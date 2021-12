Où trouver sur Xbox, PC

Capture d’écran : 343 Industries / Kotaku

Les jeux Halo ont toujours encouragé le joueur à aller là où il n’est pas censé aller. Halo Infinite, qui a vu sa campagne sur Xbox et PC la semaine dernière, n’est pas différent. Conseil gratuit : si vous ne l’avez pas encore fait, escaladez la tour. C’est une ascension amusante et vous obtenez une vue magnifique, mais vous débloquerez également le crâne IWHBYD, un objet qui rend le jeu environ 17,6% plus amusant.

Les vétérans de longue date de Halo seront sans aucun doute familiers avec l’héritage et l’effet du crâne IWHBYD, mais pour les nouveaux venus : dans les jeux Halo, les crânes modifient le fonctionnement du jeu, accordant souvent des buffs à vos ennemis mais rendant parfois le jeu plus ridicule pour le diable (en doublant, par exemple, la vitesse des explosions). Les crânes se trouvent généralement hors des sentiers battus, mais valent généralement la peine d’être recherchés, ne serait-ce que pour faire bouger les choses de temps en temps.

Lire la suite: 27 choses que j’aurais aimé savoir avant de lancer la campagne de Halo Infinite

IWHBYD, qui est apparu pour la première fois dans Halo 2 en 2004, augmente la fréquence à laquelle les ennemis utilisent des lignes de dialogue rares au combat. Considérant que la chair à canon de Halo Infinite est vraiment hilarante – et se moque souvent de tout, de vos compétences de combat à l’au-delà humain – cela vaut la peine de le trouver.

Désolé, « IWHBYD ? »

L’acronyme signifie « J’aurais été ton papa », une phrase attribuée au personnage préféré des fans, le sergent Johnson, de la trilogie originale. C’est aussi le titre de la première section de « Assault on the Control Room », la scène de milieu de partie dans Halo : Combat Evolved.

Le crâne IWHBYD est situé au sommet de la tour, où se déroule l’une des premières missions de campagne du jeu. (Il est marqué par un énorme quadrilatère doré, mais si vous l’avez manqué, la tour se trouve à l’extrémité ouest de la carte d’Infinite.) Vous pouvez marcher jusqu’aux jambes de la structure, même après avoir terminé la mission principale associée à la zone. Continuez jusqu’à ce que vous n’en puissiez plus. C’est alors que la montée devient délicate.

Vous voyez ces choses ?

Capture d’écran : 343 Industries / Kotaku

OK, donc, vous voudrez vous incliner face à la tour, puis utiliser votre grappin pour vous lancer à partir de l’un de ces rayons à un angle diagonal vers le haut, loin de la tour. Lorsque vous êtes dans les airs, retournez-vous rapidement et agrippez-vous au rebord principal. (Vous aurez probablement besoin d’avoir déverrouillé la réduction du temps de recharge du grappin pour y parvenir.) Cela peut vous prendre quelques essais, mais une fois que vous avez réussi, le crâne est sur une plate-forme surélevée au centre.

Méthode alternative : vous pouvez trouver une banshee ou une guêpe et juste… voler jusqu’au sommet. Mais ces véhicules, d’après mon expérience, ne sont pas disponibles avant le deuxième acte du jeu.

Mais bon, obtenez une charge de cette vue:

Capture d’écran : 343 Industries / Kotaku

Attendez une seconde… est-ce un gardien mort ? Ordinateur, améliorez!

Capture d’écran : 343 Industries / Kotaku

Hein. Je me demande de quoi il s’agit.