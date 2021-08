Où va Dogecoin ? Dogecoin en 2021 et au-delà Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

DOGE est en train de devenir une crypto-monnaie légitime. Vitalik Buterin rejoint la Fondation Dogecoin. DOGE devrait frapper fort aux troisième et quatrième trimestres.

Ce n’est pas tous les jours qu’une crypto-monnaie outsider fait la une des journaux, et cela aussi, une crypto-monnaie qui a commencé comme une blague. Dogecoin a commencé comme une crypto-monnaie mème qui n’allait nulle part mais huit ans plus tard, et la crypto-monnaie a investi plus de 81 milliards de dollars américains.

Eh bien, si ce n’est pas assez surprenant, qu’est-ce qui serait, mais en fait, l’application de trading de crypto-monnaie Robinhood a récemment rapporté que jusqu’à 62% de leurs commerçants sont à bord de ce train en marche. Oui, 62% des commerçants utilisant Robinhood ont échangé Dogecoin au deuxième trimestre 2021. Approfondissons un peu plus cette crypto-monnaie et les possibilités d’une nouvelle montée dans l’arène des crypto-monnaies.

Le 4 mai 2021, Dogecoin a enregistré une augmentation de prix de 20 000% après avoir finalement franchi la barrière psychologique de 0,50 $. La monnaie n’a pas fait grand-chose au cours des premières années et jusqu’en 2018, elle n’avait investi que 2 milliards de dollars américains dans la crypto-monnaie.

Maintenant, des années plus tard, et avec le soutien de célébrités comme Elon Musk, Snoop Dogg, Gene Simmons et Mark Cuban, le système d’écho a investi plus de 81 milliards de dollars dans le même système. Musk a pour mission personnelle de transporter Dogecoin en tant que crypto-monnaie et méthode de paiement malgré le fait que Dogecoin a chuté de 46% après l’apparition du Saturday Night Live d’Elon Musk.

Musk a ensuite annoncé que la crypto-monnaie propulserait une mission spatiale marquant la première mission spatiale alimentée par une crypto-monnaie utilisant Dogecoin.

SpaceX lancera le satellite Doge-1 sur la Lune l’année prochaine – Mission payée en Doge

– 1ère crypto dans l’espace

– 1er mème dans l’espace Au mooooonnn !!https://t.co/xXfjGZVeUW – Elon Musk (@elonmusk) 9 mai 2021

Dogecoin est actuellement utilisé par les Dallas Mavericks, qui ont enregistré plus de 20 000 transactions rien qu’en 2021 et bien d’autres à venir. Outre la franchise, DOGE est déjà négocié avec Bitcoin (DOGE/BTC) et Litecoin (DOGE/LTC) sur de nombreux échanges de crypto-monnaie.

Ceci s’ajoute au système de pourboires utilisant Dogetipbot sur Twitch (arrêté plus tard), vendant de l’immobilier, de la pornographie et du poker en ligne. Alors que le nombre de commerçants utilisant DOGE comme méthode de paiement a également augmenté de 34% au cours de la seule année 2021.

Dogecoin en 2021 et au-delà

Jusqu’à présent, tout va bien, mais la très grande rupture arrive avec la nouvelle que Vitalik Buterin, le fondateur de la célèbre crypto-monnaie Ethereum, rejoint maintenant le conseil de développement de Dogecoin, et il semble que Buterin a également quelques tours dans sa manche. .

La nouvelle est grande, et depuis l’annonce de la nouvelle, la paire DOGE/USD devient haussière sans aucun autre déclencheur, même lorsque d’autres crypto-monnaies ont montré une réponse baissière sur le marché.

L’outsider qui était autrefois une pièce de monnaie mème sort maintenant de l’ombre et est sous les feux de la rampe. Avec les plans de la fondation Dogecoin pour développer davantage la crypto-monnaie de preuve de participation et à la fois Buterin et Musk à bord de la fondation, l’avenir semble prometteur.

Nous dirions que si vous n’avez pas encore acheté Dogecoin, vous feriez mieux de commencer à acheter maintenant et de conserver vos économies en Dogecoin pour les futures augmentations progressives qui sont déjà en marche au fur et à mesure que vous lisez ces lignes.