Où trouver un 35-Bagger

Les énormes possibilités de retour sur investissement des entreprises privées… où en sommes-nous dans le cycle d’investissement ?… comment vous pouvez vous tromper beaucoup tout en générant de gros retours

À quand remonte la dernière fois que vous avez investi 5 000 $ dans un investissement et qu’il s’est transformé en 180 000 $ ?

C’est un gain de 35X.

C’est aussi à peu près ce que le spécialiste de l’investissement privé, Cody Shirk, a apprécié avec l’une de ses récentes transactions privées (je soupçonne que le montant investi était un peu supérieur à 5 000 $).

Plus à ce sujet dans un peu…

Tout d’abord, pour nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’onde, il y a près de deux semaines, nous avons présenté une interview de Cody ici dans le Digest.

Nous l’avons fait parce que les barrières de longue date pour être un investisseur privé ont été supprimées. Il y a quelques années à peine, ce monde était réservé aux riches. Plus maintenant. Aujourd’hui, même les investisseurs réguliers peuvent accéder aux marchés privés.

Franchement, c’est énorme, car les investissements privés offrent un potentiel de rendements bien plus importants que tout ce que vous verriez sur les marchés publics. L’ensacheuse 35 qui vient d’être mentionnée en est un exemple.

Alors, qui est Cody et pourquoi devrions-nous écouter son point de vue sur le monde de l’investissement privé ?

Il s’agit d’un investisseur privé de 35 ans, qui a des débuts modestes. Pourtant, aujourd’hui, il est un entrepreneur à succès et un investisseur privé accompli.

Le voici, selon ses propres mots, sur son cheminement de carrière :

Je ne suis pas riche. J’ai grandi dans une caravane, donc je ne venais pas du tout de l’argent. Je suis devenu pompier à Santa Monica et j’ai gagné beaucoup d’argent pour un ouvrier. Je voulais faire travailler mon argent, alors j’ai décidé d’apprendre à investir. J’ai fait tout le monde de la newsletter et lu tous les livres. Mais avec les actions, la conclusion semblait être « Je peux probablement devenir riche à 50 ou 60 ans. » Et c’est une excellente route à parcourir, mais je suis plus impatient. J’aime attaquer les choses. J’ai donc commencé à plonger dans tout le monde du private equity.

Cela s’est avéré être une sage décision…

Cody a maintenant conclu des accords dans le monde entier et compte une liste croissante de gagnants 10X à son actif. Mieux encore, ils n’ont pas eu besoin de décennies pour se développer. Le gagnant d’environ 35X d’en haut a pris moins d’un an.

Compte tenu des commentaires positifs que nous avons reçus au sujet de notre entretien avec Cody, nous avons décidé de le présenter à nouveau dans le Digest d’aujourd’hui. C’est facile, car il y avait beaucoup de contenu précieux que je voulais inclure dans notre numéro il y a deux semaines, mais ce Digest était déjà presque le double de notre longueur habituelle, donc il n’a pas fait l’affaire.

Aujourd’hui, réparons cela.

Si vous avez manqué notre premier Digest avec Cody, vous pouvez le consulter en cliquant ici. En bref, nous avons couvert les changements réglementaires qui permettent désormais l’investissement privé pour vous et moi… nous avons discuté de l’attrait principal de cette classe d’actifs – qui est le potentiel de rendements stratosphériques qui changent la vie… et nous avons parcouru quelques étapes d’action pratiques pour obtenir a débuté.

Aujourd’hui, ajoutons à cela en posant une question importante…

Pour les débutants sur le marché privé, est-ce le bon moment pour commencer ?

Après tout, le S&P est à un niveau record, les valorisations sont tendues bien au-dessus de la normale, nous observons les chiffres d’inflation les plus élevés depuis des années et nous recevons des signaux mitigés sur la réouverture économique.

Si l’économie et les marchés boursiers publics basculent, qu’est-ce que cela signifie pour les investissements privés ?

Aujourd’hui, découvrons.

Nous allons également revoir le potentiel de retour ici, illustrant comment un seul gagnant peut changer la donne.

*** Le marché des transactions privées est brûlant en ce moment… est-ce un signe d’avertissement ?

Je commencerai par souligner que le marché des transactions privées d’aujourd’hui est en feu.

Cody a eu certains investissements l’année dernière qui se sont soldés en moins de six mois.

Si vous n’êtes pas familier avec le jargon, « exited » fait référence à une sortie du marché privé. La sortie vient généralement d’un rachat d’une autre société ou d’une introduction en bourse.

Dans l’un ou l’autre de ces cas, une sortie provoque un événement de liquidité – vous pouvez considérer cela comme le jour de paie pour les premiers investisseurs.

Que Cody ait généré des rendements 10X-20X en moins de six mois est étonnant. Ce n’est pas habituel. Encore une fois, c’est le signe d’un marché chaud.

C’est là que nous reprendrons avec l’interview.

Jeff : Donc, nous sommes dans ce marché brûlant. Mais il y a des cycles de vie pour tout – toutes les classes d’actifs.

Pour un nouvel investisseur qui vient juste de s’impliquer en ce moment, y a-t-il un risque que nous soyons à la fin de ce qui a été un marché en plein essor à son sommet de cycle, et qu’il soit maintenant sur le point de s’effondrer ?

Fondamentalement, ce timing est-il terrible?

Cody : C’est une si bonne question. Et je pense que c’est la question de tout le monde en ce moment.

Que s’est-il passé avec COVID? Le monde s’est arrêté – allons-nous avoir cette grosse gueule de bois ?

Que se passe-t-il avec cette quantité ridicule d’impression de monnaie fiduciaire? Je veux dire, il y a tellement de questions en ce moment.

Cela dit, je crois personnellement que les marchés privés sont le meilleur endroit pour allouer des capitaux en ce moment. Je dirais que l’endroit le plus sûr est probablement l’or et l’argent, mais le meilleur endroit actuellement est le capital-investissement.

Je vais l’expliquer…

Les évaluations d’une entreprise privée ne se produisent jamais tant qu’il n’y a pas de prix, ce qui signifie qu’une entreprise lève des fonds à une certaine évaluation ou qu’il y a un événement de liquidité.

Si une entreprise ne collecte pas d’argent et qu’elle n’est pas liquide, la valeur de l’entreprise est dans l’œil du spectateur. En d’autres termes, juste parce qu’une entreprise est en activité, si elle n’est pas publique et qu’elle n’est pas négociée quotidiennement, vous ne connaissez pas vraiment sa valeur.

Je pense que cela fait des entreprises privées un excellent endroit pour l’argent, car les entreprises privées qui génèrent avec succès des revenus peuvent rester privées jusqu’à ce qu’elles choisissent le bon moment pour se retirer. Et quand ils choisissent de sortir, ils sortiront à la valorisation de cette période sur ce marché.

En attendant, votre trésorerie est attachée à une entreprise qui grandit et se développe.

Si vous conservez de l’argent liquide en ce moment, cet argent ne construit pas une entreprise. Votre argent ne génère pas de revenus, il reste là. Donc, je pense que votre argent devrait être dans une entreprise privée.

Jeff : Le revers de l’argument est : « Eh bien, cette entreprise privée pourrait faire faillite ».

Cody : Absolument. Et comme nous en avons parlé, certains le feront. C’est pourquoi il est important de répartir un montant raisonnable de vos dollars sur de nombreuses transactions.

Mais comme nous en avons également parlé, lorsque vous réalisez un investissement dans un coup de circuit, les rendements peuvent ne ressembler à rien de ce que vous obtiendriez jamais d’une société ouverte.

De plus, une chose dont nous n’avons pas discuté, ce sont les avantages fiscaux. Pour une période de détention à long terme, il y a toutes sortes d’incitatifs fiscaux qui vont avec. Il existe également des incitations fiscales basées sur la manière dont certaines entreprises sont enregistrées ainsi que sur le montant d’argent qu’elles collectent.

Par exemple, si une entreprise lève moins de 50 millions de dollars et qu’elle se retire, ces bénéfices sont exonérés d’impôt. Il y a donc toutes sortes d’échappatoires intéressantes et de façons de naviguer sur les marchés privés.

Jeff : Des réflexions sur l’inflation et l’investissement privé?

Cody : La grande question en ce moment, ou la peur, est l’inflation. Je suis nerveux pour l’inflation si je détiens des liquidités, mais je ne suis pas nerveux pour l’inflation si je suis investi dans une entreprise qui fait de bonnes affaires.

Si une entreprise a des clients, génère des revenus et continue de le faire dans une tendance à la hausse, je préférerais que mon argent y soit investi que n’importe quel autre endroit, car n’importe quel autre endroit n’est qu’un pari pour moi en ce moment.

Jeff : Je dirais que c’est particulièrement vrai si l’entreprise privée a un pouvoir de fixation des prix et est capable d’augmenter ses prix, répercutant ainsi une inflation plus élevée sur les clients.

Cody : Exactement. Donc, c’est presque comme la meilleure façon de, je ne veux pas dire de couverture, mais simplement de suivre le marché sans être directement exposé aux fluctuations des prix.

Jeff : Ainsi, de nombreux investisseurs craignent l’inflation aujourd’hui, mais il y a aussi la crainte que le marché boursier public soit en retard pour un krach – et cette fois, un marché baissier persistant qui persiste beaucoup plus longtemps que ce que nous avons vu l’année dernière.

Si cela se produit, y aurait-il un krach similaire sur les marchés privés ?

Cody : Si vous avez de l’argent dans une entreprise privée en ce moment, cela va être un peu risqué parce que l’on s’attend à ce que votre investissement soit acquis ou rendu public.

Ainsi, pour qu’une entreprise soit acquise ou soit rendue publique, nous devrions généralement être dans un marché haussier. Si nous avons un krach boursier, ces entreprises qui devraient être rachetées ou rendues publiques ne le seront probablement pas.

Au lieu de cela, ils devront opérer en privé pendant un certain temps, ce qui pourrait signifier qu’ils devront sortir et lever plus d’argent auprès d’investisseurs privés, ce qui pourrait signifier une baisse. Par cela, je veux dire qu’ils lèvent des fonds à une évaluation inférieure, ce qui signifie que les investisseurs précédents se font avoir.

Maintenant, c’est du point de vue d’un investisseur qui a actuellement son argent dans des investissements privés. Si vous êtes nouveau sur ce marché et que vous débutez, c’est en fait une période très intéressante.

En fait, c’est une période excitante pour moi car je n’ai pas fait beaucoup d’investissements privés au cours de la dernière année. C’est parce que les entreprises sont surévaluées, à mon avis.

Vous avez ces actions, Tesla ou autre, qui sont si chères qu’elles ont des tonnes d’argent. Ainsi, ils peuvent sortir et acquérir des entreprises privées plus petites. Et cela augmente la valeur marchande de ces entreprises privées.

Nous voyons ces évaluations gonflées. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de grandes opportunités en ce moment, mais c’est-à-dire que, hé, lorsque nous aurons une correction, lorsque nous aurons des évaluations de « retour à la réalité », il y aura des transactions incroyables.

Jeff : Je suppose qu’un environnement de marché plus difficile peut également entraîner une demande accrue de financement par actions, ce qui serait bon pour les investisseurs des entreprises privées.

Cody : Absolument. Si une entreprise privée peut emprunter de l’argent, elle le fera au lieu de donner des capitaux propres dans son entreprise.

Eh bien, lorsque nous avons un marché baissier, les entreprises qui ont emprunté à bas prix vont avoir beaucoup de mal à continuer ainsi. Ils vont devoir prendre de l’argent aux investisseurs.

Très probablement, ils devront le faire en abaissant la valeur de leur entreprise, ce qui offre une meilleure opportunité aux investisseurs.

Donc, pour tous ceux qui se penchent sur l’espace du marché privé, c’est une excellente occasion d’apprendre et de créer une liste de souhaits. Décidez dans quoi vous voulez vraiment investir et attendez ces opportunités lorsque les valorisations redescendront.

Jeff : On dirait que je vous entends dire que vous seriez en fait enthousiasmé par un recul ou un crash.

Cody : Oh oui, j’ai hâte.

***Le potentiel de rendement qui change la vie de l’investissement privé

Avant de conclure aujourd’hui, revenons sur la principale caractéristique qui motive les gens à investir dans des entreprises privées : l’argent.

Le retour d’environ 35X de Cody référencé en haut de ce Digest provient d’une petite société de psychédéliques médicinaux nommée MindMed.

Cody n’était pas exactement sûr de son retour, mais il l’a évalué à 30X à-40X. J’ai divisé la différence à 35X pour plus de commodité.

Aujourd’hui, l’une des préoccupations des investisseurs qui lorgnent les marchés privés est le risque de faillite d’une entreprise – ce qui signifierait une perte totale de capital d’investissement.

Ce n’est pas seulement une préoccupation, cela arrivera. C’est la nature de cette classe d’actifs.

Mais regardez la puissance d’un rendement 35X, ainsi qu’une projection raisonnable d’un portefeuille de rendements d’investissements privés.

Supposons que vous investissiez dans 50 entreprises privées. Vous mettrez 1 000 $ chacun.

Disons qu’une trentaine de ces sociétés font faillite… une destruction totale de capital. Vous mettez 1 000 $ mais récupérez 0 $. C’est sur 60% de vos investissements.

Supposons alors que cinq de ces entreprises n’aillent nulle part. Ils ferment boutique, mais ils peuvent vous rendre vos 1 000 $. Ainsi, vous obtenez un gain de 0%.

Les cinq sociétés suivantes nous donnent de bons rendements sur le marché public – des gains de 50 %.

Ensuite, nous avons quatre gains de 100 %… trois gains de 200 %, un gain de 400 %, un gain de 1 000 %, puis notre 35-bagger.

Quel est le rendement global du portefeuille ?

N’oubliez pas que 70 % de nos sociétés investies ont perdu tout leur argent ou n’ont rien rendu… pas un centime.

Le rendement total du portefeuille est de 39 %.

Maintenant, juste pour le plaisir, et si on remplaçait un 100% loser par un autre 35-bagger ?

Le rendement du portefeuille atteint 135 %… même si, dans ce cas, 68 % de nos investissements ont détruit notre capital ou n’ont rien rapporté.

C’est le pouvoir d’un grand gagnant de l’investissement privé.

Si vous cherchez à plonger votre orteil dans l’eau, notre précédent Digest with Cody couvrait quelques étapes d’action. Je vous encourage à jeter un œil.

Pour conclure, nous continuerons à suivre l’état des marchés privés avec l’aide de Cody et nous ferons un rapport ici dans le Digest.

