Oubliez Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes a prouvé pourquoi le patron par intérim de Man United, Ralf Rangnick, devrait être très excité avant le choc de Crystal Palace à Old Trafford

La victoire 3-2 de Manchester United sur Arsenal était exactement ce que le médecin avait ordonné alors que Michael Carrick ramenait l’équipe à la victoire.

Cristiano Ronaldo était l’homme qui a fait tous les gros titres après son doublé pour remporter le match contre les Gunners, mais il y avait une autre star dont le retour en forme devrait être accueilli avec encore plus de fanfare.

Bruno Fernandes ressemblait à un homme renaissant contre Arsenal jeudi

Bruno Fernandes s’est avéré être l’homme vedette de United depuis son arrivée à Old Trafford il y a près de deux ans.

L’international portugais était l’attraction vedette et une personne responsable de la création de buts et de la recherche régulière du fond des filets.

Malheureusement, le joueur de 27 ans avait subi une sécheresse devant le but qui remontait au premier match de Ronaldo, la victoire 4-1 sur Newcastle United le 11 septembre.

Bruno Fernandes a eu une saison frustrante par ses propres normes élevées

Avec sa dernière passe décisive en Premier League le 30 octobre, la pression montait sur Fernandes alors que l’attention se tournait vers les Gunners – heureusement, il a pu soulager cette tension avec une frappe en première mi-temps contre l’équipe de Mikel Arteta.

L’impact de ce but sur la confiance du joueur a été remarquable, le milieu de terrain s’est soudainement cassé le ventre pour entrer dans la surface et a fait tout ce qu’il pouvait pour donner une chance à ses coéquipiers.

Lorsque vous regardez ses antécédents, il est facile de comprendre pourquoi un Fernandes en forme est essentiel pour Ralf Rangnick alors qu’il envisage un début réussi en tant que patron par intérim.

Bruno Fernandes pourrait être le chevalier de Ralf Rangnick en armure brillante

Depuis ses débuts pour le club en février 2020, Fernandes a été directement impliqué dans plus de buts toutes compétitions confondues que n’importe quel joueur d’un club de Premier League avec 79 (45 buts, 34 passes décisives).

Avec un but et une passe décisive à son actif contre Arsenal, l’espoir est qu’il puisse revenir à son meilleur niveau et jouer son rôle pour aider Manchester United à revenir vers le haut du classement.