Où verra-t-on le football la saison prochaine ?

LaLiga a annoncé ce lundi la vente des droits audiovisuels de la Première Division pour les cinq prochaines saisons, ceux entre 2022/23 et 2026/27, à Movistar et DAZN. Le premier opérateur diffusera un total de 5 jeux par jour plus trois jeux complets, tandis que DAZN diffusera cinq autres jeux par jour. Cette opération a été clôturée pour 4 950 millions d’euros, ce qui, selon les termes de LaLiga, « représente une petite augmentation des revenus audiovisuels par rapport aux lots équivalents du cycle précédent.

Cette acquisition se traduit par un nouveau paradigme pour le spectateur. À partir de la saison 2022/2023, Movistar diffusera cinq matchs exclusifs chaque week-end, tandis que DAZN offrira les cinq autres. Chaque opérateur diffusera l’un des classiques et pourra diffuser au maximum 18 matchs du Real Madrid et autant de matchs du Barça. De plus, il ne sera pas possible de diffuser en exclusivité à la fois le premier et le retour du Barça ou de Madrid contre les clubs suivants : Valence, Atlético, Athletic et Séville.

Cependant, l’accord conclu par les deux opérateurs pourrait permettre que les abonnés à l’une ou l’autre des deux plateformes puissent profiter en intégralité des 10 matchs de la journée. DAZN est intégré à plusieurs packages de paiement de Telefónica et ses abonnés peuvent profiter du Moto GP et de la Premier League, tandis que Movistar partage les droits de la F1. Sauf surprise, cette alliance se poursuivra en Liga Santander.