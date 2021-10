Oubliez Arsenal et Tottenham, « West Ham est le deuxième meilleur club de Londres après Chelsea ! Affirmation audacieuse de talkSPORT alors que Jarrod Bowen dit que Hammers sera «craint» par ses rivaux

West Ham est désormais la « deuxième meilleure » équipe de Londres, devant Arsenal et Tottenham et seulement derrière Chelsea.

C’est le point de vue de l’ancien milieu de terrain des Spurs Jamie O’Hara, qui a été extrêmement impressionné par l’équipe florissante de David Moyes après leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

GETTY

West Ham aime la vie en Europe

GETTY

Moyes fait un travail phénoménal

Les Hammers ont poursuivi leur croisière à travers le continent avec une victoire éclatante 3-0 sur l’équipe belge de Genk.

Les buts de Craig Dawson, Issa Diop et Jarrod Bowen ont permis de remporter trois victoires sur trois lors de leur première campagne de groupes en Ligue Europa et les ont maintenus fermement sur la bonne voie pour les huitièmes de finale.

West Ham compte déjà six points d’avance en tête du groupe H et pourrait même se qualifier en tant que vainqueur de groupe lors de son prochain match, à Genk dans quinze jours, avec deux matchs à jouer.

Et Jamie O’Hara estime que le club de l’est de Londres est actuellement la deuxième meilleure équipe de la capitale, derrière Chelsea mais devant son ancien club Tottenham et Arsenal.

« À quel point David Moyes va-t-il bien ? Quelle est la qualité de cette équipe ? » » interroge-t-il rhétoriquement au Sports Bar.

GETTY

Bowen estime que les Hammers sont des chevaux noirs pour le trophée

«Cela me fait mal de le dire, mais je regarde cette équipe et elle est fantastique à regarder. Mark Noble est arrivé, ils tapaient dans le ballon et maintenant je pense, est-ce que West Ham est maintenant la deuxième meilleure équipe de Londres ?

« Il faut lever les mains. Pas le plus gros, mais le meilleur. Je dirais qu’ils le sont maintenant.

Bowen, qui a marqué le troisième but des Hammers lors de la victoire, a suggéré que son équipe pourrait être l’un des chevaux noirs pour la gloire de la Ligue Europa cette saison.

S’adressant à BT Sport après le coup de sifflet final, le joueur de 24 ans a déclaré : « L’essentiel est de dominer le groupe.

« Les matchs à domicile sont d’une importance vitale. Nous voulons aussi gagner à l’extérieur. Si nous pouvons rester forts, garder la confiance, alors je pense que les équipes nous craindront. Nous pourrions être l’équipe à surveiller. Nous ne sommes qu’à quelques matchs d’une course en grande coupe.

«Nous avons battu Everton ce week-end et nous avons encore construit sur cela. On va continuer à pousser. Nous gagnons des matchs, ce qui incite les joueurs à vouloir continuer à jouer. »

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.