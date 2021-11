où vous pouvez en avoir le plus pour votre argent

Les derniers prix des logements de l’Office for National Statistics ont été révélés. Mais que pouvez-vous obtenir pour le prix moyen d’une maison aujourd’hui, et où les acheteurs en ont-ils plus pour leur argent ?

Comme cela a été le cas pour tous les indices ces derniers mois, les nouvelles données de l’ONS montrent comment les prix des logements ont continué de grimper au Royaume-Uni. La hausse est menée par le nord-ouest, avec une augmentation mensuelle de 5,3 % depuis août 2021.

La valeur moyenne des maisons au Royaume-Uni a augmenté de 11,8% entre septembre 2020 et septembre 2021, portant le coût moyen à 269 945 £. Dans le nord-ouest, il s’agissait d’un énorme 16,8% par an, par rapport à Londres qui n’a connu qu’une augmentation de 2,8% au cours de l’année.

Mais les acheteurs et les investisseurs ne doivent pas se limiter aux prix des logements. Une nouvelle analyse de ConservatoryLand a approfondi les chiffres, en examinant ce que le prix moyen d’environ 270 000 £ vous rapporte à travers le pays et où vous pouvez trouver le meilleur rapport qualité-prix.

Course à l’espace

Dans son étude, ConservatoryLand a désigné Stoke-on-Trent dans les West Midlands comme l’endroit où vous en avez le plus pour votre argent. Ici, pour le prix d’une maison moyenne au Royaume-Uni, vous pouvez obtenir quatre chambres, trois salles de bains, 80 % de chances d’avoir une allée et 86 mètres carrés d’espace.

Derby dans les East Midlands était le suivant sur la liste pour le rapport qualité-prix, où vous pouvez obtenir encore plus d’espace (91 mètres carrés) et 100 % de chances d’avoir une allée. Kingston upon Hull, Blackpool et Wolverhampton ont suivi comme des zones où les acheteurs avec un budget décent peuvent obtenir plus d’espace.

En termes de plus grandes villes, Birmingham est arrivée en septième position de manière impressionnante. Ici, vous pouvez vous attendre à obtenir trois chambres, une salle de bain et 90 mètres carrés pour environ 270 000 £. Alors que les prix des logements dans la ville sont à la hausse grâce à d’énormes niveaux d’investissement et d’améliorations en cours, c’est toujours une partie abordable du pays dans laquelle investir.

Liverpool suit à la huitième place, une autre grande ville britannique de plus en plus importante. Les acheteurs pourraient obtenir une propriété à trois chambres et deux salles de bain avec 92 mètres carrés et 80% de chances d’avoir une allée dans le nord-ouest de la ville.

Où moins n’est pas plus

L’étude de ConservatoryLand nomme également les villes où vous obtenez le pire rapport qualité-prix. Sans surprise, Londres était au bas de la liste, où 270 000 £ vous donneront probablement en moyenne deux chambres, deux salles de bains, 0% de chance d’avoir une allée et seulement 47 mètres carrés. Cependant, de nombreux acheteurs et investisseurs ne sont évidemment pas attirés vers la capitale par les maisons spacieuses, mais par les commodités supplémentaires, les perspectives d’emploi et les autres avantages de la ville.

Reading offre plus de valeur que Londres mais s’en sort toujours mal dans le classement. De même, vous pourriez y obtenir une propriété à deux chambres pour le prix, avec 0% de chance d’avoir une allée, mais beaucoup plus d’espace – 88 mètres carrés. Bristol figure également dans la liste des meilleurs rapports qualité-prix, avec Luton et Milton Keynes.

Les prix des maisons vont encore grimper

Sam Mitchell, PDG de l’agent immobilier en ligne Strike, a commenté la hausse des prix de l’immobilier : « Les prix de l’immobilier ont encore augmenté en septembre alors que le marché profitait d’un dernier hourra de vacances de timbre.

« Et bien que nous ne voyions peut-être pas tout à fait le niveau d’intensité sur le marché maintenant que l’incitation a pris fin, il existe toujours un déséquilibre entre l’offre et la demande. Avec peu de propriétés arrivant sur le marché – et celles qui se vendent rapidement – les prix sont susceptibles d’être encore augmentés. »

« De plus, avec une brève mention décevante du marché immobilier britannique dans le budget du mois dernier, il est peu probable que la dernière série de promesses de construction domiciliaire contribue à ralentir la croissance des prix des logements au Royaume-Uni de si tôt. En fait, l’Office for Budget Responsibility a maintenant prédit que les prix des logements sont sur le point d’augmenter de 8,6% cette année, révisant leur prédiction antérieure selon laquelle les prix pourraient baisser.