Oubliez Anthony Joshua et Tyson Fury, c’est Josh Taylor qui mérite tous les gros titres … l’Ecossais est dans la même catégorie que Mike Tyson et pourrait devenir le plus grand boxeur britannique de tous les temps avec Teofimo Lopez et Terence Crawford à l’horizon

Josh Taylor est devenu le champion du monde des poids welters légers incontesté samedi soir.

L’Ecossais a battu Jose Ramirez par décision unanime d’ajouter les titres WBO et WBC aux bracelets WBA et IBF qu’il détenait déjà.

Taylor est le champion incontesté des super-légers WBA, WBC, IBF et WBO

Maintenant, le Tartan Tornado va défendre toutes les ceintures contre son compatriote britannique Jack Catterall le 21 août, puis il a les yeux rivés sur les trois meilleurs combattants livre pour livre au monde, avec des combats contre Terence Crawford et Teofimo Lopez. mentionné.

On ne peut pas sous-estimer à quel point ses réalisations sont incroyables et le territoire légendaire dans lequel il entre.

Taylor, 30 ans, a unifié la division en seulement 18 combats et revendique un 18-0 immaculé avec 13 KO.

«C’était incroyable. Il mérite d’être qualifié de champion du monde d’élite », a déclaré le journaliste de boxe Gareth A Davies à talkSPORT.

Il a fait la percée contre Ramirez au sixième tour, mais peu de gens auront vu l’occasion historique

Seuls quatre autres hommes ont unifié leurs divisions dans l’ère des quatre ceintures: Bernard Hopkins et Jermain Taylor au poids moyen, Oleksandr Usyk au poids croiseur et Crawford au poids welter.

Floyd Mayweather n’a pas unifié une division. Manny Pacquiao ne l’a pas fait. Saul ‘Canelo’ Alvarez tentera de le faire lorsqu’il rencontrera Caleb Plant, mais il ne l’a pas encore fait. Vasyl Lomachenko ne l’a pas fait.

Anthony Joshua et Tyson Fury tentent désespérément de faire exactement cela, mais leur confrontation proposée pour les poids lourds est maintenant plus éloignée que jamais.

En termes simples: c’est un exploit vraiment emblématique de Taylor et mérite une plus grande reconnaissance.

Fury a reçu l’ordre de combattre Deontay Wilder pour la troisième fois, excluant une confrontation estivale d’unification avec Joshua

Fury et Joshua opposeraient deux champions du monde des poids lourds britanniques l’un à l’autre et seraient sans aucun doute l’un des pay-per-views de boxe les plus achetés de tous les temps.

Deontay Wilder a toutefois raté cette réunion après avoir remporté son procès pour un troisième combat avec Fury, qui est maintenant réservé pour le 24 juillet pour laisser Joshua à la recherche d’un match avec Usyk.

Cela vous montre à quel point il est difficile d’unifier une division avec quatre organes directeurs qui souhaitent que leurs challengers obligatoires obtiennent une part du gâteau.

Chez les poids lourds, Lennox Lewis, un Britannique, a été le dernier homme à tenir toutes les ceintures. Le premier Mike Tyson l’a également fait en 1987, mais lui et Lewis n’ont uni que trois ceintures, pas quatre.

Tyson est l’ancien champion du monde incontesté des poids lourds

Le magazine Ring place Crawford au troisième rang du classement livre pour livre seulement derrière Nayoa Inoue et le numéro un, Alvarez.

Bien que Crawford pense que Taylor a des prétendants à 140 ans auxquels penser en premier, Taylor pense que deux champions incontestés qui se battent seraient un spectacle et qu’ils entreraient dans l’histoire.

Il a dit: «Je voudrais aller jusqu’à 147 et poursuivre un vrai, très gros combat comme Terence Crawford.

“Je ne vais pas m’asseoir et l’appeler et tout ça, je pense que c’est un grand combattant, mais je pense juste que deux champions incontestés y jouer à 147 seraient géniaux, incroyables.”

Taylor a remporté la World Boxing Super Series en battant Regis Prograis en 2019

Si Taylor devait aller gagner ce combat, il aurait une prétention légitime à être le plus grand combattant britannique de tous les temps.

Cela ressemble à une hyperbole ou à un étirement écrit en noir et blanc, mais si vous unifiez une division, c’est une chose. Si vous battez le champion unifié de la division suivante, c’est une autre étape sans précédent.

Il est déjà neuvième sur la liste livre pour livre de The Ring – et le seul Britannique – mais s’il se classe parmi les trois premiers, combien aurait-il de pairs dans le monde, et encore moins au niveau national?

Crawford était le champion incontesté des super-légers WBA, WBC, IBF et WBO en 2017

Les louanges de Taylor méritent d’être chantées. Certains des plus grands noms de la boxe n’ont pas accompli ce que l’Ecossais a fait. Son héritage est déjà établi, mais au cours des deux prochaines années, il pourrait vraiment atteindre la grandeur.

«Je suis un peu ennuyé», a ajouté Davies. «C’était sur Fite TV samedi soir et je crois que, parce que c’est un moment historique, Sky Sports et BT Sport devraient intervenir et dire ‘nous allons jouer ça [Ramirez] combattre cette semaine, pour que la nation tout entière puisse la regarder.

Une chose est certaine et c’est que Lopez et Crawford le seront certainement.