Où tout a commencé pour moi. Et ce que j’ai appris depuis.

J’ai fait quelque chose cette semaine que je n’avais pas fait depuis avant la pandémie – j’ai pu voir ma mère.

J’ai fait les deux heures de route au nord-est de Baltimore jusqu’à ma ville natale de Bethléem, en Pennsylvanie. C’était un voyage d’une nuit et après avoir passé la plupart des deux jours en voyage d’affaires, je me suis fait un devoir de dîner avec ma mère.

J’ai même eu mon fromage Philly préféré dans mon restaurant préféré de ma ville natale.

Je n’ai toujours pas revu le reste de ma famille depuis Noël 2019, mais ma mère étant maintenant vaccinée, j’ai pu la revoir en personne.

C’est juste un autre signe de la Grande Grande Réouverture – les parents et les grands-parents voyant des enfants et des petits-enfants, des amis et des parents se reconnecter et des familles se réunissant pour les vacances.

Pour les investisseurs avisés, cela va même au-delà de la reconnexion avec leurs proches.

Je sais que vous le ressentez aussi… le désir de revenir à ce genre de choses. C’est en chacun de nous, et cela alimentera de nombreuses opportunités d’investissement Great Grand Reopening pour les un à deux prochaines années – y compris deux nouvelles actions que je viens de recommander dans le nouveau numéro Investment Opportunities.

De retour chez moi, j’ai parlé à un petit groupe d’investisseurs. Ce faisant, j’ai regardé les cheminées de Bethlehem Steel.

Je me suis souvenu des moments difficiles endurés par beaucoup de ceux qui y travaillaient, y compris mon père. C’est pourquoi investir est devenu ma passion – et pourquoi j’y travaille si dur.

Les investisseurs à Bethléem ne sont pas différents des investisseurs du reste du monde. Ils s’inquiètent des fluctuations et de la volatilité du marché et se concentrent sur ce qui se trouve directement devant eux.

C’est la nature humaine. Si vous vous rendez à la plage et que vous rencontrez un retard de construction, vous êtes plus frustré par ce qui se trouve devant vous que par les vacances qui vous attendent.

Malheureusement, cela peut être un défaut fatal lors de l’investissement. Et j’ai de nouveau été frappé – comme d’habitude – par la nature à court terme des questions qui m’ont été posées. Tout le monde veut savoir ce qui va se passer demain, ou le lendemain ou la semaine prochaine.

Il ne s’agit pas d’investir… et c’est là que les investisseurs prennent souvent un mauvais virage et tombent sur le chemin de la liberté financière.

J’ai fait de mon mieux pour comprendre à ceux qui ont participé au discours et même à certains membres de la famille ce qu’est vraiment l’investissement …

Investir, c’est mettre votre argent dans une entreprise dont vous vous attendez à grandir, à prendre des parts de marché et à être un chef de file dans son domaine… et c’est dans une tendance qui continuera de croître quoi qu’il arrive.

Nous en parlons tout le temps, donc si vous êtes un lecteur régulier, vous pouvez probablement les dire avec moi. Nous avons des portefeuilles pour ces tendances d’hyper croissance dans les opportunités d’investissement – batteries à semi-conducteurs, 5G, véhicules électriques, avenir des soins de santé, nouvelle course spatiale, énergie propre, intelligence artificielle, crypto-monnaies et plus encore. Nous avons ajouté les deux nouvelles recommandations à notre grand portefeuille de réouverture.

Pensez à investir dans une entreprise plus comme un processus qu’une décision ponctuelle. Au fur et à mesure que ces marchés se développent, les meilleures entreprises ont plus d’opportunités d’acquérir plus de parts, d’augmenter leurs ventes, d’augmenter leur rentabilité et de faire monter le cours de leurs actions. Ça prend du temps.

Il est extrêmement difficile d’essayer de prédire ce qui se passera au jour le jour, semaine après semaine, même mois après mois. Mais si vous regardez plus loin, vous pouvez voir où les choses vont avec plus de certitude.

C’est un peu comme le temps. Si les prévisionnistes réclament de la pluie par semaine, qui sait s’il va vraiment pleuvoir ou non? Mais nous pouvons être sûrs que le temps sera plus froid dans six mois à l’approche de l’hiver.

On nous a récemment rappelé que les actions – en particulier les actions de croissance – montent et descendent. Si cela vous concerne, j’ai deux suggestions:

Tout d’abord, restez concentré sur le long terme. Si vous faites partie des types d’entreprises dans les tendances d’hyper-croissance dont nous avons parlé, je suis convaincu que vous irez bien à long terme.

Et deuxièmement… diversifier. Nous utilisons une approche «panier» pour cette raison. Nous achetons généralement trois à six des meilleures actions d’une mégatendance pour répartir notre argent.

Je le recommande fortement. Vos portefeuilles comporteront moins de risques. Vous dormirez mieux la nuit. Et vos retours seront plus importants au fil du temps.

À la date de publication, ni Matt McCall ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’occupaient (directement ou indirectement) des positions sur les titres mentionnés dans cet article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant entrer dans les tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT quiconque. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.