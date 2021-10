Oubliez Anthony Joshua ou Dillian Whyte

Tyson Fury et Deontay Wilder ont encore une fois attisé les flammes de la division des poids lourds avec leur combat de trilogie scintillant prenant feu dès la première cloche.

Cinq renversements en un peu plus de 31 minutes ont permis aux titres WBC et Ring Magazine de rester avec le «Gypsy King» alors qu’il livrait un autre classique de Las Vegas.

Frank Micelotta/FOX

Fury a remporté la victoire dans l’un des combats les plus divertissants de l’histoire

En l’espace d’une décennie, la division est passée d’une friche stagnante dominée par les frères Klitschko omnipotents à un champ de foire florissant de personnages éparpillés dans le monde entier.

Anthony Joshua a subi l’ignominie d’avoir été emmené à l’école par l’élégant gaucher Usyk il y a à peine quinze jours dans son propre jardin alors qu’il perdait ses titres mondiaux WBO, WBA et IBF.

Les acteurs de soutien de cet ensemble passionnant ne sont en aucun cas de second ordre, mais Dillian Whyte, Andy Ruiz Jr et Joseph Parker restent à la recherche de la gloire mondiale.

Alors, que va-t-il se passer ensuite dans la division des poids lourds, et qu’est-ce qui devrait se passera-t-il ensuite ?

Mark Robinson/Matchroom

Joshua a été bien battu par Usyk, mais va l’affronter à nouveau dans un match revanche

Qui combattra qui ensuite ?

Après l’embarras d’une leçon de boxe de 12 rounds par Usyk, beaucoup plus mince et souple, Joshua affrontera à nouveau l’Ukrainien en 2022 dans l’espoir de récupérer ses ceintures et de devenir un triple champion du monde.

Le président de Matchroom, Eddie Hearn, lors de la diffusion de la victoire de Liam Smith contre Anthony Fowler samedi soir, a déclaré que la clause de revanche avait été déclenchée et que les pourparlers commenceront plus tard ce mois-ci.

Alexander Krassyuk, qui représente le roi des poids lourds nouvellement couronné, est actuellement en vacances et des dates autour de mars ou avril sont annoncées.

Comme mentionné ci-dessus, le concurrent britannique Whyte sera également en action plus tard ce mois-ci contre Otto Wallin à la 02 Arena, son statut de n ° 1 de la WBC étant à nouveau en jeu.

Dave Thompson/salle de match

Whyte a la ceinture « intérimaire » WBC et la mettra en jeu contre Otto Wallin à la fin du mois

À condition que le «Bodysnatcher» puisse l’emporter contre le Suédois, il ne fera que renforcer sa position de challenger obligatoire de Fury.

Le président Mauricio Sulaiman a clairement indiqué que ces deux combats étaient en fait des demi-finales, avec la possibilité que Fury ne combatte pas Whyte dans une confrontation entièrement britannique.

Pour Wilder, la question de savoir ce qu’il veut faire ensuite est la plus pertinente après une vaillante démonstration à Sin City. Le cœur montré par le «Bronze Bomber» pour continuer à se battre malgré les bombardements qu’il a subis était inspirant.

Pourtant, une bataille comme celle-là fera des ravages et il ne fait aucun doute que le joueur de 35 ans a laissé une partie de lui-même sur le ring de la T-Mobile Arena samedi soir.

Sean Michael Ham/TGB

Le ‘Bronze Bomber’ devra sans aucun doute se remettre de son épopée avec Fury

Le Ruiz Jr susmentionné a ouvertement salué la possibilité de se tester contre le slammer de l’Alabama et la paire est tous deux signé avec PBC.

Il y a aussi la possibilité d’attendre de voir qui gagne entre Joshua et Usyk. Si le Britannique ne parvenait pas à réparer les torts de sa défaite à Tottenham, les fans pourraient enfin avoir droit à un slugfest des poids lourds qui menaçait de se manifester en 2018, mais n’a jamais réussi à s’enflammer.

Quant à l’ancien champion poids lourd WBO Parker, il affronte Derek Chisora ​​lors d’un match revanche le 18 décembre à Manchester.

Les fans ont presque eu droit à un affrontement incontesté entre Joshua et Fury en 2021, mais la boxe doit livrer sur la plus grande scène au cours des 12 prochains mois.

Mark Robinson/Matchroom

Chisora ​​devrait affronter Joseph Parker le 18 décembre

Que devrait-il se passer ensuite dans la division?

Dans un monde idéal, Fury et Usyk se battraient à côté pour couronner un champion incontesté – sans poser de questions.

Les fans ont effectivement eu droit à deux demi-finales ; Joshua contre Usyk puis Fury contre Wilder. Quel est le besoin de voir les médaillés d’or de Londres 2012 se battre à nouveau si près ?

Imaginez que Manchester City invoque une clause de revanche avec Chelsea parce que Pep Guardiola s’est trompé de tactique pour la finale de la Ligue des champions. Incrédule, n’est-ce pas ?

C’est essentiellement ce qui se passera au début de l’année prochaine lorsque Joshua et Usyk se battront à nouveau. Hearn et l’équipe AJ veulent récupérer les ceintures instantanément parce que le Britannique était trop hésitant.

Ian Walton/Salle de match

Hearn a maintenant activé la clause de revanche

Sur cette note, il convient de se demander si une revanche immédiate est même l’option appropriée pour Joshua. Bien que le joueur de 31 ans ait admis lors de la conférence de presse d’après-combat qu’il savait quels changements il devait apporter, il reste à voir s’il peut le faire dans une si courte période d’équipe.

Son entraîneur, Rob McCracken, a fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir décidé de s’en tenir à un plan de match formulé pour essayer de sortir le boxeur, malgré ses attributs physiques supérieurs. L’un des plus anciens adages de la boxe est que vous combattez un boxeur.

Le père de Fury, John, a déclaré à talkSPORT qu’il avait l’impression qu’AJ avait perdu son avantage dans le combat, quelque chose qui s’est dissipé après la guerre avec Wladimir Klitschko en 2017. En effet, depuis cette nuit-là, il n’a arrêté que Carlos Takam, Alexander Povetkin et Kubrat Pulev.

Au lieu de cela, le box-fighter britannique doit revenir au destroyer dont les fans sont tombés amoureux avant ce chef-d’œuvre de Wembley en 2017. Qui de mieux pour récupérer cela que l’ancien ennemi Dillian Whyte ?

Leur combat a débordé de coups de poing après la cloche au premier tour

La paire a connu une rivalité passionnée qui a atteint son paroxysme en 2015 lorsqu’ils se sont rencontrés pour le titre britannique des poids lourds à la 02 Arena. Une rencontre de va-et-vient, Joshua a finalement obtenu l’arrivée en retard avec un uppercut dévastateur.

Si Usyk et Fury se battaient à la place, le vainqueur devrait sûrement affronter le vainqueur de Whyte vs Joshua ?

Ceux qui protesteront contre l’attente de Whyte pour un titre mondial sont justifiés, il a été contraint d’attendre son heure. Pourtant, le natif de Brixton a refusé une garantie de 5 millions de livres sterling pour combattre Joshua en avril 2019, seulement pour perdre son tir lorsqu’il a été éliminé par Povetkin un peu plus de 12 mois plus tard.

Et si l’injustice est l’argument pour que Whyte ait son coup, qu’en est-il de Fury – le joueur de 33 ans ne mérite-t-il pas la chance de se battre pour toutes les billes ? Son histoire est vraiment inspirante et constitue le dernier chapitre du conte de fées parfait.

Frank Micelotta/FOX

Fury est le champion des poids lourds WBC et Ring Magazine

Après avoir grimpé de son canapé pour récupérer le titre des poids lourds, le «Gypsy King» a l’opportunité de définir son héritage comme le plus grand de cette époque en collectant les trois derniers bibelots.

Une liaison entièrement britannique avec Whyte procurerait-elle autant d’excitation authentique à Fury ou aux fans occasionnels? Le Britannique a également un combat restant sur son contrat Top Rank de 80 millions de dollars avec ESPN, ce qui signifie qu’un retour aux sources émotionnel pourrait bien être sur la glace.

Bien sûr, les plans les mieux élaborés de cette division du ruban bleu peuvent disparaître en fumée aussi rapidement qu’ils sont à l’origine. Pourtant, les fans méritent de voir les meilleurs se battre vraiment les meilleurs.

Après tout, la boxe des poids lourds ne pourrait pas être plus chaude en ce moment après une quinzaine d’action étincelante.