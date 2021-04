Oubliez Dogecoin, achetez plutôt cette crypto-monnaie potentielle 10X

Qu’est-il arrivé au prix du Dogecoin aujourd’hui?

Source: Orpheus FX / Shutterstock.com

Le mème a pris vie. Une fois créée en tant que crypto-monnaie «blague» basée sur le mème viral Doge, Dogecoin (CCC:DOGE) est devenue la crypto-monnaie la plus populaire du marché – et en fait, l’actif le plus populaire. À la fin de l’année dernière, Dogecoin se négociait pour moins d’un centime. Aujourd’hui, le prix du Dogecoin se situe au-dessus de 35 cents, ce qui représente un gain énorme de 35X en environ quatre mois.

Pourquoi Dogecoin est en plein essor

Le pouvoir du peuple. Les commerçants de détail ont réalisé le pouvoir du peuple pendant la GameStop (NYSE:GME) pression courte. Ils ont réalisé que, lorsqu’ils sont regroupés, les commerçants de détail peuvent être une puissante force d’achat et avoir un impact significatif sur le prix des actifs financiers. Les commerçants de détail tentent d’appliquer cette force d’achat collective à Dogecoin depuis des mois maintenant. Des tweets sur le passage de Dogecoin «sur la lune» circulent Twitter (NYSE:TWTR) depuis décembre. Mais ce n’est que Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) IPO et quelques avenants de célébrités de Mark Cuban, Guy Fieri et d’autres, que le mouvement «long Dogecoin» a gagné une masse critique et que le prix du Dogecoin est monté en flèche.

Dogecoin atteindra-t-il 1 $?

Félicitations à toutes les personnes qui ont gagné beaucoup d’argent en achetant Dogecoin. Il a fallu du cran. Et cela a payé. Je ne pourrais pas être plus heureux pour les personnes qui gagnent de l’argent avec cette crypto-monnaie. Mais la réalité est qu’il n’y a rien d’unique technologiquement à propos de Dogecoin dans l’espace crypto. Cela ne veut pas dire que ça va à zéro. Dogecoin peut avoir de la résistance. Mais sa capitalisation boursière de 50 milliards de dollars évalue déjà une grande partie de cette endurance. Si vous souhaitez jouer à “Crypto Craze”, jetez un œil à Jeton d’attention de base (CCC:BAT-USD) plutôt. Le jeton d’attention de base est la crypto-monnaie sous-jacente au nouveau navigateur Web Courageux qui pourrait un jour usurper Google Chrome en tant que navigateur le plus utilisé au monde. Brave est un navigateur Web 3.0 qui agit, ressemble et se sent comme une version plus élégante de Chrome. La grande différence est que, sur Brave, les consommateurs sont payés pour regarder les publicités dans les jetons d’attention de base. Nous pensons que ce changement de paradigme vers la reprise par les utilisateurs du contrôle de leurs données – et d’être récompensés pour les partager avec les annonceurs – représente l’avenir d’Internet. Brave est à l’avant-garde de la définition de cet avenir. S’il réussit, le jeton d’attention de base sera l’une des crypto-monnaies les plus précieuses d’un jour.

Prévisions de prix Dogecoin

Je suis un gars honnête. Et honnêtement, je n’ai aucune idée de la tendance du prix du Dogecoin au cours des prochaines semaines, mois ou années. Je ne pense pas que quiconque le fasse vraiment. Mais je suis convaincu que le jeton d’attention de base a un potentiel de hausse significatif à long terme, car le navigateur Web Brave redéfinit Internet. Si vous souhaitez jouer à Crypto Craze, envisagez de transmettre Dogecoin et d’acheter à la place un jeton d’attention de base aujourd’hui.

Les crypto-monnaies représentent l’avenir du monde. Plus précisément, la technologie blockchain sur laquelle les crypto-monnaies sont construites redéfinira tout et permettra aux humains de créer des systèmes décentralisés de confiance qui sont moins chers, plus rapides et plus sécurisés que les systèmes centralisés actuels.

Mais vous devez faire attention à la façon dont vous jouez à Blockchain Revolution.

La blockchain et les crypto-monnaies aujourd’hui ressemblent beaucoup à l’endroit où Internet était à la fin des années 1990. À cette époque, des milliers de startups Internet espéraient devenir la prochaine grande nouveauté.

Alors qu’Internet a fini par conquérir le monde, la plupart de ces startups Internet ont fait faillite et toutes les récompenses de la révolution Internet ont été rassemblées par quelques géants de la technologie comme Facebook (NASDAQ:FB), Amazon (NASDAQ:AMZN) et Alphabet (NASDAQ:GOOGL, NASDAQ:GOOG).

Aujourd’hui, il existe plus de 4000 crypto-monnaies dans le monde. Tous les 4 000 n’y parviendront pas. La plupart vont s’effondrer. Et toutes les récompenses de la révolution de la crypto-monnaie seront encombrées d’une douzaine de pièces.

En d’autres termes, pour réussir en crypto-investisseur, vous devez être sélectif.

Heureusement, nous pouvons le faire pour vous. Dans notre plateforme de recherche exclusive – Le rapport quotidien sur les actions 10X, où nous mettons en évidence un potentiel de sélection d’actions 10X chaque jour de négociation – nous mettons également en évidence nos crypto-monnaies préférées qui, selon nous, sont la crème de la crème dans cette industrie surpeuplée mais très prometteuse.

Cliquez ici pour accéder à ce service et découvrir les meilleures crypto-monnaies à acheter aujourd’hui.

A la date de publication, Luke Lango ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries en hyper croissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est ainsi que son rapport quotidien 10X a atteint en moyenne jusqu’à un rendement ridicule à 100% dans toutes les recommandations depuis le lancement en mai dernier. Cliquez ici pour voir comment il le fait.