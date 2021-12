Où vont-ils demander le passeport covid ce réveillon

30/12/2021 à 10h22 CET

RG

Que faire pour le réveillon du nouvel an ? Quels sites demanderont le passeport covid ?

Après une longue attente, on en trouve beaucoup désireux de dire au revoir à l’année dans une ambiance festive et entouré de sa famille et de ses amis. Ça ne fait aucun doute que la reveillon c’est l’une des nuits les plus spéciales de l’année dans notre pays et des millions de citoyens le célèbrent avec style. Après avoir dégusté un délicieux dîner, il est temps de manger les raisins au rythme des carillons et de trinquer à un joyeux 2022.

Après les célébrations autour de la table, de nombreux citoyens ils décident de sortir pour célébrer l’entrée de la nouvelle année à différents endroits. Cependant, cette année, des précautions doivent être prises, car l’avance de la Covid-19, alimenté par la variante omicron, fait à nouveau des ravages. S’il est vrai qu’actuellement les hospitalisations et les décès ne sont pas aussi élevés que ceux vécus à Noël dernier, grâce, en grande partie, à la vaccination ; Le nombre élevé de contaminations inquiète les autorités sanitaires du pays, qui ont opté pour durcir le restrictions.

De cette manière, certaines communautés autonomes ont imposé le passeport covid pour accéder à certains lieux, selon qu’ils sont à l’extérieur ou non, ou selon leur capacité. Cependant, les mesures ne sont pas les mêmes dans chaque région et les gouvernements autonomes pourraient choisir de les modifier à la dernière minute en fonction de l’avancée du coronavirus. Il est donc important de s’assurer des règles imposées avant de partir.

Communautés nécessitant le passeport covid :

Andalousie

Le passeport covid ou un test de diagnostic négatif est obligatoire pour l’intérieur des établissements d’accueil, de loisirs et de loisirs et pour les résidences pour personnes âgées et les hôpitaux.

De plus, il est recommandé de limiter les repas de Noël et du Nouvel An à deux foyers maximum, de choisir des voies publiques larges pour éviter l’affluence lors des défilés des Rois ou des cloches de fin d’année ou encore de conserver des tables à l’intérieur d’une dizaine de convives maximum. pour l’industrie hôtelière.

Aragon

Le passeport covid est obligatoire dans l’hôtellerie pour les célébrations de plus de dix personnes, la vie nocturne, les salles de jeux, les visites dans les hôpitaux, les centres sociaux spécialisés et dans les grands événements de plus de 500 participants en fermé et 1 000 en ouvert. De même, il a été décrété la fermeture de l’hôtellerie et de la restauration à 00h00 -sauf le jour de l’An, qui peut prolonger l’heure de fermeture jusqu’à 02h00-. Les établissements devront fermer à partir de 02h00.

Asturies

L’intérieur de tous les bars, discothèques, dancings et lieux de vie nocturne de la Principauté des Asturies sera fermé pendant un mois à partir du mardi 28 décembre, jour où la présentation du passeport covid deviendra également obligatoire pour accéder aux bars, restaurants, gymnases, magasins de paris, événements de masse, centres de santé sociaux, installations culturelles ou sportives. De plus, les établissements hôteliers fermeront à 1h00 maximum.

Baléares

Le gouvernement des Baléares a imposé le certificat covid pour accéder aux restaurants de plus de 50 places, aux bars à cocktails ou aux célébrations de plus de 50 personnes. Egalement pour les professionnels de santé ou, à défaut, la réalisation de trois PCR hebdomadaires. De même, les îles Baléares souhaitent étendre le passeport dans tous les bars et dans d’autres domaines.

les îles Canaries

Canarias a mis en place le passeport covid sur une base volontaire. La justice doit décider d’approuver ou non le couvre-feu à Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma et La Gomera pour les nuits du 31 au 1er janvier et le 5 janvier.

Cantabrie

De même, la Cantabrie a imposé l’utilisation obligatoire du certificat covid pour accéder à l’intérieur de l’hôtellerie et de la vie nocturne, aux événements culturels tels que le cinéma, le théâtre et d’autres lieux de spectacles, d’événements de masse et d’événements sportifs – dans le cas des deux derniers, il est limité aux événements au cours desquels il est permis de manger et de boire.

Dans les communes où l’incidence du virus est la plus élevée – les plus peuplées et toutes celles de plus de 5 000 habitants – vous ne pourrez pas ouvrir de vie nocturne. De plus, dans ces villes, la capacité d’activités sportives ou culturelles sera également réduite.

Catalogne

La Catalogne a été la communauté autonome la plus dure avec des restrictions pour essayer d’arrêter la progression de Covid-19 et de la variante omicron. Ainsi, le jour de l’an et le jour de l’an le couvre-feu restera en vigueur entre 1h00 et 6h00. La fermeture de la vie nocturne est également imposée et la capacité dans plusieurs secteurs sera réduite à 70 %. Les rassemblements sociaux sont également limités à un maximum de dix personnes et un passeport covid est requis pour les hôtels, les gymnases et pour rendre visite à des proches dans les résidences.

Pays Basque

Le certificat covid est obligatoire pour les hôpitaux, les résidences, tous les hôtels et restaurants, les salles de concert, les festivals de musique et autres événements culturels et artistiques dans les espaces fermés, les centres sportifs et les gymnases. De plus, ce mardi, le gouvernement basque a pris la décision de fermer les activités commerciales, sociales et culturelles à 1h00 du matin et impose la limitation de capacité à 60%. Il sera également interdit de consommer debout dans les hôtels, restaurants et discothèques et les groupes ne pourront pas dépasser 10 personnes.

Galice

La Galice est une autre des communautés qui a choisi de durcir ses restrictions. Ainsi, le passeport covid est obligatoire pour accéder à l’hôtellerie-restauration, à la vie nocturne, aux auberges touristiques, et aux centres de santé, services et établissements. De plus, l’hôtellerie, qui ne pourra desservir plus de groupes de huit personnes en salle et dix en terrasse, fermera à partir de 00h00, sauf vendredi et samedi, qui seront à 01h00. La vie nocturne aura également une heure de fermeture : 2 h 00. Le Xunta a également interdit les réunions entre 2 et 6 heures du matin.

La Rioja

À La Rioja, l’utilisation du passeport covid est obligatoire pour les personnes de plus de 12 ans pour accéder aux lieux de vie nocturne, aux restaurants d’une capacité de plus de 50 personnes, aux résidences, aux salles de fêtes, aux gymnases et aux événements en plein air de plus de 1 000 personnes en laquelle il est possible de consommer de la nourriture et des boissons. Les bars, les événements et les discothèques sont également décrétés à 1h00 du matin et un maximum de dix participants et un maximum de deux groupes de coexistence dans les réunions de famille sont recommandés.

Murcie

La Région de Murcie a également choisi de se protéger contre l’avancée du Covid et a décrété la fermeture de toutes les activités non essentielles à partir de 1h du matin. De même, les convives par table dans les bars et restaurants sont limités à dix à l’intérieur et douze à l’extérieur. Concernant la vie nocturne, en plus d’exiger le passeport covid, l’utilisation des pistes de danse n’est pas autorisée et la consommation au bar et à l’extérieur sera toujours assise. Enfin, il est recommandé d’éviter les concentrations de personnes sur la voie publique.

Navarre

Obligation du passeport covid pour accéder aux bars et discothèques spéciaux, restaurants d’une capacité de plus de 60 personnes et pour toutes sortes de spectacles culturels en intérieur, résidences, hôtels et gymnases. Les établissements, sociétés et clubs seront fermés entre 13h00 et 18h00. Il est recommandé de limiter les réunions et les célébrations à un maximum de dix personnes et deux unités familiales.

Communauté Valencienne

Le passeport covid est obligatoire pour accéder aux lieux de loisirs et de restauration, quelle que soit leur capacité, dans les espaces dédiés aux activités récréatives et aléatoires avec restauration, dans les événements et célébrations de plus de 500 personnes et pour entrer dans les hôpitaux et résidences de services sociaux, ainsi que dans les gymnases ou cinémas, cirques, installations sportives et lieux où l’on consomme de la nourriture ou des boissons.

Ceuta et melilla

À Ceuta, un certificat covid est requis pour les personnes de plus de 12 ans pour accéder aux salles d’hôtels et de restaurants intérieurs d’une capacité supérieure à 50 personnes, ainsi que pour entrer dans les discothèques et autres établissements de vie nocturne ou visiter les personnes âgées dans les résidences ou les patients dans les hôpitaux .

À Melilla, le passeport covid est obligatoire pour accéder à l’intérieur des établissements d’accueil et à l’intérieur et à l’extérieur des établissements de vie nocturne ou ceux dans lesquels se déroulent des activités telles que la danse, ainsi que pour accéder aux résidences, hôpitaux et prisons.

Communautés qui n’exigent pas le certificat covid :

Castille et Leon

Pas de restrictions obligatoires en Castilla y León pour ces dates de réveillon de Noël et de Noël. Il est bien sûr recommandé de limiter le nombre d’unités de vie et de personnes en réunion de famille ces jours-ci. Bien entendu, ils analyseront les mesures ce jeudi.

Castilla La Mancha

Le gouvernement de Castilla-La Mancha prendra des mesures « préventives » dans les maisons de retraite.

Estrémadure

Pas de restrictions obligatoires en Estrémadure pour ces dates de Noël. Cependant, le gouvernement d’Estrémadure évalue s’il faut ou non mettre en œuvre le certificat covid. Même ainsi, il est recommandé que les tables ne soient pas plus d’une dizaine de personnes, et que les noyaux de cohabitants qui se réunissent soient « le moins possible ».

Madrid

Il n’y a pas de restrictions supplémentaires à Madrid pour ces jours fériés. La Communauté autorisera deux ou trois macro-parties pour le réveillon du Nouvel An qui ont des plans d’urgence Covid.