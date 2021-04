Oubliez Daniel Craig et Chris Evans, un fan réinvente le monde où Paddington est dans Casino Royale et The Avengers

JaytheChou de Reddit a fait un travail incroyable avec près d’un mois de photoshops Paddington Bear. Et avec un travail comme celui-ci, nous avons hâte de voir combien il peut en faire avant d’oublier. Ce qui, espérons-le, ne sera pas de sitôt, car il y a encore beaucoup de perspectives prometteuses pour le temps de jeu de Paddington. Il est peut-être temps que cet ami de la famille Brown se retrouve dans l’action de Mortal Kombat ou Nobody. Peu importe où il se présentera, nous serons là pour regarder et profiter!