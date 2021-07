Où vous avez déjà vu le casting de sexe/vie

Ambre Goldfarb (Trina)

Si Trina, qui est la femme de Devon, n’avait pas l’air d’avoir des problèmes dès la première fois que nous la voyons dans Sex/Life, vous n’y avez peut-être pas prêté suffisamment d’attention. Que vous le soyez ou non, cependant, à la fin de la saison 1, il est clair qu’elle (et Devon) ont beaucoup de leurs propres problèmes et qu’elle n’est une amie ni de Cooper ni de Billie. Amber Goldfarb, qui a donné vie à la mère de la banlieue Trina, a accumulé 72 crédits depuis seulement 2006, la plupart étant pour son travail vocal dans un certain nombre de jeux vidéo. Ceux-ci incluent plusieurs des jeux Assassin’s Creed (Assassin’s Creed II, Brotherhood, Liberation, Black Flag, Unity, Syndicate et Syndicate – Jack the Ripper), Far Cry Primal, Deus Ex: Mankind Divided, Shadow of the Tomb Raider et Arkham Horreur : l’étreinte de la mère.

À la télévision, Goldfarb a joué dans Blue Mountain State, Lost Girl, Being Human, Murdoch Mysteries, Syfy’s Helix, Dark Matter, The Bold Type, Ransom et Frankie Drake Mysteries. Elle a également joué dans les films Vicious Fun, Appiness et la comédie dramatique familiale canadienne Vénus.