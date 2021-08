Où trouver le meilleur contenu / images de stock gratuit

Vous avez donc écrit un article génial pour Instagram ou Facebook, un blog époustouflant pour votre site web ou une copie incroyable pour une publicité… Maintenant, vous avez besoin de LA photo pour l’illustrer, et vous ne voulez pas payer pour un seul fichier ou pour un abonnement à un site Web boursier. Et maintenant, vous n’avez plus à le faire ! Parce que nous avons créé une liste de certains de nos sites Web préférés où vous pouvez obtenir des images et du contenu GRATUITS.

1. Pixabay (https://pixabay.com)

Le premier sur notre liste est Pixabay, qui a tout ce dont vous pourriez avoir besoin : photos, vecteurs, illustrations, vidéos ET musique ! Tous de haute qualité et aucune attribution nécessaire (ce qui signifie que vous n’avez pas à créditer le créateur) – téléchargez simplement le fichier que vous voulez et utilisez-le !



2. Pexels (https://www.pexels.com)

Pexels est une ressource photo et vidéo qui nous tient à cœur. La chose la plus cool à propos de Pexels est la façon dont ils organisent le site. Vous pouvez parcourir par collections (comme « Les grands espaces »), par thèmes (par exemple : « Photographie culinaire »), ou même par couleur !

3. Recherche d’icônes (https://www.iconfinder.com)

Si vous avez besoin d’une icône ou d’une illustration, vous pouvez la trouver sur Iconfinder. Une grande caractéristique de ce site Web est qu’il vous donne la possibilité de personnaliser l’icône avant de la télécharger. Vous pouvez modifier les couleurs, ajouter ou supprimer des éléments, modifier l’alignement, etc. Iconfinder propose à la fois du contenu gratuit et payant, alors assurez-vous de filtrer les résultats en sélectionnant « gratuit » dans le menu de gauche.

4. Toile (https://www.canva.com)

Canva est probablement notre préféré ici chez Curve. Si vous ne vous considérez pas créatif ou si vous ne voulez pas concevoir quelque chose à partir de zéro, optez pour Canva. Ils ont des photos incroyables que vous pouvez ajouter à leurs nombreux modèles. Le seul inconvénient est que vous ne pouvez pas télécharger la photo elle-même ; il est destiné à être utilisé dans l’un de leurs modèles (que vous pouvez ensuite télécharger).

5. Polices Google (https://fonts.google.com)

Enfin, pour trouver la police dont vous avez besoin, utilisez Google Fonts. Pas beaucoup d’explications nécessaires pour celui-ci. Vous pouvez parcourir par catégorie (serif, sans serif, affichage, écriture manuscrite, monospace), langue ou propriétés (comme l’épaisseur, l’inclinaison, la largeur). Une fonctionnalité géniale est l’option « appariements » : une fois que vous avez sélectionné une police que vous aimez, accédez à l’onglet « Appariements » et Google vous montrera une liste d’autres polices qui s’accordent bien avec celle que vous avez aimée.

Maintenant, vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin pour créer le plus beau design. Mais attention : lisez toujours le contrat de licence, les conditions d’attribution et les autorisations de modification avant d’utiliser le contenu !