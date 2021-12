Où vont les Pokémon compétitifs d’ici ?

Image : La société Pokémon

Deux ans se sont écoulés depuis que Pokémon Épée et Bouclier a inauguré la huitième génération de jeux Pokémon. Avec cela est venu l’indignation de certains fans, bien que la plupart d’entre eux s’accordent à dire que Sword and Shield n’a pas pataugé en ce qui concerne sa scène compétitive.

Les tournois Pokémon sont joués sous l’égide du championnat du jeu vidéo (VGC), et les batailles classées en ligne dans Sword and Shield reflètent le jeu de règles VGC. Les tournois, tant locaux qu’officiels, sont fréquents et des changements de règles passionnants se produisent tous les trois mois, restreignant et ne restreignant pas la disponibilité de certains Pokémon.

Pourtant, nous approchons maintenant de la sortie des prochains jeux – les remakes Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl – qui auront peu, voire aucun, effet sur les Pokémon compétitifs. Lors des Pokémon Presents en août, The Pokémon Company a déclaré que les remakes de novembre n’incluraient pas les batailles classées. Pokémon Legends: Arceus de janvier prochain, bien qu’il s’écarte de manière intrigante de la formule habituelle, mettra entièrement à l’écart les batailles en ligne.

Sans la génération IX à l’horizon pour l’instant, où cela laisse-t-il les Pokémon compétitifs? Nous avons posé cette question à Aaron « Cybertron » Zheng, un vrai maître Pokémon.

« J’imagine que nous jouerons à Sword and Shield pour l’année prochaine en gros », nous dit Zheng. « Si la génération IX ne sort pas en 2023 et que nous jouons à Sword and Shield pendant encore deux ans, eh bien, c’est une longue période. Cela me rend un peu anxieux. »

Lorsque nous appelons Zheng un maître Pokémon, nous le pensons vraiment. Il s’est qualifié pour huit championnats du monde VGC différents depuis 2008 et a remporté plusieurs championnats régionaux et nationaux. Il dirige également une chaîne YouTube informative qu’il met fréquemment à jour depuis 2014. La Pokémon Company International a recruté Zheng pour commenter plusieurs tournois internationaux et championnats du monde, faisant de lui l’un des experts les plus éminents en Pokémon compétitif. Il connaît très bien son affaire.

Le dévouement de Zheng fait de lui la personne idéale pour commenter les défis auxquels sont confrontés les joueurs Pokémon compétitifs et la difficulté de développer la scène. Nous lui avons notamment demandé son avis sur l’inaccessibilité de Pokémon. Bien qu’il s’agisse d’un jeu d’une simplicité trompeuse, il prend beaucoup de temps et nécessite la connaissance de nombreux mécanismes ésotériques pour constituer une équipe compétitive. Vous ne pouvez pas simplement prendre votre mon préféré et réussir en ligne.

Par exemple, élever un Torkoal avec des IV à vitesse nulle pour lui permettre d’attaquer en premier lorsqu’il est sous Trick Room peut prendre des heures. Si cela ressemble à une autre langue pour vous, ce n’est que la pointe de l’Avalugg. Il est nécessaire de comprendre les valeurs d’effort, les natures, les mouvements d’œufs, les capacités cachées, les objets détenus, etc., et Épée et Bouclier n’expliquent pas bien ces complexités. C’est à des gens comme Zheng de le décomposer bataille par bataille sur des plateformes comme YouTube. Et même avec de l’aide, se lancer dans des Pokémon compétitifs est une tâche ardue.

Je pense à League of Legends. Oui, vous jouez avec désinvolture, mais tous ceux qui le font peuvent toujours se connecter aux tournois majeurs et suivre. Pour Pokémon, c’est une partie si complexe du jeu que vous devez trouver et investir dans.

« Les Pokémon compétitifs ont toujours eu l’impression que beaucoup de gens ne le savent pas ou le trouvent quelque peu inaccessible », a déclaré Zheng. «C’est une si petite composante de la marque Pokémon, alors que d’autres jeux sont basés sur la scène compétitive. je pense à League of Legends. Oui, vous jouez avec désinvolture, mais tous ceux qui le font peuvent toujours se connecter aux tournois majeurs et suivre. Pour Pokémon, c’est une partie tellement complexe du jeu que vous devez trouver et investir dans.

Sword and Shield a introduit les menthes naturelles et a facilité la location d’équipes constituées par d’autres joueurs, mais le développeur Game Freak pourrait encore clarifier beaucoup de choses. Zheng, cependant, ne pense pas que l’accessibilité soit le problème principal. Il aimerait plutôt que les Pokémon compétitifs soient davantage promus dans les jeux eux-mêmes. Il a expliqué comment le client du jeu League of Legends annonce les championnats du monde lorsque vous l’ouvrez. Pokémon ne fait pas la promotion de beaucoup dans le jeu, laissant les joueurs tomber sur des tournois ailleurs.

Malgré tout cela, ce n’est pas que Houndoom et Gloom pour les Pokémon compétitifs. Comme littéralement tout, les événements Pokémon en personne ont été suspendus lorsque la pandémie a frappé. Zheng a assisté à un événement avant cette date et a déclaré ceci à ce sujet :

« Le championnat régional que nous avons eu à Dallas était sauvage. C’était le plus grand régional que nous ayons eu depuis des années, et j’avais vraiment l’impression que 2020 allait être une si bonne année pour que la scène explose. »

Zheng espère que lorsque les événements en personne reviendront l’année prochaine, la scène compétitive connaîtra un regain d’intérêt. Cela ne veut pas dire que la pandémie a empêché Zheng de jouer. Sur sa chaîne YouTube, Zheng présente une nouvelle équipe tous les deux jours, constituée par des joueurs du monde entier, se tenant au courant des méta-changements au fur et à mesure qu’ils se produisent, tout en expliquant en détail son processus de réflexion derrière chaque jeu. La vidéo ci-dessous montre à quoi s’attendre de sa chaîne :

« C’est principalement juste de la passion », a déclaré Zheng lorsqu’on lui a demandé comment il avait réussi à télécharger une série de matchs presque quotidiennement pendant deux ans. « Sword and Shield était tellement excitant. Rien que de voir tant de gens s’y mettre. Il y a tellement d’équipes sympas à essayer. Les gens partagent leurs équipes avec moi tout le temps.

En plus de regarder la chaîne de Zheng et de parcourir des communautés comme le subreddit VGC, il a offert quelques conseils à ceux qui cherchaient à apprendre à concourir :

C’est un jeu dans lequel même les meilleurs joueurs perdent tout le temps. N’ayez pas peur de perdre… Il n’y a pas une seule bonne façon de jouer à Pokémon – voyez ce qui fonctionne pour vous et partez de là.

« C’est un jeu dans lequel même les meilleurs joueurs perdent tout le temps. N’ayez pas peur de perdre. Les pertes sont vraiment votre meilleure façon d’apprendre. La consolidation d’équipe peut également être assez intimidante, c’est pourquoi je recommande généralement aux personnes qui cherchent à devenir bonnes d’essayer certaines des équipes les plus performantes. Et dans l’ensemble, n’oubliez pas de vous amuser. Si vous ne vous amusez pas avec le jeu, éloignez-vous, essayez une nouvelle équipe ou faites une pause. Il n’y a pas une seule bonne façon de jouer à Pokémon – voyez ce qui fonctionne pour vous et partez de là.

La société Pokémon a récemment annoncé que les batailles classées reprendraient bientôt un ensemble de règles introduit pour la première fois en février dernier, qui a déçu de nombreux joueurs. Il est également probable que nous n’entendrons rien sur la génération IX avant le lancement de Pokémon Legends: Arceus au début de l’année prochaine. Cependant, avec des créateurs de contenu et des concurrents aussi passionnés que Zheng continuant à garder les torches allumées – rendant un jeu compliqué, inaccessible et sous-promu plus digeste pour des milliers de personnes – l’avenir de Pokémon compétitif semble aussi brillant qu’un Pikachu utilisant Flash dans les profondeurs du mont. Lune.