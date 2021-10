Où trouver Far Cry Primal Easter Egg dans Far Cry 6

Capture d’écran : Ubisoft / Kotaku

Tout le monde sait que les jeux Ubisoft regorgent de choses à faire. Dans Far Cry 6, il y a aussi beaucoup à voir. À savoir : Hier soir, en explorant la région d’El Este du jeu de tir en monde ouvert, je suis tombé sur ce que je suis presque sûr – comme, à 99% sûr – est une référence à Far Cry Primal de 2016, le spin-off de la série se déroulant à l’âge de pierre .

Far Cry 6, qui est sorti plus tôt ce mois-ci pour PlayStation, Xbox et PC, n’est pas étranger aux œufs de Pâques. Quelques jours après sa sortie, les joueurs sont tombés sur une référence indubitable à Assassin’s Creed, l’autre série en monde ouvert d’Ubisoft sur l’achèvement progressif d’une liste de tâches d’un million d’articles. Au sommet d’une tour par ailleurs inoffensive, vous trouverez un rebord avec une botte de foin directement en dessous sur le sol. Si vous vous teniez sur le rebord, vous entendriez un cri d’aigle, le signe universel pour « sautez ici ! » dans cette série.

Spoiler : ça ne marche pas.

Lire la suite: Les joueurs de Far Cry 6 meurent à cause d’un œuf de Pâques Assassin’s Creed

En comparaison, l’œuf de Pâques de Far Cry Primal est beaucoup plus innocent, montrant une série de monuments sur un affleurement idyllique près de la base militaire d’Isabel Steppes. Il y a des statues géantes de mammouths laineux :

Capture d’écran : Ubisoft / Kotaku

Un plus petit d’un tigre à dents de sabre :

Capture d’écran : Ubisoft / Kotaku

G/O Media peut toucher une commission

Et une exposition de quelques humains harponnant… euh, écoutez, je vais être honnête, je ne sais pas ce que c’est que cette créature :

Capture d’écran : Ubisoft / Kotaku

Si vous voulez tout voir par vous-même, allez ici :

Vous trouverez d’autres expositions similaires dans la base militaire voisine. Capture d’écran : Ubisoft / Kotaku

Je n’ai jamais joué à Far Cry Primal, même si je comprends qu’il s’agit d’un spin-off qui a repoussé les limites de son cadre (une forêt il y a un milliard d’années), mais pas grand-chose d’autre. De toute évidence, il n’y a pas d’armes à feu, mais la vision libérale du jeu sur le fonctionnement des arcs et des flèches a plus que compensé cela. Selon les classements scientifiques de Kotaku, Primal est le sixième meilleur jeu Far Cry.

Pourtant, je suis un grand drageon pour les petits secrets cachés dans les grands jeux, et j’ai eu un vrai plaisir à trébucher sur un œuf de Pâques Primal. La carte de Far Cry 6 est énorme (après plus de 20 heures de jeu, j’ai désembué environ 40% du monde), donc je suis sûr que je tomberai sur encore plus de références comme celle-ci au fur et à mesure que j’explore. Les doigts croisés pour toute preuve de Splinter Cell, bien sûr, mais je ne retiens pas mon souffle.