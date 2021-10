Où vous avez déjà vu le casting de la saison 3 de You

You est de retour et, comme dans les saisons précédentes, le drame a une nouvelle distribution de personnages rejoignant Joe Goldberg dans sa chasse à la romance.

La saison trois, qui a frappé le streamer le 15 octobre, suit Joe (Penn badge) alors qu’il essaie de prendre un nouveau départ dans une banlieue du nord de la Californie après une course meurtrière à Los Angeles aux côtés de sa femme Love (Victoria Pedretti). Et ce n’est pas seulement leur bébé qui occupe les jeunes mariés, car les nouveaux voisins, les intérêts amoureux potentiels et les membres de la famille font désormais partie de leur nouvelle vie de banlieue.

Apprenons-en donc un peu plus sur cette impressionnante distribution d’ensemble, qui comprend Subvention Shalita, Travis van Winkle, Terriers de safran, Tati gabrielle, Dylan arnold et plusieurs autres. Après quelques recherches, nous avons appris que le casting de la saison trois comprend des vétérans du drame pour adolescents, des stars de films d’horreur et des acteurs sur grand écran.