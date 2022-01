Dans Fortnite Chapter 3, les tentes peuvent être un nouvel outil très utile, mais les tentes abandonnées sont un type de tente spécifique pour lequel vous serez à l’affût afin de relever un défi de la semaine 5. Bien que ces tentes soient dispersées un peu au hasard, il existe plusieurs façons d’augmenter la probabilité de trouver une tente abandonnée pour vous-même (et pour ce doux et doux XP). Voici où et comment trouver des tentes abandonnées à Fortnite.

Tentes abandonnées de Fortnite

Les tentes abandonnées sont semi-aléatoires, mais il existe des moyens d’améliorer vos chances de les trouver.

Bien que vous puissiez trouver un objet de tente éparpillé parmi d’autres butins à Fortnite, une tente abandonnée est différente. Ces tentes spéciales appartiennent en fait à d’autres joueurs des tours précédents de Fortnite. Ils ne sont pas dans votre ronde, mais leurs tentes restent là où ils les ont laissées.

Vous pouvez repérer une tente abandonnée car ce sera complètement de couleur grise, tandis que les tentes utilisées par des alliés ou des ennemis dans votre ronde en cours présenteront des couleurs plus vives telles que le bleu. Vous pouvez revendiquer n’importe quelle tente abandonnée en vous en approchant et en suivant l’invite. Assurez-vous simplement qu’il est gris, car s’il ne l’est pas, et qu’il n’appartient pas à votre équipe, il appartient à un ennemi – et ils pourraient même se cacher à l’intérieur.

Où trouver des tentes abandonnées à Fortnite

Vous devez comprendre que des milliers et des milliers de tentes sont utilisées chaque jour dans Fortnite, donc ce n’est pas comme si toutes les tentes placées par d’autres joueurs dans d’autres tours apparaîtraient dans votre tour – sinon la carte ne serait qu’un vaste océan de équipement de camping. Par conséquent, vous devrez tenir compte de quelques facteurs lorsque vous recherchez des tentes abandonnées, car leur apparition à un tour donné est semi-randomisée.

Les tentes abandonnées seront rarement repérées seules.

Une chose que nous avons constatée est que les joueurs aiment placer les tentes en grappes, probablement en raison du fait que les équipes de joueurs les utilisent ensemble – ou peut-être qu’Epic les regroupe simplement à partir de différents tours de cette manière. Ceci est utile car cela signifie souvent que vous pouvez repérer un paquet de tentes abandonnées à une certaine distance.

Une autre chose à considérer est que les tentes abandonnées apparaissent souvent hors des sentiers battus. Si vous restez sur les routes, il est peu probable que vous trouviez une tente abandonnée. Le plus souvent, vous les verrez cachés au fond des bois, comme ceux du quadrant nord-ouest de la carte, ou au sommet des montagnes. Nous les trouvons également régulièrement à l’intérieur de Shifty Shafts, les puits de mine dans la partie centre-nord de la carte.

Il semble que chaque tour comprend de nombreuses tentes abandonnées, mais la partie délicate est de savoir qu’elles ne peuvent être trouvées de manière fiable à aucun endroit. Cependant, si vous gardez un œil sur eux regroupés, en particulier dans les zones particulièrement hautes ou basses de la carte, vous êtes plus susceptible de trouver une tente abandonnée à revendiquer comme la vôtre – et d’obtenir 25 000 XP dans le processus.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.