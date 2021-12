Où trouver les meilleures actions à acheter pour 2022

La bourse s’est écrasée la semaine dernière. Puis, aussi vite que la panique est arrivée, elle est partie…

Cette semaine, les actions ont rebondi avec ferveur, et à peine trois jours après le début de la semaine de bourse, le S&P 500 a pratiquement déjà récupéré toutes ses pertes depuis que la variante omicron est apparue à Thanksgiving et a provoqué la pire performance du Black Friday de l’histoire de Wall Street.

Pour certains, la vitesse et l’ampleur du rebond boursier de cette semaine ont été surprenantes. Mais pour nous, ce qui était bien plus surprenant, c’était la vitesse et l’ampleur de la liquidation de la semaine dernière.

La franche réalité, messieurs, c’est que les actions n’auraient pas dû baisser la semaine dernière.

Les deux grands vents contraires pesant sur les marchés ont été l’émergence de la variante omicron de Covid-19 et le commentaire belliciste du président du Conseil de la Fed, Jerome Powell, lors d’une paire d’audiences au Sénat.

Les deux vents contraires ont été exagérés par les médias grand public.

Les premières données en provenance d’Afrique du Sud ont suggéré très tôt que si la variante omicron était plus contagieuse que les variantes précédentes de Covid-19, elle s’avère également moins grave, ce qui entraîne des symptômes plus légers. Quelques jours après Thanksgiving, plusieurs responsables de la santé d’Afrique du Sud ont affirmé que c’était le cas.

Le Dr Angelique Coetzee, présidente de l’Association médicale sud-africaine, a déclaré à . le 18 novembre que ses patients atteints d’omicron présentaient des symptômes « très légers ».

Pourtant, cette nouvelle n’a pas été très médiatisée.

Cependant, ce qui a été couvert, c’est une interview du Financial Times avec le PDG de Moderna qui a déclaré qu’il était peu probable que les vaccins actuels fonctionnent contre omicron et que cette situation pourrait devenir vraiment moche. Le lendemain, les actions ont plongé – et les actions de Moderna ont grimpé en flèche.

Mais, alors que de plus en plus de données affluent et que de plus en plus d’experts en santé publique se sont exprimés sur la question, il s’avère que ces premières observations en Afrique du Sud étaient prémonitoires. Omicron n’est guère plus qu’une mutation plus contagieuse et moins grave de Covid-19 qui peut être traitée en grande partie avec nos vaccins actuels.

Les actions ont rebondi suite à cette nouvelle. Mais ceux qui ont écouté les gros titres alarmistes de la semaine dernière vendaient des actions à des niveaux d’aubaine.

Faites mousser, rincez et répétez pour les gros titres entourant les discours de Powell la semaine dernière lors d’une paire d’audiences au Sénat.

Tous ces gros titres parlaient de la façon dont Powell est devenu un super faucon, disant que nous devrions tous retirer le mot « transitoire » lorsque nous parlons d’inflation et que la Fed utilisera tous les outils à sa disposition pour lutter contre l’inflation.

Bien sûr, il a dit ces choses. Mais le contexte compte. Juste après avoir dit qu’il devrait retirer le mot « transitoire », il a poursuivi en disant qu’il voyait toujours l’inflation ralentir dans la seconde moitié de l’année prochaine.

Mais cette partie a été laissée de côté dans la plupart des gros titres et des histoires parlant des commentaires de Powell parce que… eh bien, parce que c’est moins accrocheur. Sur quel titre allez-vous cliquer davantage ? « La Fed Chair voit toujours l’inflation se calmer » ? Ou « le président de la Fed admet qu’il s’est trompé » ?

Et c’est le plus gros point ici. Les titres font souvent grimper les cours des actions, et ces titres ont souvent un biais négatif, car la peur génère des clics.

J’en ai marre. J’en ai marre que les investisseurs particuliers se fassent berner par les gros titres alarmistes pour vendre des actions, alors qu’ils devraient plutôt les acheter. Si tu l’avais fait la semaine dernière, tu serais en grand cette semaine.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.