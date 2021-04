Oublie mon choc! Queen a une boîte secrète de collations pour les visites royales | Royal | Nouvelles

La cousine au second degré de la reine, Lady Pamela Hicks, a partagé ce fait amusant lors d’un documentaire unique intitulé «My Years With The Queen», qui sera diffusé le 1er avril. Lors de sa première apparition à la télévision, Lady Hicks a parlé de sa relation étroite avec la reine et sa vie grandissant aux côtés de la famille royale.

Le documentaire a révélé de nombreuses histoires fascinantes sur la reine, notamment des affirmations qu’elle est obligée de transporter sa propre boîte privée de collations au chocolat pour que personne d’autre ne les mange.

Parlant du documentaire, India Hicks, fille de Lady Pamela, a déclaré: « J’ai adoré celle à propos de la reine qui emportait toujours sa propre boîte de chocolats lorsqu’elle se rendait dans des endroits, sinon tout le monde les mangerait. »

Il y a déjà des spéculations de la part des fans sur qui la reine a été forcée de cacher les chocolats, le Sun rapportant qu’il s’agissait de les garder hors des mains des aides et du personnel.

Mme Hicks a ajouté: «J’ai ri du fait que la robe de la reine avait sa propre cabine lors de la tournée du Commonwealth qui était beaucoup plus grande que celle de ma mère.

« Comme vous pouvez l’imaginer, elle était plutôt jalouse. »

Lady Pamela est l’arrière-arrière-petite-fille de la reine Victoria et cousine du prince Philip et a été la reine en attente.

Dans une bande-annonce du documentaire, Lady Pamela partage son point de vue sur le couronnement de la reine.

Parlant de la consécration, elle a dit: «Ils enlèvent toutes ces grandes robes, et elle vient de repartir avec cette sous-robe blanche.

Le documentaire sera diffusé entre 21h et 22h sur ITV le 1er avril.