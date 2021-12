Où trouver le prochain Amazon

Le secteur de la cryptographie reste sous pression… les métriques en chaîne suggèrent que nous sommes loin du dernier pic… comment ajouter de la diversification à votre portefeuille altcoin… c’est à nouveau 1998

Eh bien, ce fut un week-end brutal pour les investisseurs en cryptographie…

Le Bitcoin a atteint un niveau record le 5 novembre. Depuis lors, il a glissé vers le sud. Et le week-end dernier, les prix ont dégringolé.

Samedi, Bitcoin a chuté de 17%, tombant à 44 000 $.

Beaucoup attribuent la faiblesse globale plafonnée par le plongeon de ce week-end aux positions spéculatives qui ont dû être vendues une fois que la dynamique positive s’est retournée.

Ces transactions spéculatives impliquent généralement des tonnes d’effet de levier. Ainsi, lorsque l’élan se détériore, ces commerçants doivent renflouer leurs positions rapidement ou bien subir des pertes importantes.

La vente entraîne des prix plus bas, ce qui nuit aux autres commerçants de crypto qui doivent ensuite vendre, ce qui conduit à des prix encore plus bas, ce qui nuit aux autres commerçants de crypto qui doivent vendre, et yada yada yada, rincez et répétez.

Lorsque la fumée se dissipe, vous vous retrouvez généralement avec les investisseurs crypto à long terme qui ne sont pas ébranlés par la volatilité. Vous avez peut-être entendu le terme « mains fortes » par rapport à « mains faibles ». Nous venons de voir une tonne de commerçants « mains faibles » être expulsés du marché.

Au moment où j’écris lundi matin, Bitcoin se négocie à environ 48 800 $. C’est environ 35% en dessous de son plus haut historique, établi il y a un mois.

Si ces prix actuellement déprimés n’ont rien d’inhabituel pour le secteur, ils effraient néanmoins les nerfs.

Nous ne pouvons rien faire pour relancer un rallye, mais nous pouvons vous rappeler le ciel bleu qui nous attend.

Ce changement de perspective est essentiel.

Trop se concentrer sur les pressions sur les prix à court terme ouvre la porte à la peur et à la remise en question. Et trop souvent, cela se traduit par des décisions basées sur les émotions qui font dérailler les objectifs d’investissement à long terme.

Dans cet esprit, passons à notre spécialiste de la cryptographie, Luke Lango, éditeur de Crypto ultime:

Il y a ceux qui sont prêts à reprendre le train en marche « c’est la fin ». Il y a beaucoup d’histoires sur Bitcoin entrant sur le territoire du marché baissier. Peut-être pour le moment, mais ce n’est pas la fin de l’histoire. Ce n’est même pas près de ça. Il ne s’agit que d’un nouveau recul – ou d’une opportunité d’achat pour les investisseurs intelligents – en route vers de nombreux autres sommets historiques pour le Bitcoin et les altcoins.

***Mais sur quoi se fonde cet optimisme ?

D’une part, les données.

Revenons à Luc :

Les données cryptographiques clés restent également très optimistes même pendant le retrait, dont vous n’entendez peut-être pas autant parler. Les données sont appelées métriques en chaîne, et une mesure est le Z-Score MVRV (valeur de marché à valeur réelle), qui peut nous dire quand Bitcoin est surévalué ou sous-évalué. À l’heure actuelle, cela montre que Bitcoin n’a pas atteint un sommet et qu’il y a beaucoup plus de place pour courir à la hausse. Cet indicateur a un bon bilan, identifiant le sommet local en 2013 avant le sommet du cycle en 2014, ainsi qu’un autre sommet du cycle en janvier 2018.

Luke explique que cette métrique compare la valeur marchande du bitcoin à la valeur réalisée. Lorsque la valeur marchande est nettement supérieure à la valeur réalisée, cela indique que Bitcoin est surévalué et signale historiquement les sommets du marché (indiqués dans la zone rouge du graphique ci-dessous).

Le scénario inverse, lorsque la valeur de marché est inférieure à la valeur réalisée, a indiqué des creux de marché (zone verte).

Source : Glassnode

Voici les plats à emporter de Luke :

Lorsque Bitcoin a atteint un niveau record en avril de cette année, le score MVRV Z a atteint environ huit (dans la zone rouge). Mais voici la clé : lorsque Bitcoin a atteint un nouveau record historique il y a trois semaines, la lecture n’a augmenté que de quatre avant de tomber à environ trois. C’est une indication forte que nous ne sommes même pas au sommet du marché à court terme.

Le point que Luke vient de faire se concentre sur les techniques du bitcoin. Et dans ce contexte, c’est un indicateur à court et moyen terme.

Pour le long terme, gardez à l’esprit la longue liste d’histoires d’adoption de crypto que nous vous avons apportée dans le Digest toute l’année. Bref, un élan énorme continue de se construire.

*** Changement de vitesse, votre portefeuille d’altcoins est-il largement diversifié ?

Dans le numéro de Luke, il fournit ce que je considère comme un conseil inestimable aux investisseurs en cryptographie. Cela implique de diversifier vos altcoins dans différents sous-secteurs.

Maintenant, cela pourrait être un nouveau concept pour certaines personnes. Après tout, à ce jour, le marché de la cryptographie a été largement corrélé. Mais à mesure que cette nouvelle industrie se développera, cela changera. En fait, ça commence déjà à changer.

Voici Luke avec plus :

Nous pensons qu’il est important d’investir dans différentes catégories de crypto-monnaies, ou ce que nous appelons la « diversification » dans les portefeuilles d’actions. La véritable diversification est un peu plus difficile à obtenir avec les altcoins car la classe d’actifs est toujours fortement corrélée – les cryptos se déplacent souvent à l’unisson… Alors que les marchés de la cryptographie sont toujours fortement corrélés les uns aux autres et au Bitcoin, nous avons vu les corrélations entre les secteurs commencer à se relâcher un peu au cours de la dernière année. La différence est encore faible, mais elle est réelle. Prenez le mois dernier, par exemple, lorsque tout ce qui concerne le métaverse a atteint de nouveaux sommets historiques. Dans le même temps, la majeure partie du reste du marché de la cryptographie a commencé à se redresser, avec en tête Bitcoin.

Luke indique également que l’année dernière, le marché global se négociait latéralement, alors que des projets de financement décentralisé (« DeFi ») éclataient.

*** Dans cet esprit, quels sont les sous-secteurs qui devraient être représentés dans votre portefeuille altcoin ?

Dans son numéro, Luke passe en revue chacun d’eux.

Il y a la Finance Décentralisée :

DeFi est un système financier basé sur la blockchain qui ne repose pas sur des intermédiaires financiers centraux tels que les banques, les maisons de courtage ou les bourses. Au lieu de cela, DeFi s’appuie sur des contrats intelligents et des flux de données appelés oracles. DeFi va devenir le statu quo alors que nous migrons tous nos finances vers la blockchain. Les applications décentralisées – ou « dApps » – vont devenir omniprésentes à mesure que Netflix, Facebook, Spotify et bien d’autres vont tous passer à la blockchain.

Oracles :

Les Oracles sont des services qui connectent des contrats intelligents avec des données qui ne sont pas sur la blockchain, appelées données hors chaîne. Ce sont les flux de données dont les contrats intelligents ont besoin pour s’exécuter sur la base des règles codées du contrat. Ils peuvent être propriétaires ou tiers.

Web3 :

La prochaine évolution du World Wide Web. C’est l’Internet de nouvelle génération qui permet une véritable transaction peer-to-peer sans intermédiaire. Cette « désintermédiation » est une caractéristique de la blockchain et des altcoins, qui sont essentiellement les logiciels qui s’exécutent sur la blockchain. Le Web 3.0 est décentralisé, il y a donc peu ou pas de dépendance vis-à-vis des grandes entreprises technologiques, qui sont centralisées.

Pièces de confidentialité :

Tout est dans le nom. Les pièces de confidentialité fournissent des transactions blockchain privées et anonymes en masquant l’origine et la destination de la transaction.

Plateformes de contrats intelligents :

Également appelées « couches 1 » ou « couches de base », ces plates-formes constituent la base des applications décentralisées et des contrats intelligents sur lesquels s’exécuter. Les couches primaires tirent leur valeur de leur utilisation du réseau.

Le métavers :

Il y a beaucoup d’idées différentes sur ce qu’est le métavers, ce qui est logique car il est très précoce et en cours de construction. Il évolue pratiquement tous les jours. Les concepts actuels incluent les environnements virtuels 3D en ligne et la réalité virtuelle et augmentée. Les jetons non fongibles (NFT) sont une grande partie du métaverse.

celui de Luc Crypto ultime portefeuille détient actuellement 17 altcoins avec une exposition à tous ces secteurs. Si vous cherchez à équilibrer et à optimiser votre portefeuille à mesure que l’industrie se développe, assurez-vous d’avoir des altcoins représentant chaque sous-secteur.

***Un dernier encouragement

Lorsque les prix baissent, il peut être difficile de voir la situation dans son ensemble.

Mais la réalité est que le secteur de la crypto n’en est qu’à ses débuts. Et sa courbe de croissance suit celle d’Internet à ses débuts – en fait, plus rapidement.

Voici Luc :

Les cryptos sont adoptés plus rapidement qu’Internet ne l’était au même stade de son cycle de vie. De 1990 à 1998, Internet est passé à environ 200 millions d’utilisateurs, selon les données de la Banque mondiale. Au cours du premier semestre 2021, il y avait environ 220 millions d’utilisateurs de crypto, selon Crypto.com. Comme je l’ai déjà noté, le nombre d’utilisateurs de crypto dans le monde a doublé au cours du premier semestre 2021, de sorte que les cryptos ont commencé l’année avec environ 110 millions d’utilisateurs.

Luke fournit un graphique fascinant qui compare l’adoption de la cryptographie à l’adoption d’Internet, ajustée en fonction de leurs propres délais (basés sur les années depuis leur création).

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les deux sont pratiquement indiscernables.

Source : Banque mondiale, Crypto.com

Nous terminerons aujourd’hui avec Luke faisant la comparaison de la génération de richesse entre « alors » et « maintenant ». Je vais le laisser nous sortir :

Imaginez que c’est 1998. Imaginez que vous ayez la possibilité d’investir dans des actions Internet à un stade précoce alors que de nombreux opposants disent que le World Wide Web n’est « qu’une mode ». Imaginez que vous tombez sur cette petite entreprise appelée Amazon.com, dont le fondateur excentrique Jeff Bezos a déclaré qu’ils allaient perturber Border’s et Barnes & Noble en vendant des livres en ligne… Vous déposez 1 000 $ dans les actions d’Amazon.com. Juste 1 000 $ parce que vous êtes encore un peu sceptique à propos de tout ce truc sur Internet, mais croyez que cela pourrait fonctionner. Avance rapide de 23 ans. Ces 1 000 $ vaudraient environ 900 000 $. Vous auriez gagné près d’un million de dollars sur un pari de mille dollars. Cela change la vie. Eh bien, c’est exactement la position dans laquelle vous vous trouvez aujourd’hui. Sauf que ce n’est pas 1998 – c’est 2021. Et ce n’est pas Internet – c’est cryptos… Oui, cela signifie qu’il y aura des bustes. Oui, cela signifie qu’une grande partie des cryptos sur le marché aujourd’hui finiront par être sans valeur. Mais cela signifie également que le prochain Amazon… le prochain Microsoft… le prochain Google… le prochain Netflix… les prochaines opportunités d’investissement pour les millionnaires… ils existent sur les marchés de la cryptographie.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg