Oublie ce que tu penses savoir

Un seau cogne contre un mur au rythme d’une horloge qui oublie le fonctionnement du temps. A chaque connexion, le silence qui entoure la voiture devient un peu plus marqué. Aucun chien n’aboie. Aucune chanson ne sort des tavernes. Un passager descend et ajoute une série de coups au chœur de tintements métalliques, martelant désespérément une porte séparant le foyer de la neige. Il est probable que son dernier souffle soit tiré avant même qu’il ne sente les serres lui transpercer la colonne vertébrale – dans le monde de The Witcher, certaines victimes n’ont même pas la courtoisie de survivre à l’écran titre.

The Witcher n’est pas comme les autres histoires fantastiques. Malgré des comparaisons constantes avec le géant de HBO Game of Thrones, l’univers d’Andrzej Sapkowski est une bête comme on n’en a jamais vu ailleurs. Pour tous ses loups-garous et wyverns, il ne s’agit d’un monde fantastique que dans la mesure où il s’agit d’un monde dans lequel les monstres et la magie se confondent avec la vie des mortels.

Ses histoires, cependant, ont toujours été profondément ancrées dans les vérités sombres et rocailleuses que la réalité aime fictiver. Alors que cela était vrai de la saison inaugurale de Netflix dans son adaptation en cours des livres de Sapkowskl, c’est beaucoup plus prononcé dans la deuxième sortie de Geralt de Rivia. Ceci est particulièrement important si l’on considère que ce qui rend The Witcher si spécial en premier lieu, c’est que même ses moments les plus froids sont incapables d’effacer les scintillements de chaleur les plus tenaces de la fantaisie. C’est en fin de compte l’objet de la saison deux – des braises fumantes d’espoir permettant aux gens de survivre même aux hivers les plus rigoureux.

Les opposants de la première saison seront heureux de savoir que l’histoire est beaucoup plus facile à analyser cette fois-ci et qu’elle s’installe sans effort dans un rythme confortable dès le départ. La bataille de Sodden a fait payer un lourd tribut des deux côtés de la guerre – la ressemblance du carnage persistant à une bataille des bâtards à petite échelle est peut-être le premier et le seul véritable point de comparaison de la saison avec Thrones. C’est bien plus important qu’une simple toile de fond conçue pour vous rattraper rapidement sur ce qui s’est passé à la fin de la première saison, cependant. L’un des thèmes les plus fondamentaux de The Witcher est la rigidité implacable de ses cycles de haine. L’autre est que cette idée est un tas d’ordures.

Distiller The Witcher dans une opposition binaire aussi basique que cela est presque un mauvais service à son ambition, bien que ce soit probablement la façon la plus précise de décrire ce qui fait tourner ce monde avec un sens de la brièveté. Tout ici est habilité principalement parce que cette histoire consiste en un vaste réseau d’opposés complémentaires. Geralt lui-même, un tueur de monstres mutants qui est censé être dépourvu de tout sentiment en raison de son ostracisme de la société, est probablement l’une des personnes les plus émotionnellement motivées de la série en raison de ses liens avec la famille fondée. L’idée même du «sorceleur» n’a jamais été qu’une profession ou une sorte de désignation de guerrier jargon – c’est l’objectif qui permet aux nuances de ce monde d’être vues avec une clarté appropriée. Cela sonne particulièrement vrai lorsque l’on considère que la saison deux voit Ciri accompagner Geralt au donjon séquestré de Kaer Morhen, où le lionceau de Cintra commence à montrer ses propres crocs redoutables.

Leur voyage ensemble mène à un autre point d’opposition. La relation de Geralt et Ciri est précaire au début, mais se développe progressivement au fur et à mesure que la saison avance d’une manière impressionnante pour les deux personnages. Par exemple, après avoir vu Ciri vivre un cauchemar en camping, Geralt n’offre pas d’épaule sur laquelle pleurer ou prétendre qu’il ne l’a pas remarqué. Au lieu de cela, il dit: « Je dors comme un **** aussi », démontrant brillamment à quel point la sincérité bien intentionnée est bien plus puissante qu’une réponse plus conventionnelle pour apaiser un enfant après un mauvais rêve. Il y a aussi un joli petit œuf de Pâques pour les fans de The Witcher 3 ici – le premier d’une longue saison qui est clairement basé sur les livres, mais très affectueux envers les propres efforts de CD Projekt Red pour adapter les aventures de Geralt à un nouveau support.

Cependant, les livres de toute cette tendresse sont des histoires de guerre, d’oppression, de conspiration et de perte astronomique. Le sort des elfes a clairement ses racines dans des siècles de racisme réel, avec des dizaines de scènes odieuses montrant la brutalité implacable du pas d’oie de l’humanité. Les monarques marionnettes sont manipulés par des maîtres du machiavélisme alors que les ficelles sont tirées, tordues et coupées en deux. Peu importe qui, où ou ce que vous êtes, il est impossible de vous frayer un chemin à travers ce monde indemne à moins que vous ne soyez celui qui cingle.

Si The Witcher veut vraiment accomplir quoi que ce soit, c’est pour s’assurer que vous ne passez pas trop de temps à vous attarder sur un sentiment spécifique. Bien que le temps passé à l’écran soit évidemment biaisé en faveur des personnages principaux de la série, il est toujours clair que Le continent est un endroit rempli d’individus, tous avec leur propre vie, leurs rêves et leurs vices secrets. L’écriture sait quand être subtile, quand être nette et quand être sensationnelle, permettant à The Witcher de naviguer dans des profondeurs émotionnelles inconnues avec la rapidité, la confiance et la fluidité d’Henry Cavill dansant entre des mercenaires dans une rafale d’argent, d’acier et sauvagerie.

En parlant de cela, Cavill semble encore une fois déterminé à prouver à tout le monde qu’il est né pour ce rôle, tout comme Anya Chalotra et Freya Allan avec leurs représentations de Yennefer et Ciri, respectivement. Bien que les trois cas soient vrais, la saison deux fait appel à un cas beaucoup plus vaste. Non seulement ces personnages sont-ils connectés comme un moyen d’articuler le thème central de la saison – dans la première saison, c’était le destin, ici il est plus aligné avec la famille trouvée. Au lieu de cela, il devient très tôt clair que ces trois acteurs sont nés pour jouer leurs rôles ensemble.

On s’attend à ce que Cavill soit excellent en tant que Geralt de Rivia bourru, oscillant entre des épisodes de chuchotements de chevaux et de blagues de papa d’une manière qui diffère clairement de sa représentation du personnage de la première saison, mais fonctionne. La douceur et le soin dont il fait preuve autour de Ciri sont la quintessence de sa croissance – tout ce qu’il fait est une manière subtile et discrète de le rendre plus facile à résonner avec lui. Même lorsque vous ne savez pas que vous êtes du côté de Geralt, vous l’êtes généralement, car malgré le fait qu’il est censé n’avoir rien en commun avec personne, nous avons tous tout en commun avec lui. Vous savez, moins les biceps de 50 pouces et l’odeur impérissable d’urine de cheval.

Les vraies stars de la saison deux sont Chalotra et Allan cependant. Il y a des performances phénoménales d’autres personnages – Tom Canton revient en tant que Filavandrel, Eamon Farren obtient des scènes plus charnues pour nous donner une meilleure idée de Cahir, et Anna Shaffer est brillante en tant que Triss, même si lui donner les cheveux roux cette fois, c’est un peu comme se plier aux grandes gueules sur Internet. En plus de cela, notre nouveau groupe de frères sorceleurs à Kaer Morhen se compose principalement d’adorables voyous, avec le surnom affectueux Lambchop donnant aux fans de la série une interprétation fougueuse d’un personnage bien-aimé.

Cependant, chaque scène avec Yennefer est soit revivifiante, soit désarmante. De plus, la majeure partie de l’arc de Yen ici est complètement originale à la série Netflix – le fait que les scénaristes l’aient traité avec tant de tact et de finesse témoigne de ce qu’ils méritent de raconter des histoires dans ce monde. Allan, quant à lui, a un rôle beaucoup plus important à jouer cette fois-ci. Bien que Ciri n’ait pas eu beaucoup d’espace pour respirer dans la première saison, nous la voyons ici vraiment commencer à grandir. Sa relation avec Geralt se développe évidemment, mais ce qui est plus important, c’est tout ce qu’elle apprend sur elle-même. Ciri est un personnage qui a toujours contenu des multitudes, et Allan parvient à les manifester de manière spectaculaire.

Quelque chose qui peut avoir des fans particulièrement pédants pour un moment de mépris, c’est que la saison deux s’écarte des livres à plus d’une occasion. Sans s’aventurer dans le territoire des spoilers, les showrunners ont pris des décisions extrêmement audacieuses très tôt dans une série qui a le potentiel de durer longtemps. À nos yeux, tous les changements sont justifiés en fonction de la façon dont Netflix intègre ses propres histoires dans ce monde. Cela ne veut pas dire que CDPR a fait la même chose avec sa série de jeux vidéo Witcher – il est probablement prudent de dire que cela a fonctionné à cette époque, hein ?

Cela nous amène à un autre point important. Beaucoup de gens qui regardent The Witcher ont peut-être déjà lu les livres ou joué aux jeux, ce qui signifie qu’ils connaissent au moins vaguement les objectifs de cette saison. C’était clairement un point à considérer dans la salle des scénaristes au cours de cette saison deux qui est accessible aux personnes qui ne connaissent pas la différence entre une goule et une algoule, mais ne sont jamais condescendantes envers les fans ayant une connaissance préexistante de la série. Encore une fois, il y a beaucoup de matériel original ici aussi, donc même si vous pensez savoir où vont les choses… non, vous ne le savez pas.

Cette saison affiche également des valeurs de production nettement plus élevées. J’étais sur le tournage de la première saison il y a deux ans et demi et voir de nouveaux lieux prendre vie cette fois-ci est sensiblement différent. Les lieux semblent plus palpables la plupart du temps et complètement inaccessibles à l’occasion où ils sont censés le faire. Même la mise en scène est un cran au-dessus de ce que nous avons vu en 2019 – le spectacle fait régulièrement preuve d’une retenue impressionnante avec des angles de caméra itinérants qui semblent taquiner des frayeurs qui ne viennent jamais. À d’autres occasions – généralement des séquences trippantes et fiévreuses – le travail de la caméra est si bon qu’il est difficile de rester concentré car les scènes avalent toutes leurs successeurs. C’est remarquable.

Ce raffinement est également visible dans les combats de monstres, qui s’appuyaient peut-être un peu trop sur le spectacle VFX de la première saison. Ici, il y a des règles d’engagement et une méthodologie claire pour le processus. En plus des épées et de la sorcellerie, nous pouvons voir tous les brillants éléments de préparation qui rendent la prémisse d’être un sorceleur si fascinante dans les jeux et les livres, sauf qu’elle a été intelligemment condensée en une séquence télévisée efficace. Fondamentalement, c’est un spectacle fait par des gens qui sont très bons pour prouver qu’ils savent ce qu’ils font.

Ce point est particulièrement pertinent pour quelqu’un comme moi, un fan de toujours de Witcher qui serait la première personne au monde à critiquer les faux pas dans cet univers. Il y a un sentiment qui m’est resté tout au long des six premiers épisodes de la saison 2 de The Witcher, qui persiste encore maintenant alors que je réfléchis à ce que j’ai vu et tente de deviner ce qui reste à venir. Regarder les livres que j’aime depuis des années être adaptés pour la télévision est extrêmement intimidant. Des personnages que je connais apparaissant avec des visages que je ne cesse d’être bizarres. Être rejeté à chaque fois que le récit s’éloigne de celui que je connais est désorientant. À travers tout cela, je ne peux m’empêcher d’apprécier à quel point The Witcher sous la direction de Lauren S. Hissrich est original, ambitieux et inspiré. Mon doute est constamment démenti, ce qui est peut-être le plus grand éloge que je puisse faire à The Witcher saison deux.

Suivre ce spectacle ne ressemble à rien de ce que j’ai connu auparavant. C’est comme une manifestation en constante évolution de quelque chose qui se termine, quelque chose commence – et à chaque fin, les débuts suivants deviennent de plus en plus séduisants. Avec le succès de Nightmare of the Wolf et l’anticipation de The Witcher: Blood Origin, il semble que l’univers Witcher de Netflix ait le potentiel de s’immortaliser en tant que colosse de facto de la fantaisie contemporaine. Pour ma part, j’ai hâte d’en voir plus.

Écrit par Cian Maher au nom de GLHF.