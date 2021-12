Où trouver le code du stand de livraison Deathloop – Tous les lieux de livraison

Dans Deathloop, vous remarquerez des stands de livraison sur les quatre niveaux du jeu – Updaam, The Complex, Fristad Rock et Karl’s Bay. Cependant, vous ne pourrez pas utiliser ni même comprendre ces guichets de livraison, car ils seront verrouillés derrière un code d’accès. Heureusement, vous n’aurez besoin que d’un seul mot de passe pour faire fonctionner l’une de ces boîtes de livraison tout au long du jeu, et ce code sera le même dans toutes les boucles. Voici où trouver le code du stand de livraison et comment utiliser les livraisons.

Deathloop: emplacement du code du stand de livraison

Tout d’abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi je ne vous dis pas le code dès le départ. Les codes Deathloop sont randomisés par fichier de sauvegarde, ainsi, même si le code de livraison que vous trouverez en utilisant ce guide restera le même tout au long de votre partie, il vous sera unique. Mon code ne sera pas le même que le vôtre, vous devez donc plutôt comprendre comment le trouver vous-même.

Une tourelle automatique est vraiment une « livraison spéciale ».

Maintenant que nous avons réglé cela, voici comment trouver le code de la cabine de livraison. Vous voudrez vous rendre à Fristad Rock à midi. Lorsque vous sortez, dépassez les éternalistes de la zone, puis dépassez le stand coloré à droite. Traversez le chemin rocheux et faites attention aux mines terrestres le long du chemin. Vous pouvez vous éloigner d’eux ou vous en approcher lentement et les désactiver.

Tournez à gauche en direction du poste de transmission en pierre ronde (et faites attention aux autres éternalistes), puis descendez en toute sécurité le flanc de la falaise. Vous verrez environ cinq autres éternalistes ainsi qu’un canon à tourelle. Dépassez ce groupe par le moyen que vous préférez et faufilez-vous dans le bunker derrière la tourelle.

Dès que vous entrez, regardez à votre droite et à travers les fenêtres pour voir un stand de livraison en panne et un tableau blanc avec un code dessus. Ce code est le code de votre stand de livraison et le sera toujours tant que vous utiliserez ce fichier de sauvegarde.

Ci-dessous, vous pouvez suivre un guide image par image sur la façon d’accéder à ce code.

Galerie

Comment utiliser le stand de livraison Deathloop

Maintenant que vous avez le code, vous pouvez utiliser l’un des quatre stands de livraison autour de Blackreef. Il y en a un à chaque niveau et ils ont tendance à être à proximité des tunnels d’où vous sortez. Si vous ne les avez pas encore tous trouvés, vous pouvez les trouver chacun ici :

Updaam – Près de la bibliothèque juste en dessous du panneau « Enjoy Amorality »Fristad Rock – Juste à l’extérieur de la zone de départ à côté du kiosque coloréKarl’s Bay – Devant Gardens of PerceptionThe Complex – À l’extrémité nord de la carte derrière une grande grue de construction

Les stands de livraison peuvent transporter l’un des rares articles clés à différents endroits autour de Blackreef. Ces éléments comprennent :

BatterieManivelleNullifierTourelle Choisissez simplement un article, une destination et laissez Jeff Bezos de Blackreef faire le reste.

Une fois que vous avez envoyé quelque chose à livrer, le stand sera fermé pour le reste de votre séjour à ce niveau, mais uniquement dans cette boucle particulière. Assurez-vous de choisir judicieusement votre seule utilisation de n’importe quel stand de livraison. La livraison est gratuite et votre article sera à destination pour le reste de la boucle en cours, vous pouvez donc le récupérer quand vous en avez besoin. Il peut être judicieux de vous installer avec une tourelle supplémentaire à Updaam le soir si vous êtes là pour tuer les sept visionnaires en une seule boucle.

