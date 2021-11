Où trouver Katrina dans Animal Crossing pour Nintendo Switch

Capture d’écran : Nintendo

Brewster n’est pas le seul favori des fans à faire son retour triomphal dans Animal Crossing: New Horizons cette semaine. En plus du chanteur de chant de marins Kapp’n et d’autres, la diseuse de bonne aventure Katrina est également de retour dès la mise à jour 2.0, prête à vous accorder toutes sortes de bonus, pour un prix.

Un incontournable de la série, remontant à l’original Animal Crossing, Katrina peut affecter la façon dont le jeu se joue en fonction de la lecture de fortune qu’elle donne. Certains vous feront aimer des villageois, d’autres vous éviteront. Katrina peut vous aider à devenir riche ou à ruiner complètement votre chance. Mais pour que cela se produise, vous devez d’abord la trouver. Voici comment la retrouver dans ACNH :

Retirez 100 000 cloches. Oui, c’est ce qu’elle coûte. Dites à Orville que vous voulez vous envoler pour l’île de Harv. Wilbur vous dira que Harv a disparu quand vous y arriverez. Suivez le chemin sous une arche en bois pour trouver Harv en train de discuter avec Harriet. Harv vous dit qu’il veut ouvrir dans un village marchand. Allez trouver un gyroïde Lloid dans le coin inférieur gauche de la carte. Donnez au gyroïde 100 000 cloches et il invoquera Katrina. Le lendemain, elle vous attendra sur l’île de Harv.

Capture d’écran : Nintendo

Assez facile, tant que vous avez de l’argent à revendre. Si vous êtes impatient, vous pouvez toujours voyager dans le temps pour éviter son temps de voyage une fois qu’elle a été invoquée. De là, elle peut vous fournir jusqu’à une fortune par jour. Ses prédictions varient, mais certains joueurs rapportent qu’elle peut désormais vous accorder un jour où vos outils ne peuvent pas casser. De plus, elle est vraiment bizarre et très amusante avec qui sortir.

Les fans d’ACNH craignaient auparavant qu’elle n’ait été reléguée uniquement à une application téléphonique dans le jeu. Depuis un an et demi depuis sa sortie, elle a pu partager de mystérieuses prémonitions sous la forme de DM amusants, mais guère plus. C’est un soulagement de la voir enfin obtenir son dû.