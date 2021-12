OUAIS ! Laura Ingraham et Ted Cruz menacent d’ANNULER la Cour suprême si elle n’infirme pas Roe😱

La rhétorique « Annuler la culture » ​​est un phénomène exclusivement de droite destiné à fournir aux conservateurs une plate-forme pour se plaindre de leur victimisation imaginaire. C’est une variante entièrement fabriquée de ce qu’ils appelaient le politiquement correct. Peu importe que les républicains, Fox News – et surtout le roi incontesté de la culture annulée, Donald Trump – sont plus souvent les auteurs de la prétendue « annulation ».

Maintenant, Fox News augmente la mise avec sa fixation d’annulation. Alors qu’ils dirigeaient fréquemment leur animosité vers des cibles comme les jouets pour enfants, ou chiffres de sport, ou même leurs propres confédérés du GOP qu’ils jugent insuffisamment obéissants, ils ont désormais mis la Cour suprême dans leur viseur.

Mercredi, la Cour suprême a entendu les plaidoiries sur une affaire du Mississippi qui cherche à renverser Roe contre Wade. Pratiquement toutes les analyses médiatiques de la procédure ont donné l’impression que les six juges conservateurs penchaient fortement pour le respect de la loi du Mississippi qui interdit effectivement l’avortement. Mais pour une raison quelconque, cette concurrence directe avec le dogme anti-choix n’était pas suffisante pour l’animatrice de Fox News Laura Ingraham et son jumeau idéologique, le sénateur Ted Cruz. Ils étaient tous les deux furieux à propos de quelque chose qui n’était pas clair. C’est peut-être l’échec de la Cour à émettre un décret immédiat envoyant toutes les femmes qui ont envisagé l’avortement à Gitmo pour y être rééduquées. Tu décides…

Ingraham : Si nous avons six nominations républicaines dans ce tribunal, après tout l’argent qui a été collecté, la société fédéraliste, tous ces dîners de gros chats – je suis désolé, je suis énervé à ce sujet – si ce tribunal avec six juges ne peut pas faire la bonne chose ici, la chose constitutionnelle, alors je pense qu’il est temps de faire ce que Robert Bork a dit que nous devrions faire. C’est pour circonscrire la juridiction de cette cour et s’ils veulent la faire exploser, alors c’est la façon de changer les choses enfin. Parce que cela ne peut pas tenir. C’est insensé.

Cruz : Je le ferais sans hésiter. Comme vous le savez, la Constitution donne au Congrès le pouvoir de restreindre la compétence du tribunal. Je pense que nous devrions le faire.

Wow! Ingraham suggère en fait que la Cour suprême vote d’une manière particulière en raison des contributions financières à ce poste. Elle pense que si suffisamment d’argent est investi dans une affaire, le tribunal est obligé de statuer en faveur des « gros chats ». De même, elle pense que les juges ont des obligations envers le parti politique du président qui les a nommés. Elle articule sa vision d’un bordel suprême composé non pas de juges, mais de prostituées politiques obéissantes.

De plus, Ingraham et Cruz menacent d’imposer des contraintes législatives à la Cour pour limiter les types d’affaires qu’elle est autorisée à entendre. Il semble y avoir une disposition constitutionnelle qui pourrait permettre au Congrès d’imposer de telles contraintes. Article III, Section 2 dit ça…

« Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, et ceux dans lesquels un État est partie, la Cour suprême a la compétence d’origine. Dans tous les autres cas mentionnés ci-dessus, la Cour suprême aura juridiction d’appel, à la fois en droit et en fait, avec les exceptions, et en vertu de « tels règlements que le Congrès établira ».

L’expression accordant « les règlements que le Congrès établira » est la partie qui pourrait être interprétée comme fournissant les pouvoirs limitatifs du Congrès. Mais l’expression faisant référence à « un État est partie » à la « juridiction d’origine » pourrait signifier que tout litige dans lequel un État est un justiciable est exempté des pouvoirs de limitation qui ne sont disponibles qu’en matière de « juridiction d’appel ». (Avocats constitutionnels, n’hésitez pas à commenter).

Cependant, si le Congrès adoptait une loi dictant ce que la Cour peut considérer, cela ouvrirait une boîte de Pandore à controverse. Cela signifierait que les majorités partisanes en constante évolution du Congrès pourraient exploiter cette lacune juridique pour avoir un impact sur des questions aussi diverses que l’avortement, les armes à feu, les droits civils, l’immigration, la religion, le vote, etc.

Ingraham et Cruz sont clairement désireux de risquer cet avenir de constitutionnalité en dents de scie pour ce qu’ils croient être dans leur intérêt partisan à court terme. Ils pourraient en venir à le regretter. Mais leur soutien pour traiter la Cour comme redevable à l’argent et à la politique des partis est sans ambiguïté grotesque et anti-américain. Ce qui le rend également incontestablement cohérent avec la marque Trumpian Republican.

REMARQUE: Twitter a suspendu le compte News Corpse après 11 ans sans donner de raison. Donc si quelqu’un veut tweeter des articles de mon site web, n’hésitez pas à le faire souvent et à plusieurs reprises. Aussi, assurez-vous de visitez et suivez News Corpse sur Instagram. Merci pour votre aide.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Jake Jackson sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.