Latin Grammy 2021 : où voir les récompenses en direct et quand | Instagram

Aujourd’hui, nous vous ferons savoir quand et où vous pourrez voir en direct le prix du Latin Grammy 2021, en plus bien sûr aussi de ses présentations musicales tant attendues par les fans de musique.

Enfin, la grande attente est presque terminée, et heureusement, le prix Latin Grammy 2021 approche à grands pas et le Académie latine d’enregistrement peaufiner tous les détails avant le grand événement.

Le gala de cette année 2021 aura lieu dans la ville de Las Vegas et mettra en vedette la direction d’Ana Brenda Contreras, des performances musicales de Camilo, Bad Bunny et un hommage au chanteur mexicain Emmanuel.

A noter que ce sera la prochaine 18 novembre de ce 2021 où nous verrons les nominés remporter leurs thèmes respectifs, alors les paris commencent à tourner.

La cérémonie de remise des prix pourra être suivie sur les écrans de la TNT et au Mexique ce sera avec Channel 5, en plus de voir les lauréats en temps réel sur les réseaux sociaux.

Comme nous vous l’avons déjà fait savoir, le chanteur Carlos Rivera et l’actrice Ana Brenda Contreras, seront chargés de diriger l’événement, ainsi que d’annoncer les grands gagnants de la soirée.

C’est ainsi que Danna Paola, Ozuna, Banda El Recodo, Nella, C. Tangana, Rubén Bladés, Paula Arenas, Calibre 50 parmi d’autres grands musiciens feront partie des chanteurs qui chanteront à ce gala, en plus d’être tous nommé.

Et comme si cela ne suffisait pas, la présence sur scène de l’auteur-compositeur-interprète mexicain Emmanuel est également attendue, qui serait d’ailleurs à l’honneur dans cette édition pour sa contribution à la musique latine.

D’autre part, une autre des grandes surprises sera de la part de la chanteuse et actrice Christina Aguilera, qui reviendra sur la scène du Latin Grammy 2021 après 20 ans et présentera son plus récent single ‘Pa Mis Muchachas’, une chanson en collaboration avec Becky G, Nathy Peluso et Nicki Nicole.

Je suis très excité de jouer « Pa Mis Muchachas » avec ces femmes talentueuses et j’ai hâte que vous voyiez les autres surprises que nous vous réservons », a déclaré la chanteuse.

Il convient de mentionner que la chanson ‘Pa Mis Muchachas’ est sortie il y a des semaines et depuis lors, elle a accumulé des millions de reproductions sur les plateformes de streaming, donc le retour sur scène sera sans aucun doute épique.