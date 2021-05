Où va Bitcoin maintenant | InvestorPlace

Ce qui est nécessaire pour créer de la richesse à long terme dans la crypto … comprendre le dernier crash de Bitcoin … un regard technique sur ce à quoi s’attendre de son prix ensuite C’était peut-être le dîner le plus cher que j’aie jamais mangé.

C’est ce que dit notre spécialiste de la crypto-monnaie, Matt McCall.

Dans son dernier numéro d’Ultimate Crypto, Matt raconte l’histoire d’un dîner récent qui s’est avéré assez coûteux, mais pas de la façon dont vous pourriez le penser.

De Matt:

Le dîner en lui-même n’était pas incroyablement cher, alors laissez-moi vous dire ce que je veux dire … Je regardais les prix du bitcoin avant notre sortie, et il se négociait à moins de 48000 $. Je pratique ce que je prêche, alors je voulais profiter de la trempette et acheter. Mais j’étais en retard, alors j’ai décidé d’attendre notre retour. Quelle grosse erreur. Après avoir bien mangé et bu, j’ai complètement oublié d’acheter plus de bitcoin après mon retour à la maison. Je me suis souvenu quand je me suis réveillé le lendemain matin… et le bitcoin était de 7 000 $ de plus que la veille. Cela montre simplement comment les crypto-monnaies peuvent rebondir à tout moment, et elles peuvent rebondir gros. Quiconque a décidé que le bitcoin tombait trop et qui l’a vendu dimanche après-midi se donne maintenant beaucoup de mal.

Aujourd’hui, jetons un coup d’œil au problème Ultimate Crypto de Matt pour savoir comment cet expert voit le récent «crash» du bitcoin qui a vu son prix chuter de près de 30%, tandis que de nombreux altcoins de premier plan ont encore baissé.

Bref, préparez-vous à la volatilité. C’est juste le prix de l’admission… mais le gain peut changer la vie.

C’est pourquoi les résultats de Matt sont simples …

Les pullbacks achètent des opportunités… mais PAS les vendent.

Allons-y.

*** Rester fort lorsque votre actif semble s’effondrer

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Ultimate Crypto est le service de Matt dédié au monde explosif des altcoins.

Je n’utilise pas le mot «explosif» à la légère…

Matt a lancé le service en janvier 2020, en commençant par une poignée d’altcoins d’élite. Aujourd’hui, le portefeuille s’est élargi à 13 positions, ce qui représente un rendement moyen de 1 158% au moment où j’écris, lundi matin.

Au cours de la même période, le bitcoin a grimpé d’environ 642%. En d’autres termes, au cours des 16 derniers mois, le portefeuille altcoin de Matt a dépassé le bitcoin de 80%.

Dans son dernier numéro d’Ultimate Crypto, Matt commence par détailler comment créer des gains cryptographiques qui changeront la vie à l’avenir:

Voici trois étapes pour créer de la richesse à long terme: N’oubliez pas qu’aucun investissement ne va directement. Sachez que les reculs achètent des opportunités lorsque les perspectives et la tendance à long terme restent intactes. Répétez aussi souvent que nécessaire. J’en parle parce que si vous lisez les gros titres et écoutez les médias, le bitcoin et les crypto-monnaies se dirigent vers les tubes.

La négativité des médias s’est concentrée sur la chute de 27% du bitcoin qui a eu lieu entre son sommet historique le 13 avril et son récent creux le 25 avril.

Voici quelques titres de ce type…

Mais comme nous l’avons noté d’innombrables fois ici dans le Digest, les investisseurs en crypto devraient s’attendre à ce type de volatilité exagérée.

Alors qu’une baisse de 27% de Coca-Cola, par exemple, serait en fait un véritable crash et une source d’alerte, une baisse de 27% des bitcoins et des altcoins haut de gamme est tout à fait normale. Et comme Matt l’a récemment expérimenté, la volatilité de la crypto fonctionne dans les deux sens, ce qui signifie que les gains nets et à la hausse sont également fréquents.

En fait, depuis le plus récent creux de Bitcoin, il a grimpé de près de 20%.

Les abonnés Ultimate Crypto de Matt ont connu cette même chute et rebond avec leurs altcoins:

Nous avons vu que ces dernières semaines, nos pièces ont chuté de 44% en moyenne entre leurs récents sommets et leurs plus bas récents. Mais… ils ont rebondi de 35% sur ces bas, plus du double du rebond de Bitcoin. C’est ainsi que notre portefeuille Ultimate Crypto a gagné 1070% en moins de 16 mois – avec Bitcoin en hausse de 572% au cours de la même période.

*** Une meilleure compréhension de la volatilité dans le secteur de la crypto

Dire à quelqu’un «d’ignorer la volatilité» ne va pas plus loin. Ce qui peut être beaucoup plus utile, c’est d’expliquer la source de la volatilité elle-même. Avoir une meilleure compréhension de la raison pour laquelle cela se produit peut aider à éliminer l’aiguillon, permettant aux investisseurs en cryptographie de mieux supporter des conditions de marché difficiles.

Voici Matt expliquant une source majeure de volatilité cryptographique:

Voici la réalité: les gros investisseurs – les «baleines» – et les traders professionnels veulent vous faire peur de vos positions. Nous le voyons avec les stocks. Nous le voyons avec les cryptos. Nous le voyons avec pratiquement tous les actifs négociables. Le gros argent essaie de secouer les mains faibles afin qu’elles puissent acheter moins cher. Mais comme nous l’avons vu à maintes reprises, le bitcoin et les altcoins peuvent rebondir à tout moment, nous devons donc rester forts.

Matt en fournit une illustration en regardant le graphique de Bitcoin au cours des quatre derniers mois.

Le graphique ci-dessous montre le trading quotidien de Bitcoin. Il sépare l’action des prix en sections qui mettent en évidence les retraits et les rebonds.

Voici le graphique, après quoi nous ajouterons le commentaire de Matt.

De Matt:

Vous pouvez voir trois corrections d’environ 30% chacune depuis le 8 janvier (A, C, E), puis trois rebonds immédiatement après ces corrections (B, D, F). Nous sommes au milieu d’une quatrième correction (G) et sur la base du rebond de dimanche soir à aujourd’hui (mardi dernier), nous sommes peut-être maintenant dans le prochain rebond (H). Le premier rebond (B) a été important, car le bitcoin a doublé son creux. Le suivant (D) était de 45% et le troisième de 30%. Mais le modèle est plus important que les chiffres – le bitcoin continue de rebaser plus haut. Après la première correction en janvier, le bitcoin est tombé en dessous de 29500 $. Dans le second, il a rebondi par rapport au niveau de 43 000 $, soit environ 46% de plus que le creux précédent du 22 janvier.

Comme Matt le souligne correctement, essayer de chronométrer parfaitement tous ces bas et hauts serait pratiquement impossible. Il est beaucoup plus intelligent – et moins fatigant – de conserver vos actifs cryptographiques, en maintenant une orientation à plus long terme.

Retour à Matt:

Les corrections font partie de l’investissement. Ils l’ont toujours été et le seront toujours. La seule chose qui compte, c’est que le potentiel à long terme des altcoins n’a pas changé. Ils sont toujours prêts à transformer la façon dont nous traitons les affaires et bien plus encore.

*** D’énormes quantités de levier ont également conduit à la récente chute du bitcoin

Nous savons donc que les baleines veulent ébranler les investisseurs aux mains faibles afin qu’ils puissent acheter plus de crypto à des prix inférieurs. Mais il y a un autre facteur derrière la baisse récente de Bitcoin …

Un effet de levier massif.

Matt explique que la récente volatilité de la cryptographie est due au fait que les montants de levier en bitcoin sont devenus trop élevés et que les investisseurs ont dû en dénouer une partie.

Retour à Matt:

Le graphique ci-dessous montre les contrats à terme Bitcoin en dollars. Le montant d’argent dans les contrats à terme a culminé à 27 milliards de dollars le 14 avril, ce qui se trouve être le jour même où le bitcoin a atteint son plus haut niveau historique. Cela nous indique que les traders – probablement des traders nouveaux et inexpérimentés – ont eu un effet de levier massif et ont fait des paris extrêmement haussiers sur la base de la cassure du 13 avril. Quatre jours plus tard, la plupart de ces commerçants avaient renfloué alors que le prix du bitcoin commençait à s’effondrer.

C’était un levier historique, et c’était un grand signe d’avertissement. Trop de levier indique que les gens sont bien trop gourmands. Malheureusement, ce sont souvent des traders inexpérimentés qui sont aspirés par des bourses qui permettent aux investisseurs individuels d’acheter 10X, 20X, voire jusqu’à 100X sur marge!

Lorsque les prix baissent, cela inflige une douleur énorme aux investisseurs surendettés. Ils doivent vendre pour arrêter l’hémorragie, ce qui fait baisser encore plus les prix.

Mais finalement, tout cet excès de levier est épuisé et le marché se redresse lui-même. Bien sûr, cela peut être un processus douloureux pour y parvenir.

*** Un regard technique sur le graphique de Bitcoin et à quoi s’attendre de son action-prix

Au moment où j’écris lundi matin, le bitcoin se négocie à 57895 $. Cela le place 10% sous son record de 63 729 $.

Si le récent rallye ramène les prix à ce niveau, c’est merveilleux. Mais à quoi les investisseurs devraient-ils se préparer s’il s’effondre et que le bitcoin redescend vers ses récents creux?

Voici Matt:

Cela nous donnerait notre dernière correction de 30% et placerait le bitcoin autour de 45000 $ (dans la zone violette sur le graphique ci-dessus). Les graphiques indiquent qu’il existe probablement un support significatif autour de ce prix. La moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (EMA, qui pèse plus lourdement sur les transactions récentes) et la moyenne mobile simple sur 21 jours (SMA) se réunissent autour de 45000 $, nous verrions donc probablement un rebond.

Bien que les prix puissent baisser dans la zone de 42000 à 45000 USD, Matt écrit qu’il y aurait une probabilité beaucoup plus élevée que les acheteurs interviennent. Pour que le bitcoin reste à un prix aussi modéré pendant une période prolongée, il faudrait un changement fondamental dans la thèse d’investissement sous-jacente de Bitcoin. – ce qui, selon Matt, n’a pratiquement aucune chance de se produire.

Avant de terminer son numéro, Matt se tourne vers l’univers plus large des altcoins, notant que la volatilité peut être encore plus exagérée pour les altcoins plus petits.

En effet, bon nombre des avoirs de Matt ont chuté plus durement que le bitcoin… mais ont continué à se rassembler beaucoup plus haut.

Comme indiqué précédemment, le rendement moyen de l’ensemble du portefeuille Ultimate Crypto de Matt – même après ce dernier crash – est de 1158%. Malgré cela, Matt pense que les gains les plus importants pour les altcoins d’élite sont encore à venir.

De plus, bon nombre de ces altcoins peuvent prendre de la valeur en quelques semaines et mois. Par exemple, je regarde une pièce que Matt a ajoutée au portefeuille en janvier – il y a moins de quatre mois. C’est en hausse de 376% au moment où j’écris.

Nous l’avons déjà dit – pour notre argent, il n’y a pas d’autre classe d’actifs qui puisse créer plus de richesse, dans une période plus courte, que la crypto.

Voici Matt avec le dernier mot:

Tant que la tendance générale est en place, vous feriez bien mieux de conserver des gains massifs à long terme. Avec les altcoins, la tendance est fermement intacte alors que l’adoption continue de se propager de Wall Street à Main Street, et nous sommes bien placés pour profiter de leur pouvoir de transformation et de leur énorme potentiel.

