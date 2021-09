Où trouver les côtés dans la saison 8 de Fortnite

ESTNN guide les joueurs de Fortnite à travers le mystérieux Sideways du chapitre 2 – Saison 8.

Fortnite Chapter 2 – Season 8 a introduit le “Sideways” dans le mode Battle Royale, qui ressemble certainement à une explosion du passé. L’événement Operation: Sky Fire de la saison dernière a déclenché l’invasion de cubes violets et la destruction de l’île. Désormais, les monstres cubiques prennent lentement le dessus, tout comme ces nouvelles zones latérales qui occupent une place imprévisible sur la carte à chaque match.

Aujourd’hui, ESTNN plonge profondément dans le Sideways et explique où trouver cette zone d’un autre monde et à quoi s’attendre en entrant dans son environnement intimidant.

Qu’est-ce que le côté?

Epic Games a présenté le Sideways comme une nouvelle zone à explorer, similaire aux zones de faille du chapitre 1. En entrant dans cette zone, les joueurs perdent la capacité de construire. Les armes et les angles astucieux sont les seuls outils fiables à votre disposition puisque la plupart des joueurs de chaque lobby tombent dans le Sideways. Naviguer dans cette zone accorde également aux joueurs une gravité zéro, ce qui signifie que vous pouvez sauter plus haut et flotter en l’air.

Monstres cubiques

Le facteur le plus critique à considérer lors de l’entrée dans le Sideways est peut-être les monstres cubiques. À la manière des zombies du chapitre 1, ces personnages non-joueurs (PNJ) vous poursuivront et vous attaqueront, vous et vos coéquipiers, jusqu’à ce que vous quittiez le Sideways ou que vous les éliniez.

Les monstres sont de toutes formes et tailles, vous aurez donc besoin de beaucoup de munitions pour les envoyer. De plus, les monstres cubiques puants éclatent en un nuage puant lorsqu’ils sont éliminés, entraînant des dégâts dans la zone d’effet immédiate.

Armes latérales

Deux armes spécifiques à Sideways se trouvent dans la saison 8 de Fortnite; un fusil latéral et un minigun latéral. Chacun offre une vision unique de son homologue non Sideways. Le fusil ne nécessite aucun rechargement, mais il peut surchauffer et a une précision de premier tir. Le Sideways Minigun est peut-être l’arme la plus puissante du jeu. Il peut déchiqueter les structures ennemies avec une relative facilité et a un fort impact.

Les rumeurs disent qu’Epic a plus d’armes Sideways en préparation, mais ce sont les deux seules actuellement. Il convient de noter que les monstres cubiques tués déposent des pièces de monstre cubique, que vous pouvez utiliser pour améliorer les raretés sur le Sideways Mingun et le fusil.

Où trouver le côté

Maintenant que nous avons couvert ce à quoi vous pouvez vous attendre dans le Sideways, déterminons exactement où vous pouvez entrer dans la zone. La carte marquée ci-dessus montre où se trouvent les Sideways lorsque vous entrez dans le Battle Bus. Dans ce cas, le Sideways a repris Holly Hedges. Cependant, il apparaît dans un point d’intérêt principal différent dans chaque jeu. Vous devrez ouvrir votre carte lorsque le match commencera pour localiser les Sideways.

Cela devrait couvrir tout ce que vous devez savoir sur les Sideways dans Fortnite Season 8. On ne sait pas quels sont les plans Epic pour cette nouvelle zone dans les semaines à venir. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cette pièce avec toute information supplémentaire !

Image en vedette : Jeux épiques