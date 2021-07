Où trouver l’œuf de Pâques Terminator de GTA Online

Los Santos Tuners, la dernière mise à jour de Grand Theft Auto Online, a été publiée plus tôt cette semaine et a ajouté un tas de nouvelles voitures et courses dans le jeu. Mais la mise à jour ne concerne pas seulement les voitures cool, les courses rapides et les rencontres automobiles. La nouvelle mise à jour a également ajouté des œufs de Pâques amusants, dont un PNJ très puissant qui ressemble beaucoup à un certain robot tueur d’un film d’action populaire…

..TERMINATEUR. Le film est Terminator. Pardon. Je devais juste le dire. D’ailleurs, c’était déjà dans les gros titres.

Comme on le voit dans une récente vidéo de GTA Series Videos, lors de l’une des nouvelles missions ajoutées avec la mise à jour Tuners, vous avez la chance de rencontrer un plateau de tournage. Là, vous apercevrez un homme vêtu de cuir, portant un fusil de chasse et portant des lunettes de soleil. Essayez de tuer ce PNJ et vous découvrirez qu’il subit beaucoup plus de dégâts qu’un PNJ humain normal. Non seulement cela, mais il descend et se relève parfois. Il n’est pas complètement invincible, vous pouvez éventuellement le tuer, mais ça va prendre plus de balles que d’habitude.

Parfois, ce décor de film se trouve dans le Los Santos Storm Drain, qui est basé sur la rivière LA trouvée à Los Angeles. Et savez-vous quel film a filmé une scène d’action célèbre là-bas ? (Spoilers : c’était Terminator 2.)

Curieusement, ce n’est pas la première fois que Rockstar inclut des références Terminator dans GTA Online. Un mode adversaire populaire défini dans le LS Storm Drain a des joueurs sur des vélos essayant d’échapper à un joueur conduisant un gros semi-camion et c’est clairement un clin d’œil à cette célèbre scène de poursuite T2.

D’autres œufs de Pâques repérés par les vidéos de la série GTA incluent un œuf secret littéral, qui est le célèbre œuf extraterrestre qui est apparu plusieurs fois dans GTA Online. Vous pouvez également repérer certains des clones de cyborg étranges qui sont apparus pour la première fois dans la mise à jour Doomsday Heist. Et, parce qu’il s’agit d’une mise à jour sur les voitures, il est logique que vous aperceviez des sosies automobiles célèbres qui traînent occasionnellement au nouveau lieu de rencontre de voitures.