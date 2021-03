Où vous avez déjà vu le Falcon et le soldat de l’hiver

Erin Kellyman (Karli Morgenthau)

Alors que son personnage a volé un peu sous le radar, la version d’Erin Kellyman de Karli Morgenthau, le chef du groupe anti-patriotisme les «Flag-Smashers» se révèle déjà être une grande menace, compte tenu du groupe, dans l’épisode 1 , provoque une hystérie gentille et rapide.

L’actrice elle-même n’a pas participé à beaucoup de choses qui sont devenues courantes, mais parmi sa liste croissante de crédits, il y a eu de grands rôles. Elle a récemment joué Eponine dans une mini-série télévisée britannique de l’histoire classique, Les Misérables. Erin Kellyman a également joué un rôle dans le drame britannique, Raised by Wolves, et a joué un rôle mineur dans l’une des plus récentes retombées de Star Wars, Solo: A Star Wars Story comme Enfys Nest, le chef du groupe de pirates appelé le « Cloud Riders. » Espérons que le fait d’entrer dans The Falcon and the Winter Soldier permettra à cette jeune actrice de mieux se positionner dans la télévision et les films grand public.