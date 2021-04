Ouais, c’est Beyoncé et sa maman dans la nouvelle bande-annonce de Selena, que font-ils là-bas?

“J’ai rencontré Selena au Galleria Mall, À Houston. Mais je n’ai pas dit grand-chose à Selena parce que je n’étais pas une célébrité à l’époque et Je viens de la voir, je l’ai saluée et j’ai continué mon chemin“, A raconté Beyoncé à propos de la rencontre recréée dans la série.

Il a également expliqué comment il avait grandi avec la musique de Selena. “Absolument pour avoir grandi au Texas je l’ai écoutée à la radio, et écoutez son album cependant Je ne savais pas exactement ce qu’il chantait, ça m’a beaucoup aidé dans l’étude. Je pense qu’elle était une légende et je l’admire », a ajouté le créateur de Black Is King.