Ouah ! Une démo gratuite pour WarioWare : Get It Together est désormais disponible sur Switch

Image : Nintendo

WarioWare : rassemblez-vous ! apporte le chaos des mini-jeux sur la Nintendo Switch en septembre. C’est un peu différent ici – obliger les joueurs à prendre le contrôle de Wario et de ses amis afin de s’attaquer à chaque micro-jeu.

Si vous ne savez toujours pas si ce sera votre genre de chose, Nintendo propose désormais une démo gratuite sur le Switch eShop – vous permettant d’essayer une sélection de mini-jeux.

WAH ! Une démo gratuite pour #WarioWareGetItTogether est désormais disponible sur le #eShop #NintendoSwitch ! Téléchargez maintenant et essayez une sélection de micro-jeux avant la sortie du jeu le 9/10 !https://t.co/I7Edx50qJd pic.twitter.com/g7aKOai1Fr— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 20 août 2021

Voici un aperçu de ce à quoi s’attendre, lorsque le jeu complet sortira :

“Wario est de retour ! Mais cette fois, ses amis sont également jouables ! Dans WarioWare : Get It Together !, jouez à travers une vaste gamme de micro-jeux rapides en tant que Wario ou ses amis. Chaque personnage a une capacité distincte, changeant la façon dont vous vous attaquez à chacun micro-jeu. Pour la première fois de la série, deux joueurs peuvent également jouer à des micro-jeux ensemble sur le même écran en partageant deux manettes Joy-Con, ou en utilisant le jeu sans fil avec un système et un jeu supplémentaires.”