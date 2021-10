Les bonbons Fortnite sont partout dans une partie particulière de l’île ce mois-ci. Dans le cadre de Fortnitemares 2021, vous pouvez essentiellement faire un tour de passe-passe si vous savez où trouver des bonbons à Fortnite. Contrairement à l’année dernière, qui présentait beaucoup de bonbons à Holly Hedges, cette année, les bonbons Fortnite se trouvent dans un nouvel emplacement. Voici tout ce que vous devez savoir sur la façon d’obtenir des bonbons Fortnite et ce qu’ils font.

Où trouver des bonbons à Fortnite

La bataille royale est extra douce ce mois-ci avec tous ces emplacements de bonbons Fortnite.

Les bonbons Fortnite se trouvent à l’extérieur de plusieurs maisons de Pleasant Park pour Fortnitemares 2021. Pendant l’événement Wrath of the Cube Queen, qui s’étend jusqu’au 2 novembre, vous pourrez atterrir à Pleasant Park et trouver des bonbons à l’extérieur de nombreuses résidences dans cet ancien pittoresque quartier. Je dis autrefois parce que l’attrait des bonbons va attirer beaucoup de joueurs, alors préparez-vous à un combat à chaque fois que vous atterrissez.

Vous voudrez collecter des bonbons dans le cadre des quêtes de Hollowhead. Ces quêtes à durée limitée de Fortnitemares offrent plusieurs produits cosmétiques gratuits à tous ceux qui complètent les défis du PNJ à tête de citrouille. Lorsque vous tombez sur un seau de bonbons, comme celui de l’image ci-dessus, ouvrez-le simplement et ramassez les bonbons éparpillés.

Chaque type de bonbon vous donne des buffs différents, comme les bretzels du Rift qui vous permettent de parcourir l’île pendant un temps limité, ou les boules de gomme épicées qui vous donnent une accélération de la vitesse, tout comme le ferait l’un des poivrons du jeu.

Pour l’instant, ce quartier semble être le seul emplacement de bonbons à Fortnite, mais s’il vous arrive d’éliminer les adversaires qui le portent, vous pourrez également conserver leurs bonbons. Trompez-les pour leurs friandises et vous serez sur la bonne voie pour gagner toutes les demandes de bonbons Fortnite Hollowhead.

