Où voir vos films et séries préférés pour gagner les Golden Globes 2022 | Divertissement

Ce sont les films et séries préférés nominés pour les Golden Globes 2022 et que vous pouvez également voir dans vos services d’abonnement.

Nous ne sommes qu’à quelques heures du Golden Globes 2022, l’un des prix les plus prestigieux du cinéma et de la télévision qui compte cette année une large présence de films et de séries disponibles sur nos services de streaming.

Et est-ce qu’en raison de la situation sanitaire actuelle, l’année dernière, de nombreux films sortis en salles ont également atteint les services de transmission pratiquement en même temps, ce qui signifie que nous pouvons actuellement profiter des Golden Globes avec des films et des séries que vous avez probablement déjà vu.

Parmi tous nominé aux Golden Globes 2022Beaucoup de ces films et séries se trouvent sur des services tels que HBO Max, Netflix ou Disney plus, entre autres, et nous allons vous dire exactement quels films et séries favoris pour gagner des prix que vous pouvez regarder depuis chez vous si vous êtes abonné à aucun de ces services.

Où regarder vos films et séries préférés pour gagner les Golden Globes 2022

Parmi les plus de 40 films éligibles aux récompenses aux Golden Globes 2022, il y a un certain nombre de favoris qui apparaissent dans tous les pools, et nous en avons certains disponibles sur les services de streaming.

Meilleur drame

Dans la meilleure section dramatique, vous pouvez gagner un prix Dune, Belfast et The Power of the Dog.

Dune (Movistar +) : se déroulant dans un futur très lointain (année 10191), le film montre une galaxie transformée en un empire féodal qui dépend pour sa subsistance d’une épice que l’on ne trouve que dans la Dune du désert. Belfast: Un enfant doit tracer un chemin vers l’âge adulte à travers un monde qui a soudainement été bouleversé. Sa communauté stable et aimante et tout ce qu’il croyait comprendre de la vie a changé. Le pouvoir du chien (Netflix) : Un éleveur autoritaire et charismatique mène une guerre cruelle contre la nouvelle épouse de son frère et son fils… jusqu’à ce qu’un secret du passé soit révélé.

Meilleure comédie musicale ou comédie

Ils apparaissent dans tous les pools Ne cherchez pas et cochez aussi, cochez… Boum !.

Ne lève pas les yeux (Netflix) : Deux astronomes entreprennent une tournée médiatique pour avertir l’humanité d’une comète qui va impacter la Terre. Cochez, cochez… Boum ! (Netflix) : Un scénariste prometteur dans la trentaine est aux prises avec l’amour, l’amitié et la pression de créer quelque chose de fantastique avant la fin du temps imparti.

Film non anglophone

Vous pouvez gagner les prix « Mères parallèles » de Pedro Almodóvar ou « C’était la main de Dieu » de Paolo Sorrentino.

Mères parallèles est l’histoire de deux femmes, Janis et Ana, qui se rencontrent dans une chambre d’hôpital où elles vont accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. L’autre favori est « c’était la main de dieu» (Netflix) : où dans les années 80, Fabietto Schisa est un Napolitain de dix-sept ans dont la vie change à cause de deux événements : l’arrivée de Maradona à Naples d’abord et un grave accident qui interrompt plus tard le bonheur familial.

Meilleur film d’animation

Nous les avons tous disponibles via Disney plus :

D’un côté nous avons « charme”Qui raconte l’histoire de la famille Madrigal, qui vit heureux dans une maison magique des hauts plateaux colombiens. Jusqu’à ce que Mirabel, le seul membre impuissant de la famille, découvre que la magie de sa maison est en danger. Et elle pourrait être son dernier espoir. Aussi Luca, situé dans une petite ville de la Riviera italienne, « Luca » de Disney et Pixar raconte le passage d’un enfant à la maturité au cours d’un été inoubliable. Luca partage des aventures avec son ami Alberto, mais le plaisir est menacé par un grand secret : ce sont des monstres d’un monde sous-marin.

séries télévisées dramatiques

Lupin (Netflix) : Inspiré des aventures d’Arsène Lupin, le voleur en col blanc Assane Diop entreprend de venger l’injustice subie par son père. Le jeu du calmar (Netflix) : Des centaines de joueurs à court d’argent acceptent une étrange invitation à participer à des jeux pour enfants. A l’intérieur, un prix irrésistible les attend, mais aussi beaucoup de violence. L’émission du matin (Apple TV +) : la série, narrée du point de vue de deux femmes complexes qui font ce qu’elles peuvent pour survivre dans un travail de haute intensité au milieu d’une crise personnelle et professionnelle, est un drame qui explore ouvertement les relations de pouvoir qui existent entre hommes et femmes (et entre certaines femmes et d’autres) dans l’environnement de travail.

série télévisée comédie ou comédie musicale

Concernant la comédie ou la série télévisée musicale préférée pour gagner un prix sont :

Hacks (HBO Max) : explorez la sombre relation de travail entre Deborah Vance, une comédienne légendaire de Las Vegas, et une inconnue de 25 ans mais avec beaucoup de choses à dire. Seuls les meurtres dans le bâtiment (Disney Plus) – Suivez trois inconnus qui partagent une obsession pour les vrais crimes et se retrouvent soudainement mêlés à l’un d’eux alors qu’ils enquêtent sur la mort mystérieuse d’un voisin dans leur immeuble de New York. Ted lasso (Apple TV +) – Un entraîneur de football de la ville natale du Kansas qui est embauché en tant que manager d’une équipe de football anglaise bien qu’il n’ait aucune expérience dans le beau jeu.

Meilleure série limitée ou film réalisé pour la télévision

L’assistant (Netflix) : Après avoir échappé à une relation abusive, une jeune mère trouve du travail comme femme de ménage alors qu’elle lutte pour prendre soin de sa fille et se créer un avenir meilleur. Jument d’Easttown (HBO Max) : Sous la pression de la communauté, la détective Mare Sheehan assume l’ordre de rouvrir l’affaire non résolue d’une personne disparue.

Vous pouvez consulter la liste complète des nominés pour les Golden Globes dans HobbyConsolas.

Comme vous pouvez le voir, de nombreux films peuvent être visionnés sur nos services de streaming préférés, ce qui ne s’était pas produit les années précédentes, vous n’aurez donc plus d’excuse pour suivre les récompenses de plus près.