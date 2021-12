Où trouver des œufs de Pâques Halo Infinite comme le sandwich géant

Les légendes disent qu’au fond des grottes de Zeta Halo, vous pouvez trouver quelque chose de grand et de délicieux. Un sandwich créé par les Forerunners, conçu pour satisfaire même la faim la plus grande et la plus sauvage. Ils l’appelaient… Giant Sandwich. Et maintenant, quelques jours seulement après la sortie de Halo Infinite, les joueurs ont trouvé cet étrange œuf de Pâques. Et quelques autres secrets aussi.

Halo Infinite est essentiellement une version en monde ouvert de la formule classique de Halo. Cela ne devrait donc surprendre personne que des secrets et des œufs de Pâques se cachent sur la carte. Je veux dire, même avant que Halo ne soit une aventure en monde ouvert, les anciens jeux contiendraient toujours de nombreux œufs de Pâques et des blagues à trouver pour les chasseurs dévoués. Et il s’avère qu’Infinite n’est pas différent.

Comme l’a repéré le responsable de la communauté de 343 Industries, John Junyszek, quelqu’un a trouvé un petit tunnel dans le plafond d’une grotte. Utilisant la capacité de grappin pour grimper dans le tunnel, xGarbett sur YouTube a trouvé un sandwich géant entouré de grognements. Ils adorent apparemment la grande collation.

Qui a construit ce sandwich ? Pourquoi l’ont-ils construit ? Et plus important encore, comme j’ai faim, quel âge a-t-il et pensez-vous qu’il est sûr de manger encore ?

Un autre œuf de Pâques étrange trouvé par le même joueur qui a découvert la collation géante est une console Xbox originale. Aujourd’hui, c’est un assez vieux morceau de matériel. En l’an 2561, lorsque Halo Infinite est défini, c’est sacrément proche de l’ancien. Je me demande si ça marche ? Peut-être que le Master Cheif peut se détendre et jouer à Blood Wake.

Comme le sandwich, la Xbox était cachée dans un petit espace à l’intérieur d’une grotte. Donc si vous voulez trouver des secrets, c’est là que je commencerais à chercher.

Certains autres joueurs d’œufs de Pâques trouvent sur Zeta Halo, notamment des peluches en peluche inspirées de personnages de Halo comme The Arbiter et même une machine d’arcade Halo, qui, bien que cool, crée beaucoup de questions. Peut-être pas autant que le méga-sandwich, mais quand même, les nerds de Halo aiment reconstituer tout cela.

La campagne de Halo Infinite n’a été lancée qu’il y a trois jours, le 8 décembre. Pourtant, les joueurs ont déjà trouvé des trucs sauvages. J’ai hâte de voir ce que les gens ont trouvé d’ici l’année prochaine. Peut-être que quelque part, au fond d’une grotte cachée et profonde, les joueurs pourront trouver le DMR et le fusil de chasse d’origine. Ce serait chouette.