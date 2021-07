Où va le marché ensuite

Une Fed accommodante et des bénéfices solides… contre une répression chinoise, la variante Delta, une inflation et un PIB décevant… où vont les actions ?

Cette semaine, les investisseurs se sont retrouvés à essayer de naviguer dans les gros titres qui soutiennent à la fois les arguments haussiers et baissiers.

D’une part, la Fed est restée incroyablement accommodante lors de sa réunion de mercredi.

Selon le président de la Fed Powell, nous sommes encore « encore loin » de la fin de son programme d’assouplissement quantitatif par la Fed.

Nous pouvons ajouter à cela une saison des résultats du deuxième trimestre qui a été incroyablement forte à ce jour.

Et, bien sûr, le marché oscille autour de sommets historiques, nous avons donc une dynamique haussière.

D’un autre côté, le gouvernement chinois cause des dommages majeurs aux actions technologiques chinoises… ce qui crée le risque d’une répression réglementaire similaire contre les entreprises technologiques américaines opérant en Chine (pensez à Apple).

De plus, nous avons également la variante Covid-19 Delta qui met certains investisseurs à l’affût du potentiel d’un retour aux blocages.

Et puis il y a les soucis de croissance – dont le dernier en date était le chiffre du PIB du deuxième trimestre d’hier. Il a augmenté de 6,5%, ce qui était à des kilomètres des prévisions de 8,4%.

Compte tenu de ce push-pull sur le marché, où les investisseurs se retirent-ils ?

C’est ce à quoi nous répondrons aujourd’hui avec l’aide de nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen.

Dans leur mise à jour du mercredi sur les traders stratégiques, John et Wade ont abordé ces problèmes, les distillant en un résultat net pour les investisseurs.

Voyons ce que c’est.

*** Dans quelle mesure les actions de Pékin représentent-elles une menace pour les investisseurs américains ?

Pour les nouveaux lecteurs, John et Wade sont les analystes de Strategic Trader. Il s’agit du premier service de négociation d’InvestorPlace, combinant des options, une analyse technique et fondamentale perspicace et l’historique du marché pour négocier les marchés dans toutes sortes de conditions.

Compte tenu de l’orientation à court et à moyen terme de leurs transactions, l’analyse globale des conditions du marché par John et Wade constitue une merveilleuse boule de cristal pour les investisseurs qui cherchent à comprendre ce qui les attend.

Quant à leur dernière analyse, commençons par le premier vent contraire qu’ils envisagent – ​​la Chine.

De John et Wade :

À notre avis, l’un des nouveaux points négatifs les plus importants pour les actions est la récente décision de la Chine envers les entreprises de son secteur technologique. Il y a quelques mois, les régulateurs chinois ont claqué la porte à une introduction en bourse pour la société de paiement sœur d’Alibaba, Ant Group, et le gouvernement s’est beaucoup plus impliqué avec ses géants de la technologie depuis lors. Vendredi dernier, des rumeurs ont été confirmées lundi selon lesquelles le gouvernement chinois avait freiné les entreprises éducatives à but lucratif capables de lever des capitaux ou de réaliser des bénéfices. Des actions comme New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) et Tal Education Group (TAL) ont chuté comme des pierres devenant presque impossibles à investir.

Pour voir à quoi cela ressemble, nous montrons ci-dessous les cours des actions respectifs d’EDU et de TAL sur l’année. Bien qu’ils se fanent depuis des mois, vous pouvez voir la chute du fil du couteau ces derniers jours.

Au moment où j’écris, les investisseurs sont assis sur des pertes de 87% en EDU et 91% en TAL depuis le début de l’année.

Pour le contexte, si un investisseur qui a subi ces pertes veut conserver dans l’espoir d’un éventuel seuil de rentabilité, cela nécessitera un gain de 669 % d’EDU et un gain de 1 011 % de TAL.

Maintenant, c’est affreux pour quiconque investit dans ces actions, mais à quel point est-ce inquiétant du point de vue plus large des investisseurs américains ?

Revenons à John et Wade :

La question que soulève ce changement est de savoir vers quel secteur les régulateurs chinois se tourneront-ils ensuite ?… Si le gouvernement chinois veut réprimer ainsi ses propres entreprises technologiques, que sont-ils prêts à faire aux autres secteurs nationaux et aux entreprises étrangères comme Apple (AAPL) qui ont besoin d’accéder aux marchés chinois pour se développer ? Nous ne voyons pas cela comme un signe avant-coureur de la fin du rallye, mais nous prévoyons d’éviter les sociétés directement exposées à cette incertitude à court terme.

Sur une note positive, John et Wade pensent qu’un renversement de la politique pourrait créer des opportunités haussières très rentables plus tard cette année. Si vous cherchez à en profiter, gardez un œil sur Alibaba, Pinduoduo et JD.com.

***Qu’en est-il des risques de marché de la variante Delta et de l’inflation ?

John et Wade regroupent ces défis car ils sont susceptibles d’avoir le même effet sur les stocks. Dans les deux cas, les tendances à la hausse freineront la croissance.

Le CDC recommande désormais des exigences de masquage dans les points chauds de Covid-19, même pour les personnes entièrement vaccinées. Et si vous regardez la carte des « points chauds » du CDC (ci-dessous en rouge et orange), il s’agit essentiellement des 2/3 de l’ensemble des États-Unis en masse terrestre.

Cette recommandation est en train de devenir un mandat dans de nombreuses régions, comme à Los Angeles, où je vis.

Ce n’est pas un grand pas de passer des masques obligatoires aux fermetures obligatoires si les responsables gouvernementaux pensent que le nombre de Covid-19 augmente.

Revenons à John et Wade pour ce risque, ainsi que les problèmes d’inflation :

Bien que nous ne voulions pas prendre de l’avance sur nous-mêmes, si de nouveaux blocages commencent à sembler plus probables, la croissance chutera. Comme nous l’avons déjà souligné ce mois-ci, l’inflation à la consommation et à la production est élevée, mais la tendance à long terme n’est pas aussi alarmante que les chiffres d’un mois à l’autre le suggèrent. À l’heure actuelle, nous voyons cela comme une réaction à la hausse des dépenses et des mesures de relance, ce qui est positif pour le marché, mais c’est une tendance que nous devons surveiller de près. À court terme, nous voyons cela comme un problème qui restera localisé. Les banques régionales, les constructeurs et autres entreprises du Sud-Est et du Midwest devraient probablement être évités, mais nous ne les avons généralement pas dans notre liste de surveillance, cela ne devrait donc pas affecter notre stratégie commerciale à moins que les conditions ne s’aggravent considérablement.

Enfin, qu’en est-il du chiffre décevant du PIB d’hier ?

Bien qu’elle soit bien en deçà des attentes, John et Wade écrivent que « la croissance économique de 6,5% est toujours très bonne parce que les dépenses de consommation (la majeure partie de l’économie américaine) ont été à l’origine de l’augmentation. »

De plus, John et Wade s’attendent à ce que les deux révisions d’août et de septembre montrent une augmentation plus proche de ce que les analystes avaient initialement prévu.

*** En ce qui concerne les influences haussières, quel soutien les actions obtiendront-elles de la Fed et des bénéfices du deuxième trimestre ?

Mercredi, le président de la Fed Powell a donné au marché ce qu’il voulait – plus d’assouplissement quantitatif sans une fin claire en vue.

De la mise à jour de Strategic Trader :

… la déclaration correspond exactement à ce que les investisseurs anticipaient et le calendrier d’une réduction est encore loin dans le futur. En tant que source de « bruit » sur le marché, la Fed est celle que nous considérons comme majoritairement positive pour les prix. S’il n’est pas prévu de supprimer les mesures de relance monétaire cette année, le soutien des principaux indices devrait rester solide.

Enfin, en ce qui concerne les bénéfices du deuxième trimestre, ils ont été incroyablement solides jusqu’à présent.

En fait, selon la société d’analyse de données FactSet, l’indice S&P 500 enregistre actuellement la croissance des bénéfices la plus élevée d’une année sur l’autre depuis le quatrième trimestre de 2009. De plus, les analystes s’attendent à une croissance des bénéfices à deux chiffres pour le second semestre 2021.

Voici John et Wade pour savoir comment cela affecte le marché :

Les retournements majeurs des marchés boursiers sont extrêmement rares alors que les taux de croissance sont aussi forts, c’est donc un gros point positif.

***Comment toutes ces influences haussières et baissières se compensent-elles ?

Pour la plupart, John et Wade pensent que les points négatifs sont temporaires et que les points positifs sont plus importants. Cela dit, les vents contraires qu’ils ont identifiés nécessitent une surveillance étroite car ils peuvent changer rapidement.

Voici leur résultat pour nous sortir aujourd’hui:

Les investisseurs ont tendance à être nerveux lorsque les principaux indices atteignent pour la première fois de nouveaux sommets et c’est ce que nous pensons que la réaction de va-et-vient aux nouvelles montre actuellement. Les changements réglementaires en Chine, l’inflation américaine et la hausse des taux d’infection au COVID-19 sont de sérieux problèmes, mais avec la croissance des bénéfices, la confiance élevée des consommateurs et une Fed accommodante, nous pensons que la tendance à moyen terme devrait rester très positive ce trimestre.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg