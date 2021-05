Ouais Cachemire hai ! Bollywood et son lien avec la vallée

Étant donné que certains des films romantiques les plus populaires ont été tournés au Cachemire, cet endroit a progressivement été associé aux bons moments ainsi qu’à l’amour et à l’affection, ce qui a ajouté au charme du Cachemire. (Source de la photo : page Facebook de Yash Raj Films)

Par Farooq Wani,

Bollywood entretient des liens depuis des décennies avec le Cachemire, une association née de la fascination de l’industrie cinématographique pour les paysages pittoresques de ce que l’on appelle à juste titre le «paradis sur terre». Autrefois, lorsque les moyens de communication étaient à la fois primitifs et rares, la publicité du Cachemire en tant que destination touristique se limitait aux photos dans les magazines et aux témoignages de quelques personnes qui avaient visité cet endroit. Cependant, les deux avaient leurs propres limites – alors que la photographie à l’époque ne pouvait pas vraiment rendre justice au sujet, entendre quelqu’un parler de la beauté du Cachemire était souvent écarté comme une exagération découlant du désir de “ se montrer ”.

Il y a un dicton « voir c’est croire » et c’est pourquoi le principal mérite pour avoir fait du Cachemire une destination touristique populaire revient à Bollywood, qui a capturé sa beauté inégalée sur film et l’a présentée à un public appartenant à toutes les couches de la société à travers le pays. Étant donné que certains des films romantiques les plus populaires ont été tournés au Cachemire, cet endroit a progressivement été associé aux bons moments ainsi qu’à l’amour et à l’affection, ce qui a ajouté au charme du Cachemire. De nombreux super hits comme Junglee, Arzoo, Kashmir ki Kali, Jab-Jab Phool Khilen et Bobby ont été tournés en tout ou en partie au Cachemire et à chaque super hit, le nombre de touristes augmentait.

Ainsi, en plus de sa beauté majestueuse, le lac Dal a également rappelé aux touristes la célèbre chanson de Shammi Kapoor “Yeh chand sa roshan chehra, zulfonka rang sunehera” et après la sortie de Bobby, il y a eu une ruée folle de touristes qui voulaient apercevoir La chambre 305 de l’hôtel Highland Park à Gulmarg, où la célèbre chanson de Bobby « Hum tum, ek kamre mein band hon, aur chabi kho jaye » a été tournée. De même, le temple Maharani à Gulmarg où la chanson à succès « Jai Jai Shiv Shankar » du film à succès « Aap Ki Kasam » a été tournée est devenu une destination touristique populaire.

Malheureusement, l’éruption du militantisme au Cachemire a jeté un mauvais sort sur l’industrie du tourisme et la vallée, qui résonnait autrefois de l’agitation des touristes, est devenue un endroit perdu. Au fur et à mesure que le temps passait et que le militantisme s’installait, le Cachemire a perdu ses liens avec Bollywood pendant près de trois décennies. Heureusement, Bollywood est revenu dans la pittoresque vallée de Betaab en 2011, lorsqu’Imtiaz Ali a tenté sa chance et a tourné son chef-d’œuvre de Ranbir Kapoor, “Rockstar”, qui s’est avéré être un grand succès. Bien que des films aient été tournés au Cachemire par la suite, c’était loin des années passées.

Avec le retour à la normale, J&K Govt explore maintenant diverses options pour raviver les liens de Bollywood avec le Cachemire. Cependant, il faut du temps pour changer la perception des gens et le gouvernement est déterminé à ne rien négliger pour le faire, car Bollywood est le meilleur ambassadeur de la marque touristique. La principale industrie du Cachemire est le tourisme, qui a été très durement touché en raison du militantisme et a entraîné la perte de milliers et de milliers d’emplois. Grâce aux efforts du gouvernement, certaines maisons de production cinématographique de premier plan ont visité divers endroits de la vallée pour le tournage de films et la bonne réponse des cinéastes a été un grand répit pour ceux associés à l’industrie du tourisme. Il est réconfortant de noter que des maisons de divertissement régionales pour le tournage de séquences de chansons sont également arrivées ici.

La Guilde des producteurs a fait l’éloge de la beauté du Cachemire et a exprimé son vif désir de tourner pour leurs prochains projets de films à divers endroits au Cachemire. Jaan Nissar Lone, co-fondateur Rani Hazarika, a atterri au Cachemire pour tourner un album vidéo intitulé “Mere Ali Maula Ali”. Basé sur la renaissance de la culture soufie du Cachemire, cet album est une composition d’influence soufie de quatre à cinq chansons écrites par Niteshwar Kumar, secrétaire principal de J&K UT LG JK Manoj Sinha et Tanveer Ghazi qui ont écrit des chansons pour le héros populaire de Bollywood Amitabh Bachchan. ROSE’. Lecture polyvalente La chanteuse Richa Sharma, qui a de nombreuses chansons à succès de Bollywood Sufi à son actif, a prêté sa voix à cet album.

« L’idée est de montrer au monde la culture composite du Cachemire dans cette vidéo. La musique de l’album promeut la musique ethnique du Cachemire. Nous voulons montrer au monde comment le Cachemire peut être une autre Suisse », a déclaré Jaan. Il a observé que, puisque le vaste bassin de talents trouvés dans J&K est diversifié et englobe toutes les sphères d’exigences cinématographiques, il ne nous faudrait rien pour chercher et les Cachemiris regorgent de talents. “Ils regorgent de talents sur tous les fronts, mais ce dont ils ont besoin, c’est de la bonne plate-forme et des bons conseils”, a déclaré Jaan, ajoutant que “j’essaierai de les promouvoir de mon mieux”.

Ces chansons présentent également de jeunes Cachemiris comme Kaif Peerzada, Mir Anjum, Atif Malik, l’actrice de Bollywood Aysha Kapoor et l’artiste enfant Master Rah. Ces chansons ont été dirigées par Jaan Nissar Lone et le projet a été conçu et supervisé par la chanteuse de playback de Bollywood Rani Hazarika. L’unité a tourné à des endroits comme le lac Dal (le groupe de bateaux-maisons du roi de la mer) et dans les sanctuaires soufis de Srinagar.

Si vous n’avez toujours pas exploré cette vallée vierge du Cachemire, vous manquez définitivement une expérience magique. Le Cachemire est l’endroit idéal pour le tournage de films et offre lui-même une vue parfaite. Je pense que davantage d’unités de tournage doivent se rendre ici et tourner afin de donner un coup de pouce au tourisme local et aux personnes impliquées dans les tournages de films et pour promouvoir le talent cachemirien est le message clair de Jaan à la fraternité de Bollywood.

(L’auteur est rédacteur en chef de Brighter Kashmir, chroniqueur, commentateur TV et analyste politique. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online. Il peut être contacté à l’adresse suivante: farooqwani61@yahoo.co.in)

