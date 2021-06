Où va le stylet S Pen ?

Eric Zeman / Autorité Android

Nous avons maintenant vu des fuites des Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Cette semaine, le leaker en série Evan Blass a proposé des images des deux téléphones, qui devraient arriver plus tard cette année. Il est à noter que les photos du Z Fold 3 comprenaient un stylet S Pen. Qu’est-ce qui n’était pas évident sur les photos ? Où vit le stylet Galaxy Z Fold 3 S Pen.

La beauté de la série Samsung Galaxy Note est que le stylet S Pen est inclus. Non seulement il est inclus dans le prix du téléphone, mais le S Pen est rangé directement dans le châssis. Cela garantit que le S Pen est toujours disponible lorsque vous en avez besoin.

Au fil des ans, Samsung a fait de son mieux pour incorporer le stylet S Pen dans la série Note. C’est plus qu’un matériel passif. Il est devenu un élément actif de l’expérience Note grâce à sa connexion Bluetooth et au déclencheur de l’appareil photo, entre autres fonctionnalités similaires. Lorsque vous retirez le stylet, le téléphone sonne, lance un logiciel de stylet dédié et suppose que le stylet fait partie du téléphone lui-même.

Ce sont des trucs d’embrayage qui font partie de l’attrait de la série Note.

Un stylo à part

Le stylet S Pen illustré avec le Galaxy Z Fold 3 se trouve à côté. C’est un grand stylet, et il est clairement plus épais que ce que le châssis Z Fold 3 peut accueillir.

Si le Z Fold 3 ne peut pas ranger le stylet directement, cela fait du S Pen un accessoire qui doit être transporté séparément. Se fixe-t-il magnétiquement à l’arrière, comme le fait le S Pen sur les tablettes Galaxy Tab S7 de Samsung ? Est-ce que cela s’intègre dans un cas que nous n’avons pas vu? Ce sont des questions auxquelles il faut répondre.

Sans domicile direct, cela laisse les gens trouver leurs propres solutions. Sac à dos? Mallette? Bourse? Je crois que oui.

Économie du S Pen

La partie cliquable ne fait rien à part vous aider à retirer le stylo du téléphone.

Nous ne savons pas où le stylet S Pen vivra dans le Galaxy Z Fold 3. Nous ne savons pas non plus s’il sera inclus avec le téléphone ou s’il s’agira d’un accessoire en option. Compte tenu de la façon dont Samsung a traité le S Pen par rapport au Galaxy S21 Ultra, il est fort probable que nous le verrons comme un accessoire pour le Z Fold 3 à acheter moyennant des frais supplémentaires. N’oubliez pas que Samsung a vendu le S Pen comme accessoire à 40 $ pour le S21 le plus haut de gamme plus tôt cette année. Nous doutons que Samsung inclurait un S Pen gratuit avec le Z Fold 3 si le téléphone ne dispose pas d’un emplacement pour cela.

Alors, qui achèterait le S Pen ? Probablement la plupart des gens qui peuvent se permettre un Galaxy Z Fold 3 pour commencer. N’oubliez pas que le prix du Z Fold 2 sortant est de 2 000 $. Si vous pouvez vous permettre autant pour un téléphone, vous pouvez payer un peu plus pour un accessoire essentiel tel qu’un stylet.

La bonne nouvelle, c’est que plus de gens peuvent s’offrir le Z Fold 3. Un rapport récent suggère que l’appareil de troisième génération pourrait être jusqu’à 20 % moins cher que la deuxième génération. Cela ferait chuter le prix à environ 1 600 $. Toujours un téléphone très cher, mais plus abordable pour le grand public qu’auparavant.

Que le stylet S Pen soit ou non inclus avec le téléphone, ou si le stylet a un endroit pour appeler à la maison sur ou dans le téléphone, nous nous attendons à ce que le Z Fold 3 soit un appareil populaire.