“ Ouais! ”: L’album Euphoric Covers de Def Leppard

Def Leppard a publié Yeah! en mai 2006, mais le chanteur Joe Elliott a d’abord eu l’idée d’enregistrer un album de reprises à part entière de Def Leppard plus de deux décennies plus tôt – à l’époque où la percée commerciale du groupe, Pyromanie, a pris feu dans le monde entier.

«Le Ouais! L’album est en cours de réalisation dans ma tête depuis 1983 », a déclaré Elliott à Billboard en 2006, lorsque l’album est apparu pour la première fois. «Cela a été mis de côté alors que nous faisions nos propres records. [These are] des chansons qui nous ont inspirés en tant que jeunes enfants, lorsque nous tirions les manches de nos parents et disions: «Je veux une guitare pour Noël, s’il vous plaît!» »

Elliott s’accrochait obstinément à son rêve d’un album de reprises de Def Leppard, et le groupe a fait un pas de plus pour le réaliser lors de la tournée derrière le X orienté pop de 2002, lorsque leur setlist faisait régulièrement de la place pour leurs versions inimitables de plusieurs favoris collectifs, dont Badfinger. “Peu importe quoi” et Thin Lizzy“Ne croyez pas un mot.”

Des interviews menées par Elliott et sa compagnie pendant la tournée X ont également laissé entendre à plusieurs reprises que l’album de reprises de Def Leppard, longtemps envisagé, était enfin sur le point de se matérialiser dans un proche avenir. Il y avait aussi du vrai dans la rumeur, comme le nouveau disque – bientôt baptisé Ouais! – a rapidement pris forme lors de sessions autoproduites aux studios Joe’s Garage de Dublin au cours de l’été 2004.

Oui! était initialement prévue pour la sortie à l’automne de la même année, mais après que Mercury a lancé la collection d’anthologies très réussie, Best Of Def Leppard (rebaptisé Rock Of Ages: The Definitive Collection aux États-Unis) et de nombreuses tournées ont mangé une grande partie de 2005, le Le nouvel album du groupe est finalement apparu en mai 2006.

S’inspirant de David BowiePin Ups, ouais! creusé beaucoup plus profondément que l’album de couvertures standard, même si la plupart seraient d’accord pour dire que des plats durs et anthémiques tels que “Don’t Believe A Word”, “Stay With Me” et The Sweet’s glam rock stomper «Hell Raiser» sont faits sur mesure pour ces rockers fidèles du Yorkshire. Dans le même temps, cependant, peu de gens se seraient attendus à ce qu’ils insèrent des boucles et des échantillons dans une réinvention clairsemée du hit de David Essex de 1972 «Rock On», ou relèvent les défis du champ gauche présentés par le funk frit à l’acide de John Kongos “Il va encore marcher sur vous” et ELO en piqué, Beatles-esque «Ouverture 10538» avec un tel enthousiasme et un tel aplomb.

Pourtant, comme Joe Elliott l’a justement souligné à Rolling Stone, Def Leppard «a toujours été beaucoup plus pop que heavy metal… on pouvait travailler dans les deux sens, on pouvait tourner avec Journey ou Bryan Adams, et nous pourrions tourner avec Scorpions trop.” En accord avec la synthèse d’Elliott, la même publication prestigieuse a continué à faire l’éloge du disque, leur critique quatre étoiles déclarant que “c’est assez bien d’entendre le groupe et de voir d’où vient toute l’hystérie.”

C’est peut-être nostalgique, mais oui! était alimenté par une énergie contemporaine enviable qui a assuré que la base de fans ardente de Def Leppard a également répondu par l’affirmative et a envoyé le disque dans le Top 20 du Billboard 200. L’ambiance puissante et vivifiante de l’album s’est également répandue dans l’écriture et l’enregistrement de 2008. Chansons du salon Sparkle: La collection de chansons originales la plus confiante et avant-gardiste de Def Leppard depuis 1996 Argot.

