aime vraiment (Schofield). Je l’aime vraiment. Nous avons de la chance. Nous le sommes vraiment. J’ai lu ces choses aussi. Ça fait mal parfois parce que c’est tellement injuste et faux, donc c’est parfois difficile.

Ce matin est diffusé en semaine à 10h sur ITV.

