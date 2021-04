Oubliez Benson et Stabler, qu’est-ce que la loi et l’ordre: SVU fait avec Rollisi?!

Spoilers à venir pour l’épisode du 8 avril de Loi et ordre: SVU sur NBC, appelé « Bienvenue à l’hôtel Pedo. «

Loi et ordre: SVU plus ou moins retourné aux affaires comme d’habitude avec « Welcome to the Pedo Hotel », après le grand crossover de la semaine dernière pour réintroduire Christopher Meloni comme Elliot Stabler, le réunir avec Mariska Hargitayde Olivia Benson, et lancez le Loi et ordre: crime organisé retombées. « Welcome to the Pedo Hotel » concernait principalement l’affaire, mais la fin de l’épisode me laisse me demander non pas le dernier crime, mais plutôt ce que fait SVU. Rollins et Carisi.