Où va l’Espagne ? Luis Enrique, le temps des grandes décisions

10/12/2021

Le à 13:26 CEST

Le rôle de l’Espagne dans la Ligue des Nations oblige Luis Enrique à devoir prendre de grandes décisions sur la liste suivante. Deux finales contre la Grèce (jeudi 11 novembre) et la Suède (dimanche 14 novembre), où joue la Roja pour être en Coupe du monde.

Luis Enrique aura plus de dilemmes à choisir. Le contexte est désormais plus compétitif que jamais. Certains piliers de l’Eurocup n’ont pas participé aux Nations. Et d’autres, qui étaient nouveaux, ont eu un impact immédiat sur l’équipe.

L’Asturien se sent à l’aise dans ce scénario, car depuis qu’il est entraîneur, il a opté pour une liste ouverte et pour faire des rotations. Avec lui, les changements sont constants tant dans les appels que dans le onze.

Voici quelques-unes des questions que l’Espagne se pose à court et moyen terme :

Le rôle de Gavi et vivre avec Pedri

Sa convocation était considérée par certains comme frivole, mais un seul match a suffi à convaincre les plus sceptiques. Son influence sur l’équipe a surpris tout le monde, notamment à cause de sa personnalité.

A seulement 17 ans ce n’est pas le produit classique de La Masia. Gavi a grandi avec le style Barça mais a une agressivité innée qui surprend tout le monde.

Malgré les apparences, il a un physique déjà élite à seulement 17 ans. Son football rappelle des joueurs comme Deco.

Gavi, lors de sa première avec la ‘Roja’

Sa présence était étroitement liée à la perte de Pedri et nous devrons voir quel sera son rôle lorsque le natif de Tenerife reviendra. Busquets, MVP des Nations, est le seul figé au centre du terrain. Contre la France Rodri est entré dans l’équipe et Koke est tombé, ce qui semblait indiscutable.

Gavi a joué de nombreuses minutes comme à l’intérieur à droite, tandis que Pedri se sent plus à l’aise à gauche, donc dès le début ils semblent compatibles.

La grande question est de savoir si le talent sévillan est venu pour rester dans l’équipe nationale, une situation qui sera également étroitement liée à ses minutes au Barça.

« Jouez comme si vous étiez dans votre jardin. Heureusement ce n’est pas le futur, c’est déjà le présent« , dit Luis Enrique.

L’impact d’Ansu

Luis Enrique avait déjà l’envie de le convoquer pour les Nations, mais il finit par reculer car la situation appelait à la prudence. Il l’a expliqué avant le début du tournoi et il était clair qu’il est pressé de le remettre dans la dynamique de sélection.

Avant la blessure, Ansu avait déjà eu un impact incroyable sur La Roja. Il a été publié en tant que démarreur et a marqué devenant le plus jeune tireur de l’histoire de l’équipe nationale. Comme cela s’est produit avec le Barça, il s’est avéré être un élu.

Ansu Fati, lors d’un entraînement

L’Espagne manquait d’attaque puissante dans les Nations et Ansu est un spécialiste des buts. Dès qu’il aura un rôle de premier plan au Barça, personne ne doute qu’il sera de retour sur la prochaine liste.

La sélection doit trouver deux meilleures références dans les domaines pour remporter le meilleur et Ansu a tout pour être le joueur différentiel en attaque.

Le plafond de Ferran Torres et le rôle d’Olmo

Le retour d’Ansu aura des effets collatéraux dans l’attaque de l’Espagne. Sarabia a tous les bulletins de vote pour être le grand sacrifice, mais il faudra voir comment le rôle de Dani Olmo demeure. Contre l’Italie, en Eurocup, il a été le meilleur en faux neuf.

Luis Enrique l’a utilisé dans diverses positions d’attaque, mais Ferran Torres et Oyarzabal ont été fondamentaux dans les Nations.

Ferran Torres célèbre un but contre la Belgique

L’attaquant de City a été le footballeur le plus déséquilibrant de l’équipe nationale dans ce tournoi et Oyarzabal a fait un bond spectaculaire.

L’attaquant du Real a donné de la profondeur et du sens à toute l’attaque espagnole et a également montré qu’il avait un but.

La question centrale

Sans footballeurs comme Ramos et Piqué, l’Espagne n’a pas trouvé de central avec une hiérarchie similaire. Laporte, figé depuis le Championnat d’Europe, est devenu l’option la plus fiable mais Luis Enrique est toujours à la recherche de son meilleur partenaire.

Conceptuellement, Eric Garcia est le joueur qui comprend le mieux ce que Luis Enrique veut pour le poste, mais il manque encore de solidité et de continuité. Face à la France, il a fait un pas en avant et a montré que, dans un contexte favorable, il est un défenseur central prêt à se mesurer aux meilleurs.

Eric Garcia n’en revenait pas que l’arbitre ait encaissé le but de Mbappé

Pau Torres a de nouveau laissé des doutes et il n’y avait aucune nouvelle d’Iñigo Martínez en finale même si beaucoup pensaient qu’il prendrait le départ.

L’Espagne a perdu des talents défensifs ces dernières années, mais Luis Enrique a très bien travaillé la structure défensive de l’équipe avec un travail choral.

« Il m’a semblé qu’Eric Garcia, Laporte, Marcos Alonso, Azpilicueta, avec Busquets également, nous avons pu défendre l’un des meilleurs attaquants du monde », a déclaré l’entraîneur après avoir affronté la France.

Marcos Alonso, en attendant Alba et Gayà

Marcos Alonso a fait un grand championnat sur le côté gauche, mais avant le tournoi, il a commencé derrière Jordi Alba et Gayà. L’équipe du Barça a réalisé une grande Coupe d’Europe et devrait être de retour sur la liste.

L’histoire d’Alba avec Luis Enrique est pleine de hauts et de basIl faudra donc voir quel rôle a l’azulgrana dans les deux prochains matchs, puisqu’il ne s’est pas encore inscrit.

En tant qu’arrière droit, Azpilicueta est devenu l’un des grands leaders de l’équipe nationale. D’autant plus que Carvajal enchaîne les blessures. Aujourd’hui, il semble très difficile pour quelqu’un de discuter du site du défenseur de Chelsea.