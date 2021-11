Où trouver Brewster dans la mise à jour 2.0 d’ACNH pour Nintendo Switch

Capture d’écran : Nintendo

Après une longue attente, Brewster d’Animal Crossing est enfin arrivé à New Horizons légèrement en avance sur le calendrier, du moins si vous savez où le trouver. Nintendo a peut-être donné aux joueurs une longueur d’avance sur la mise à jour massive 2.0 du jeu, mais le pigeon de café ne se cache pas à la vue de tous.

Tous les joueurs de l’ACNH finiront sans doute par le rencontrer, mais si vous lisez ceci, c’est probablement parce que vous ne voulez pas attendre plus longtemps que nécessaire. Voici donc les étapes à suivre pour amener l’entrepreneur alimenté par la caféine sur votre île le plus tôt possible :

Faites construire le musée.Obtenez une note de trois étoiles sur l’île (c’est lors de la visite de KK Slider).Assurez-vous d’avoir déjà fait don d’une créature marine à Blathers.Allez parler à Blathers, et il vous parlera de Brewster.Allez parler à Kapp’n et demandez-lui de vous emmener sur une nouvelle île. Trouvez Brewster là-bas. Retournez au musée et dites à Blathers que vous l’avez trouvé.

GameXplain propose également une vidéo pratique sur le sujet :

GameXplain / YouTube

Cela semble assez simple, et c’est aussi longtemps que vous atteignez toutes les étapes. Les joueurs ont déjà commencé à inonder le subreddit ACNH de questions sur le fait que Brewster ne s’affiche pas car l’une de ces étapes n’a pas été déclenchée. Pour compliquer les choses, Kapp’n, un autre ajout de longue date à New Horizons, n’autorise qu’une seule excursion en bateau par jour (et cela coûte 1 000 Nook Miles). Si vous partez en tournée avant que Blathers ne vous parle de Brewster, vous ne le verrez pas apparaître sur la nouvelle île. Seul le représentant de l’île ACNH peut rencontrer Brewster, donc si plusieurs personnes utilisent votre Nintendo Switch, assurez-vous que vous utilisez également le compte principal.

Faire emménager Brewster prend également une journée de construction, donc si vous ne l’exécutez pas correctement, son arrivée sera encore retardée. À moins que vous ne vouliez commencer à voyager dans le temps. Emoji grimace.

Si vous n’avez pas suivi l’ACNH pendant tout ce temps, vous avez du pain sur la planche. Construire le musée et obtenir une note de trois étoiles ne se fera pas du jour au lendemain. Mais avec Animal Crossing, il a toujours été question de voyage. Même certains joueurs inconditionnels se sont engagés à recommencer le jeu à partir de zéro pour célébrer sa nouvelle vague de contenu. Peu importe le temps qu’il faut pour préparer votre île, Brewster sera prêt quand vous le ferez enfin.