Où voir les préliminaires de Miss Univers?

Il ne reste que quelques jours pour que le nom de la nouvelle Miss Univers soit connu, qui recevra la couronne des mains du Sud-Africain Zozibini Tunzi, et ce vendredi aura lieu le défilé préliminaire du concours, où le 74 candidats se présenteront en maillot de bain et en tenue de soirée devant le jury, qui aura pour tâche de choisir 20 des 21 demi-finalistes. Le dernier demi-finaliste sera choisi par vote public.

Le jury, composé de l’ancienne Miss Univers Zuleyka Rivera et Brook Lee, ainsi que de l’exécutive Sheryl Adkins-Green, de l’actrice Arden Cho, des femmes d’affaires Deepica Mutyala et Christine Duffy, de la présentatrice Keltie Knight et de l’économiste Tatyana Orozco, choisira les demi-finalistes ce soir, mais les noms ne seront révélés que le soir du couronnement de dimanche, qui sera diffusé sur Telemundo.

La bonne nouvelle pour les fans de Miss Univers est que le gala préliminaire, bien qu’il ne soit pas télévisé, peut être vu via la chaîne Miss Univers sur YouTube.

Ici, dans ce lien sur le compte YouTube de Miss Univers, vous pouvez voir l’émission préliminaire, totalement gratuite.

Le défilé préliminaire aura lieu au Seminole Hard Rock Hotel & Casino Coliseum à Hollywood, en Floride, sur le même site que le couronnement de dimanche.

La diffusion du défilé préliminaire ce vendredi 14 mai débutera à 19h00.